Le 31 décembre 2026, NAGA TRAVEL organise une soirée spéciale réveillon dans son bivouac de luxe de l'Erg Chegaga.



Après une journée de découverte du désert en 4x4, les voyageurs pourront profiter d'une balade à dos de dromadaire et admirer le dernier coucher du soleil de l'année depuis les grandes dunes.



À la tombée de la nuit, place à la fête !



Au programme :



- Dîner spécial réveillon aux saveurs marocaines.

- Musique traditionnelle nomade et percussions sahariennes.

- Soirée conviviale autour du feu.

- Observation du magnifique ciel étoilé du désert.

- Passage à la nouvelle année dans une ambiance chaleureuse et authentique.

- Nuit en bivouac de luxe, sous tente avec salle de bain privative.



Au petit matin, les voyageurs pourront admirer le premier lever du soleil de 2027 sur les dunes du Sahara, un moment inoubliable pour commencer la nouvelle année.