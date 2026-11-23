Plutôt que de classer la Malaisie par thème, classons-la par client.



• Le primo-voyageur qui a besoin d'être rassuré. L'anglais est largement parlé, les routes sont bonnes, le système de santé est solide. C'est l'Asie, avec un filet.

• La famille. Des trajets raisonnables, une nature accessible et une cuisine qui ne fait pas peur aux enfants.

• Le voyageur qui connaît déjà l'Asie. Il cherche une nouvelle destination, sans tout réapprendre.

• Le passionné de nature. Bornéo, ses orangs-outans, le mont Kinabalu, les grottes de Mulu : de quoi faire pâlir bien des destinations « aventure ».



Et puis il y a les groupes. De bonnes routes pour les circuits en autocar, des hôtels dans toutes les catégories, des vols intérieurs courts et une table qui met tout le monde d'accord. La Malaisie sort de l'ordinaire sans risque pour l'organisation, que ce soit pour un premier voyage en Asie ou pour des groupes qui connaissent déjà la région.

On ne vend pas la Malaisie à tout le monde. On la vend très bien à certains clients, encore faut-il savoir lesquels.