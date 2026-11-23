En juillet, nous écrivions ici même que la Malaisie n'était pas sous-cotée par les voyageurs, mais « sous-racontée par le marché ». Nous persistons et signons, avec une précision : si elle se raconte mal, c'est surtout parce qu'elle ne rentre dans aucune des cases que nous utilisons pour vendre.
Dans beaucoup d'offres, la Malaisie se vend par rapport à une autre destination. Associée à Singapour, au point qu'on ne pense plus l'une sans l'autre. Ou proposée comme l'alternative pour le client qui « a déjà fait la Thaïlande ».
Une destination à part entière
Dans beaucoup d'offres, la Malaisie se vend par rapport à une autre destination. Associée à Singapour, au point qu'on ne pense plus l'une sans l'autre. Ou proposée comme l'alternative pour le client qui « a déjà fait la Thaïlande ».
Le duo avec Singapour a du sens, et Singapour fait une très bonne extension. Mais attention à ne pas réduire la Malaisie au trajet Kuala Lumpur – Malacca – Singapour. Elle a de quoi porter un voyage entier : deux villes inscrites au patrimoine mondial de l'Unesco (Malacca et George Town), de la forêt primaire, des îles, de la montagne et trois cultures qui cohabitent au quotidien.
Une destination toujours vendue avec une autre finit par être achetée comme une option.
Une destination toujours vendue avec une autre finit par être achetée comme une option.
Le meilleur argument de vente se mange
La Malaisie n'est pas une destination gastronomique au sens nappe blanche du terme. Elle est mieux que ça : une destination où l'on mange malais, chinois, indien et peranakan, souvent dans la même rue, parfois à la même table. Nasi lemak au petit-déjeuner, roti canai au déjeuner, laksa ou char kway teow le soir, sur un tabouret en plastique.
Remplacez « après-midi libre à Penang » par « balade street food au coucher du soleil avec un guide local ». Pour un coût modeste, le client y gagne un vrai moment de voyage, et l'agence un programme qui se démarque. Comme nous le disions le mois dernier, c'est souvent dans ces détails que se joue la différence une fois le client sur place.
Le client oubliera le nom de son hôtel. Il n'oubliera jamais ce qu'il a mangé.
Remplacez « après-midi libre à Penang » par « balade street food au coucher du soleil avec un guide local ». Pour un coût modeste, le client y gagne un vrai moment de voyage, et l'agence un programme qui se démarque. Comme nous le disions le mois dernier, c'est souvent dans ces détails que se joue la différence une fois le client sur place.
Le client oubliera le nom de son hôtel. Il n'oubliera jamais ce qu'il a mangé.
Vendre à un client, pas à une catégorie
Plutôt que de classer la Malaisie par thème, classons-la par client.
• Le primo-voyageur qui a besoin d'être rassuré. L'anglais est largement parlé, les routes sont bonnes, le système de santé est solide. C'est l'Asie, avec un filet.
• La famille. Des trajets raisonnables, une nature accessible et une cuisine qui ne fait pas peur aux enfants.
• Le voyageur qui connaît déjà l'Asie. Il cherche une nouvelle destination, sans tout réapprendre.
• Le passionné de nature. Bornéo, ses orangs-outans, le mont Kinabalu, les grottes de Mulu : de quoi faire pâlir bien des destinations « aventure ».
Et puis il y a les groupes. De bonnes routes pour les circuits en autocar, des hôtels dans toutes les catégories, des vols intérieurs courts et une table qui met tout le monde d'accord. La Malaisie sort de l'ordinaire sans risque pour l'organisation, que ce soit pour un premier voyage en Asie ou pour des groupes qui connaissent déjà la région.
On ne vend pas la Malaisie à tout le monde. On la vend très bien à certains clients, encore faut-il savoir lesquels.
• Le primo-voyageur qui a besoin d'être rassuré. L'anglais est largement parlé, les routes sont bonnes, le système de santé est solide. C'est l'Asie, avec un filet.
• La famille. Des trajets raisonnables, une nature accessible et une cuisine qui ne fait pas peur aux enfants.
• Le voyageur qui connaît déjà l'Asie. Il cherche une nouvelle destination, sans tout réapprendre.
• Le passionné de nature. Bornéo, ses orangs-outans, le mont Kinabalu, les grottes de Mulu : de quoi faire pâlir bien des destinations « aventure ».
Et puis il y a les groupes. De bonnes routes pour les circuits en autocar, des hôtels dans toutes les catégories, des vols intérieurs courts et une table qui met tout le monde d'accord. La Malaisie sort de l'ordinaire sans risque pour l'organisation, que ce soit pour un premier voyage en Asie ou pour des groupes qui connaissent déjà la région.
On ne vend pas la Malaisie à tout le monde. On la vend très bien à certains clients, encore faut-il savoir lesquels.
La Malaisie, joker de vos programmes
Deux atouts, rarement mis en avant, méritent qu'on s'y arrête.
Le premier, c'est la météo : la mousson ne touche pas les deux côtes au même moment. Les îles de la côte est (Perhentian, Redang, Tioman) se vendent du printemps à la fin de l'été. Langkawi et Penang, à l'ouest, prennent le relais de novembre à mars. Résultat : quelle que soit la saison, il y a presque toujours un coin de Malaisie où vendre du soleil.
Le second, c'est la géographie. Bornéo n'est pas qu'indonésien : une partie de l'île appartient à la Malaisie, avec les États de Sabah et Sarawak. De quoi combiner facilement avec la péninsule, mais aussi avec les Philippines ou l'Indonésie, grâce aux vols directs depuis Kota Kinabalu vers Manille ou Jakarta.
Une destination qui se vend toute l'année et se combine facilement avec ses voisines : peu de pays offrent autant de souplesse à ceux qui construisent les voyages.
Le premier, c'est la météo : la mousson ne touche pas les deux côtes au même moment. Les îles de la côte est (Perhentian, Redang, Tioman) se vendent du printemps à la fin de l'été. Langkawi et Penang, à l'ouest, prennent le relais de novembre à mars. Résultat : quelle que soit la saison, il y a presque toujours un coin de Malaisie où vendre du soleil.
Le second, c'est la géographie. Bornéo n'est pas qu'indonésien : une partie de l'île appartient à la Malaisie, avec les États de Sabah et Sarawak. De quoi combiner facilement avec la péninsule, mais aussi avec les Philippines ou l'Indonésie, grâce aux vols directs depuis Kota Kinabalu vers Manille ou Jakarta.
Une destination qui se vend toute l'année et se combine facilement avec ses voisines : peu de pays offrent autant de souplesse à ceux qui construisent les voyages.
Ce n'est pas la Malaisie qu'il faut changer
Une destination aussi riche ne se résume pas à une page de brochure : elle se construit, client par client. Le guide qui fait vivre l'histoire de Malacca, l'hôtel bien situé à George Town, l'île choisie en fonction de la saison : ce sont ces détails, rarement visibles sur un devis, qui font la richesse d'un voyage réussi.
C'est là qu'un réceptif fait la différence, en aidant l'agence à savoir à qui vendre la Malaisie, et comment. C'est ce que font chaque jour nos équipes en Malaisie, en Indonésie et aux Philippines, et notre bureau en France, au plus près des professionnels du voyage.
La Malaisie n'a pas besoin d'une nouvelle campagne ni d'un nouveau slogan. Elle a besoin qu'on arrête de vouloir la faire tenir dans une case, et qu'on la vende enfin pour ce qu'elle est : la destination qui s'adapte à vos clients, plutôt que l'inverse.
C'est là qu'un réceptif fait la différence, en aidant l'agence à savoir à qui vendre la Malaisie, et comment. C'est ce que font chaque jour nos équipes en Malaisie, en Indonésie et aux Philippines, et notre bureau en France, au plus près des professionnels du voyage.
La Malaisie n'a pas besoin d'une nouvelle campagne ni d'un nouveau slogan. Elle a besoin qu'on arrête de vouloir la faire tenir dans une case, et qu'on la vende enfin pour ce qu'elle est : la destination qui s'adapte à vos clients, plutôt que l'inverse.
Audrey Marc
Deputy Director France
+ 33 6 70 54 20 63
+ 33 1 61 30 30 06
amarc@jans.tours
jans.tours
>> JANS TOURS dans l'Annuaire DESTIMAG
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