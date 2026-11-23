La lutte mongole



La lutte traditionnelle mongole est très réputée et populaire. La lutte mongole est un sport très physique et stratégique.



Les lutteurs sont très forts, agiles et ils sont capables de planifier leurs prochains mouvements. Il n’y a pas de catégories de poids, ni de limites de temps. Pendant la compétition, les lutteurs doivent porter un costume traditionnel en tissu : une veste de couleur rouge qui ne couvre pas les épaules, les bras et la poitrine. Et aussi, ils portent un slip bleu et des bottes traditionnelles. Dans la lutte mongole, il existe plus de 400 techniques traditionnelles (mekh). Après avoir remporté la victoire, le lutteur passe sous le bras droit du vainqueur en signe de respect. Le lutteur victorieux effectue une danse qui représente les mouvements du déploiement des ailes, et le vol de l’oiseau en tournant autour de 9 bannières blanches. Le lutteur vainqueur reçoit un titre prestigieux, selon ses victoires précédentes.



Le tir à l’arc



Le tir à l’arc a trois styles différents comme le tir à l’arc Uriankhai, Bouriatie, et Khalkha selon les groupes ethniques mongols. Les archers tirent sur des cibles placées à une distance de 30 à 75 mètres. Les catégories Uriankhai et Bouriatie sont ouvertes aux hommes, tandis que le tir Khalkha est ouvert aux hommes et aux femmes. La distance de tir à l’arc Khalkha est différente selon le sexe. Les hommes tirent à une distance de 75 mètres, les femmes tirent tandis que les femmes tirent à 65 mètres.



Le tir aux osselets



Le tir aux osselets est un jeu traditionnel, le tir aux osselets a été inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO en 2014. A l’origine, au XIIIe siècle, ce jeu était pratiqué par les Khans (des dirigeants des peuples mongols) pour s’amuser. Au fil du temps, il s’est répandu parmi la population et est devenu un jeu permettant de tester son habileté et sa précision. Les osselets sont fabriqués à partir des os de la cheville des animaux domestiques. Le but principal de ce jeu traditionnel est de tester l’adresse des archers. Les titres prestigieux des archers sont différents selon leurs rubans rouges qui pendent à l’arrière du chapeau traditionnel mongol, orné de bandes jaunes.