NAGA TRAVEL – Bivouac Sous Les Étoiles, agence réceptive officiellement agréée au Maroc depuis 2004, invite les voyageurs à vivre une expérience exceptionnelle dans le désert de l'Erg Chegaga, entre traditions nomades, paysages grandioses et soirées festives sous les étoiles.
Pour les fêtes de Noël, NAGA TRAVEL propose des circuits privés au départ de Marrakech ou d'Ouarzazate, à la découverte des plus beaux paysages du Sud marocain.
Un Noël magique au cœur du désert
Pour les fêtes de Noël, NAGA TRAVEL propose des circuits privés au départ de Marrakech ou d'Ouarzazate, à la découverte des plus beaux paysages du Sud marocain.
Au programme : traversée du Haut Atlas, découverte du célèbre ksar d'Aït Ben Haddou, exploration de la vallée du Drâa et de ses palmeraies, rencontres avec les habitants et immersion dans les grandes dunes de l'Erg Chegaga.
Le moment fort du séjour ? Une nuit dans un bivouac de luxe, au cœur du Sahara, avec tente confortable, salle de bain privative, dîner traditionnel marocain et soirée autour du feu.
Une expérience à partager en couple, en famille ou entre amis, dans un cadre unique.
Le moment fort du séjour ? Une nuit dans un bivouac de luxe, au cœur du Sahara, avec tente confortable, salle de bain privative, dîner traditionnel marocain et soirée autour du feu.
Une expérience à partager en couple, en famille ou entre amis, dans un cadre unique.
Réveillon du 31 décembre : une soirée exceptionnelle sous les étoiles
Le 31 décembre 2026, NAGA TRAVEL organise une soirée spéciale réveillon dans son bivouac de luxe de l'Erg Chegaga.
Après une journée de découverte du désert en 4x4, les voyageurs pourront profiter d'une balade à dos de dromadaire et admirer le dernier coucher du soleil de l'année depuis les grandes dunes.
À la tombée de la nuit, place à la fête !
Au programme :
- Dîner spécial réveillon aux saveurs marocaines.
- Musique traditionnelle nomade et percussions sahariennes.
- Soirée conviviale autour du feu.
- Observation du magnifique ciel étoilé du désert.
- Passage à la nouvelle année dans une ambiance chaleureuse et authentique.
- Nuit en bivouac de luxe, sous tente avec salle de bain privative.
Au petit matin, les voyageurs pourront admirer le premier lever du soleil de 2027 sur les dunes du Sahara, un moment inoubliable pour commencer la nouvelle année.
Après une journée de découverte du désert en 4x4, les voyageurs pourront profiter d'une balade à dos de dromadaire et admirer le dernier coucher du soleil de l'année depuis les grandes dunes.
À la tombée de la nuit, place à la fête !
Au programme :
- Dîner spécial réveillon aux saveurs marocaines.
- Musique traditionnelle nomade et percussions sahariennes.
- Soirée conviviale autour du feu.
- Observation du magnifique ciel étoilé du désert.
- Passage à la nouvelle année dans une ambiance chaleureuse et authentique.
- Nuit en bivouac de luxe, sous tente avec salle de bain privative.
Au petit matin, les voyageurs pourront admirer le premier lever du soleil de 2027 sur les dunes du Sahara, un moment inoubliable pour commencer la nouvelle année.
Des circuits sur mesure de 4 à 8 jours
Pour répondre aux attentes de chaque voyageur, NAGA TRAVEL propose plusieurs formules au départ de Marrakech, d'Ouarzazate ou de M'Hamid.
Les circuits combinent les découvertes culturelles, les paysages du Sud marocain et les activités désertiques : excursions en 4x4, balades chamelières, visites de kasbahs, découverte des oasis et rencontres avec les populations locales.
Les programmes sont adaptés aux couples, aux familles, aux groupes d'amis et aux petits groupes constitués.
Des voyages privés avec chauffeur, des hébergements de charme et une organisation assurée par une équipe locale expérimentée.
Les circuits combinent les découvertes culturelles, les paysages du Sud marocain et les activités désertiques : excursions en 4x4, balades chamelières, visites de kasbahs, découverte des oasis et rencontres avec les populations locales.
Les programmes sont adaptés aux couples, aux familles, aux groupes d'amis et aux petits groupes constitués.
Des voyages privés avec chauffeur, des hébergements de charme et une organisation assurée par une équipe locale expérimentée.
Un tourisme authentique, responsable et équitable
Implantée dans le Sud marocain depuis 2004, NAGA TRAVEL privilégie une approche du voyage basée sur l'authenticité, la qualité des prestations et le respect des populations locales.
L'agence travaille avec ses propres équipes de guides, chauffeurs et professionnels du désert, en veillant à une rémunération juste et à des retombées économiques positives pour les communautés locales.
Professionnels du tourisme : proposez une expérience unique à vos clients !
NAGA TRAVEL accompagne les agences de voyages et les tour-opérateurs dans l'organisation de circuits privés, de séjours sur mesure et de départs en groupes dans le Sud marocain.
Les programmes de Noël et du Nouvel An 2026 sont proposés sur demande, avec devis personnalisé selon le nombre de participants et la formule souhaitée.
L'agence travaille avec ses propres équipes de guides, chauffeurs et professionnels du désert, en veillant à une rémunération juste et à des retombées économiques positives pour les communautés locales.
Professionnels du tourisme : proposez une expérience unique à vos clients !
NAGA TRAVEL accompagne les agences de voyages et les tour-opérateurs dans l'organisation de circuits privés, de séjours sur mesure et de départs en groupes dans le Sud marocain.
Les programmes de Noël et du Nouvel An 2026 sont proposés sur demande, avec devis personnalisé selon le nombre de participants et la formule souhaitée.
Contacter NAGA Travel
Hassan Laghfiri
contact@naga-travel.com
www.naga-travel.com
Hassan : + 212 644 777 405 WhatsApp
>> NAGA TRAVEL dans l'Annuaire DESTIMAG
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