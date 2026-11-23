Black Friday Civitatis Pro : sublimez les séjours de Noël à Londres avec des conditions de vente exceptionnelles



Ce Black Friday, gagnez plus avec Londres !

À l’occasion du Black Friday,



C’est le moment stratégique pour enrichir les itinéraires de vos clients, agrémenter leurs escapades féeriques de fin d’année et maximiser la marge de chaque dossier commercialisé.

À l’occasion du Black Friday, Civitatis Pro fait gagner plus à ses partenaires. Du 23 au 30 novembre 2026, les agences partenaires bénéficient de conditions financières préférentielles pour toute réservation effectuée sur le catalogue londonien.C’est le moment stratégique pour enrichir les itinéraires de vos clients, agrémenter leurs escapades féeriques de fin d’année et maximiser la marge de chaque dossier commercialisé.



Londres féerique : les incontournables de Noël à inclure dans vos dossiers





Pour offrir une flexibilité maximale, le Go City : London Explorer Pass s’affirme comme l’atout liberté idéal. Il permet à vos clients d’accéder à leur rythme à un choix de 2 à 7 attractions majeures de la capitale, avec une gestion fluide et 100 % mobile sur smartphone.



Les amateurs de balades historiques apprécieront la visite guidée depuis Big Ben jusqu’au Palais de Buckingham, une promenade royale emblématique au cœur de Westminster qui plonge les voyageurs dans les traditions britanniques, souvent rehaussées par les lumières hivernales.



Pour une touche de mystère à la nuit tombée, proposez la visite guidée sur les pas de Jack l’Éventreur. Cette immersion captivante dans les ruelles pavées de Whitechapel séduit particulièrement les passionnés de légendes urbaines et de frissons victoriens.



L’univers de la magie s’invite également au programme grâce à la visite sur les traces d’Harry Potter dans Londres, guidant petits et grands à travers les lieux de tournage et ruelles secrètes ayant inspiré le Chemin de Traverse : une valeur sûre pour les familles pendant les vacances de Noël.



Pour explorer la ville bien au chaud, le bus touristique de Londres (Big Bus) permet d’admirer les féeriques illuminations de Noël grâce à ses circuits Hop-on Hop-off offrant des panoramas imprenables sur Piccadilly Circus, Tower Bridge et Big Ben.



Bon à savoir : pendant le Black Friday, les conditions préférentielles s’appliquent à l’ensemble du catalogue londonien de Civitatis Pro, de quoi composer des séjours de Noël sur mesure pour chacun de vos clients. Pendant la période des fêtes, Londres se transforme en un théâtre d’illuminations féeriques, entre les décors spectaculaires de Regent Street, les marchés de Noël et les vitrines animées. Pour répondre à la demande de vos clients en quête d’expériences immersives, voici la sélection phare à leur proposer directement depuis votre tableau de bord Civitatis Pro Pour offrir une flexibilité maximale, les’affirme comme l’atout liberté idéal. Il permet à vos clients d’accéder à leur rythme à un choix de 2 à 7 attractions majeures de la capitale, avec une gestion fluide et 100 % mobile sur smartphone.Les amateurs de balades historiques apprécieront la, une promenade royale emblématique au cœur de Westminster qui plonge les voyageurs dans les traditions britanniques, souvent rehaussées par les lumières hivernales.Pour une touche de mystère à la nuit tombée, proposez la. Cette immersion captivante dans les ruelles pavées de Whitechapel séduit particulièrement les passionnés de légendes urbaines et de frissons victoriens.L’univers de la magie s’invite également au programme grâce à la, guidant petits et grands à travers les lieux de tournage et ruelles secrètes ayant inspiré le Chemin de Traverse : une valeur sûre pour les familles pendant les vacances de Noël.Pour explorer la ville bien au chaud, lepermet d’admirer les féeriques illuminations de Noël grâce à ses circuits Hop-on Hop-off offrant des panoramas imprenables sur Piccadilly Circus, Tower Bridge et Big Ben.Bon à savoir : pendant le Black Friday, les conditions préférentielles s’appliquent à l’ensemble du catalogue londonien de Civitatis Pro, de quoi composer des séjours de Noël sur mesure pour chacun de vos clients.



Pourquoi réserver vos activités londoniennes avec Civitatis Pro ?

En plus des avantages financiers exclusifs offerts pendant le Black Friday, Civitatis demeure le partenaire privilégié des agences grâce à :



● Un catalogue riche et adapté proposant de nombreuses visites et excursions avec guides francophones.

● Une plateforme de réservation B2B fluide et rapide, pensée pour optimiser le temps au comptoir.

● Des conditions d’annulation souples, un argument majeur pour rassurer les clients hésitants.

● Un support client dédié 24/7 en français, prêt à vous épauler sur chaque dossier.



Comment profiter de la campagne ?

La campagne est active du 23 au 30 novembre 2026. N’oubliez pas de vous connecter à votre tableau de bord de Civitatis Pro avant de passer vos commandes pour que les conditions de vente spéciales s’appliquent automatiquement à vos réservations.



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