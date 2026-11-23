Le Naadam est une fête nationale et un festival traditionnel, qui se déroule une fois par an, en juillet, et qui a été inscrit sur la liste du patrimoine immatériel de l’humanité par l’UNESCO en 2010.
A l’échelle de notre peuple, le Naadam a une valeur inestimable, et son importance est de préserver nos traditions, de transmettre nos cultures aux jeunes générations et aux générations futures, de célébrer notre indépendance (1921) et de marquer notre fierté ainsi notre l’identité.
Gengis Khan, Empereur de l’Empire mongol au XIIIe siècle a ordonné de mettre à l’épreuve la force physique, le courage et les compétences des guerriers. Depuis cette période, nous célébrons le Naadam aux périodes difficiles (Chutes de l’Empire mongol).
Notre fête nationale comprend trois jeux traditionnels, notamment la lutte traditionnelle, le tir à l’arc et les courses de chevaux. Depuis 1998, un quatrième jeu a été intégré au programme de la fête : le tir aux osselets (Shagain Harvaa).
A l’échelle de notre peuple, le Naadam a une valeur inestimable, et son importance est de préserver nos traditions, de transmettre nos cultures aux jeunes générations et aux générations futures, de célébrer notre indépendance (1921) et de marquer notre fierté ainsi notre l’identité.
Gengis Khan, Empereur de l’Empire mongol au XIIIe siècle a ordonné de mettre à l’épreuve la force physique, le courage et les compétences des guerriers. Depuis cette période, nous célébrons le Naadam aux périodes difficiles (Chutes de l’Empire mongol).
Notre fête nationale comprend trois jeux traditionnels, notamment la lutte traditionnelle, le tir à l’arc et les courses de chevaux. Depuis 1998, un quatrième jeu a été intégré au programme de la fête : le tir aux osselets (Shagain Harvaa).
Trois jeux :
Les courses de chevaux
Le cheval occupe une place très importante dans la culture et la tradition. Ainsi, il est un animal indissociable de la vie des Mongols. Les courses de chevaux sont une tradition ancestrale chez les Mongols. La distance des courses varie selon l’âge des chevaux. Elle va généralement de 10 à 28 km. Les cinq premiers arrivants sont gagnants, ils sont appelés les cinq d’airag (Airgiin tav), le dernier des courses est appelé « riche estomac » (Bayan Khodood). Cette expression symbolise l’abondance, la prospérité et le souhait que l’animal ne manque jamais de nourriture.
Le cheval occupe une place très importante dans la culture et la tradition. Ainsi, il est un animal indissociable de la vie des Mongols. Les courses de chevaux sont une tradition ancestrale chez les Mongols. La distance des courses varie selon l’âge des chevaux. Elle va généralement de 10 à 28 km. Les cinq premiers arrivants sont gagnants, ils sont appelés les cinq d’airag (Airgiin tav), le dernier des courses est appelé « riche estomac » (Bayan Khodood). Cette expression symbolise l’abondance, la prospérité et le souhait que l’animal ne manque jamais de nourriture.
La lutte mongole
La lutte traditionnelle mongole est très réputée et populaire. La lutte mongole est un sport très physique et stratégique.
Les lutteurs sont très forts, agiles et ils sont capables de planifier leurs prochains mouvements. Il n’y a pas de catégories de poids, ni de limites de temps. Pendant la compétition, les lutteurs doivent porter un costume traditionnel en tissu : une veste de couleur rouge qui ne couvre pas les épaules, les bras et la poitrine. Et aussi, ils portent un slip bleu et des bottes traditionnelles. Dans la lutte mongole, il existe plus de 400 techniques traditionnelles (mekh). Après avoir remporté la victoire, le lutteur passe sous le bras droit du vainqueur en signe de respect. Le lutteur victorieux effectue une danse qui représente les mouvements du déploiement des ailes, et le vol de l’oiseau en tournant autour de 9 bannières blanches. Le lutteur vainqueur reçoit un titre prestigieux, selon ses victoires précédentes.
Le tir à l’arc
Le tir à l’arc a trois styles différents comme le tir à l’arc Uriankhai, Bouriatie, et Khalkha selon les groupes ethniques mongols. Les archers tirent sur des cibles placées à une distance de 30 à 75 mètres. Les catégories Uriankhai et Bouriatie sont ouvertes aux hommes, tandis que le tir Khalkha est ouvert aux hommes et aux femmes. La distance de tir à l’arc Khalkha est différente selon le sexe. Les hommes tirent à une distance de 75 mètres, les femmes tirent tandis que les femmes tirent à 65 mètres.
Le tir aux osselets
Le tir aux osselets est un jeu traditionnel, le tir aux osselets a été inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO en 2014. A l’origine, au XIIIe siècle, ce jeu était pratiqué par les Khans (des dirigeants des peuples mongols) pour s’amuser. Au fil du temps, il s’est répandu parmi la population et est devenu un jeu permettant de tester son habileté et sa précision. Les osselets sont fabriqués à partir des os de la cheville des animaux domestiques. Le but principal de ce jeu traditionnel est de tester l’adresse des archers. Les titres prestigieux des archers sont différents selon leurs rubans rouges qui pendent à l’arrière du chapeau traditionnel mongol, orné de bandes jaunes.
La lutte traditionnelle mongole est très réputée et populaire. La lutte mongole est un sport très physique et stratégique.
Les lutteurs sont très forts, agiles et ils sont capables de planifier leurs prochains mouvements. Il n’y a pas de catégories de poids, ni de limites de temps. Pendant la compétition, les lutteurs doivent porter un costume traditionnel en tissu : une veste de couleur rouge qui ne couvre pas les épaules, les bras et la poitrine. Et aussi, ils portent un slip bleu et des bottes traditionnelles. Dans la lutte mongole, il existe plus de 400 techniques traditionnelles (mekh). Après avoir remporté la victoire, le lutteur passe sous le bras droit du vainqueur en signe de respect. Le lutteur victorieux effectue une danse qui représente les mouvements du déploiement des ailes, et le vol de l’oiseau en tournant autour de 9 bannières blanches. Le lutteur vainqueur reçoit un titre prestigieux, selon ses victoires précédentes.
Le tir à l’arc
Le tir à l’arc a trois styles différents comme le tir à l’arc Uriankhai, Bouriatie, et Khalkha selon les groupes ethniques mongols. Les archers tirent sur des cibles placées à une distance de 30 à 75 mètres. Les catégories Uriankhai et Bouriatie sont ouvertes aux hommes, tandis que le tir Khalkha est ouvert aux hommes et aux femmes. La distance de tir à l’arc Khalkha est différente selon le sexe. Les hommes tirent à une distance de 75 mètres, les femmes tirent tandis que les femmes tirent à 65 mètres.
Le tir aux osselets
Le tir aux osselets est un jeu traditionnel, le tir aux osselets a été inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO en 2014. A l’origine, au XIIIe siècle, ce jeu était pratiqué par les Khans (des dirigeants des peuples mongols) pour s’amuser. Au fil du temps, il s’est répandu parmi la population et est devenu un jeu permettant de tester son habileté et sa précision. Les osselets sont fabriqués à partir des os de la cheville des animaux domestiques. Le but principal de ce jeu traditionnel est de tester l’adresse des archers. Les titres prestigieux des archers sont différents selon leurs rubans rouges qui pendent à l’arrière du chapeau traditionnel mongol, orné de bandes jaunes.
Traditions mongoles
Lors de la Fête de Naadam, nous portons les vêtements traditionnels (deel), les bottes mongoles et la ceinture traditionnelle et nous mangeons les khuushuurs (galettes frites mongoles).
- Vêtements équipements
Le deel se distingue par le patron de la couture, comme le col croisé et les motifs ornementaux. Il y a de nombreux avantages de deel comme son adaptation au climat, mais représente également un symbole de notre identité.
Traditionnellement, la ceinture traditionnelle contient notre vitalité c’est pourquoi nous la respectons beaucoup.
Les bottes traditionnelles sont en forme très unique de relevées vers le haut parce que le bout des bottes permet de ne pas abîmer le sol, l’herbe, de respecter la nature.
- Plats traditionnels
Khuushuur est une galette mongole qui est constituée de la pâte, de la viande et des assaisonnements. Le khuushuur est préparé avec des ingrédients simples, mais il plaît à tout le monde grâce à son goût délicieux.
Khorkhog est un plat traditionnel mongol, préparé avec de la viande et des légumes cuits à l’aide de pierres chauffées à haute température. Sa particularité existe dans l’utilisation de pierres brûlantes placées directement dans le récipient de cuisson, une méthode ancestrale qui lui offre une saveur unique et authentique.
- Transmission aux nouvelles générations
Afin de prendre une dimension aux nouvelles générations, il existe beaucoup d’organisations et de compétition destinées aux enfants. Grâce à ces organisations rythmiques, le nombre des jeunes participants ne baisse jamais en Mongolie.
Les mongols aiment bien regarder toutes les compétitions avec un grand intérêt et admirent tous les moments avec des larmes de bonheur.
- Vêtements équipements
Le deel se distingue par le patron de la couture, comme le col croisé et les motifs ornementaux. Il y a de nombreux avantages de deel comme son adaptation au climat, mais représente également un symbole de notre identité.
Traditionnellement, la ceinture traditionnelle contient notre vitalité c’est pourquoi nous la respectons beaucoup.
Les bottes traditionnelles sont en forme très unique de relevées vers le haut parce que le bout des bottes permet de ne pas abîmer le sol, l’herbe, de respecter la nature.
- Plats traditionnels
Khuushuur est une galette mongole qui est constituée de la pâte, de la viande et des assaisonnements. Le khuushuur est préparé avec des ingrédients simples, mais il plaît à tout le monde grâce à son goût délicieux.
Khorkhog est un plat traditionnel mongol, préparé avec de la viande et des légumes cuits à l’aide de pierres chauffées à haute température. Sa particularité existe dans l’utilisation de pierres brûlantes placées directement dans le récipient de cuisson, une méthode ancestrale qui lui offre une saveur unique et authentique.
- Transmission aux nouvelles générations
Afin de prendre une dimension aux nouvelles générations, il existe beaucoup d’organisations et de compétition destinées aux enfants. Grâce à ces organisations rythmiques, le nombre des jeunes participants ne baisse jamais en Mongolie.
Les mongols aiment bien regarder toutes les compétitions avec un grand intérêt et admirent tous les moments avec des larmes de bonheur.
Possibilité d’assister à la Grande Fête Nationale de Naadam :
Période :
Grande Cérémonie d’ouverture et de clôture à Oulan Bator : entre le 11 et le 12 juillet
Les Naadams à la campagne : entre le 7 et le 13 juillet
Quoi faire : Lors de cette fête, il est possible de découvrir les compétitions traditionnelles, l’art, la culture, la musique et les danses traditionnelles et modernes ainsi que de faire de belles rencontres des locaux qui portent des vêtements traditionnels, manger des plats traditionnels.
D’autres festivals liés au Naadam au mois de juillet : le Festival du feutre, le Festival des yaks, le Festival ARA. Dans le cadre de ces festivals, des activités sportives traditionnelles, ainsi que des événements traditionnels et artistiques mongols sont organisés.
Grande Cérémonie d’ouverture et de clôture à Oulan Bator : entre le 11 et le 12 juillet
Les Naadams à la campagne : entre le 7 et le 13 juillet
Quoi faire : Lors de cette fête, il est possible de découvrir les compétitions traditionnelles, l’art, la culture, la musique et les danses traditionnelles et modernes ainsi que de faire de belles rencontres des locaux qui portent des vêtements traditionnels, manger des plats traditionnels.
D’autres festivals liés au Naadam au mois de juillet : le Festival du feutre, le Festival des yaks, le Festival ARA. Dans le cadre de ces festivals, des activités sportives traditionnelles, ainsi que des événements traditionnels et artistiques mongols sont organisés.
Votre interlocuteur : Ariunzaya AMARTUVSHIN chez DMD Mongolie
info@dmd-mongolie.com
+976 7011 5534 et -976 8813 5541
www.dmd-mongolie.com
>> DMD Mongolie dans l'Annuaire DESTIMAG
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