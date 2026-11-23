La technologie au service d'un voyage plus fluide et enrichissant
Chez Terres Métisses, nous faisons de l'innovation un véritable levier de qualité et de performance. Notre ambition est simple : mettre les outils numériques au service d'un accompagnement personnalisé, faciliter le travail de nos agences partenaires et permettre à chaque voyageur de profiter pleinement de son séjour à La Réunion.
C'est pourquoi nous développons et faisons évoluer continuellement des outils pratiques et intuitifs, avec des informations actualisées. Chaque voyageur dispose d'un espace client personnalisé, conçu pour centraliser toutes les informations utiles à son séjour : roadbook personnalisé, suggestions de visites, bons d'échange, documents pratiques et cartes interactives permettant de localiser facilement ses hébergements et ses activités. Tout est accessible en quelques clics pour voyager l'esprit tranquille, sans stress ni recherche d'adresse, avec le sentiment d'être attendu et accompagné à chaque étape.
Cet espace s'enrichit également d'applications gratuites que nous intégrons à notre accompagnement. Certaines proposent des podcasts culturels et des récits immersifs autour du patrimoine réunionnais, de ses mythes et légendes ou encore de son histoire, notamment celle de l'esclavage. D'autres permettent de suivre l'actualité événementielle de l'île et de découvrir les manifestations à ne pas manquer durant son séjour.
Nous recommandons également tout particulièrement Balèn ter la, une application collaborative qui partage les signalements d'observation des baleines. Elle permet aux voyageurs de mieux connaître les zones d'observation et encourage une approche respectueuse de ces mammifères marins et de leur environnement naturel. Une manière de sensibiliser nos clients à la préservation de la faune marine et de promouvoir une découverte responsable, loin des pratiques du tourisme de masse.
Depuis juillet 2026, la nouvelle version de notre site internet est également en ligne. Pensée comme une véritable vitrine de notre identité et de nos savoir-faire, elle présente nos différentes expertises : voyages individuels sur mesure (FIT), groupes d'individuels regroupés (GIR), groupes et événements MICE. Elle donne également la parole à nos équipes, à nos clients et à nos partenaires, pour mieux faire découvrir les femmes et les hommes qui font vivre Terres Métisses.
Enfin, parce que l'amélioration continue fait partie de nos engagements, nous recueillons systématiquement les retours de nos voyageurs à travers un questionnaire de satisfaction en fin de séjour. Autant d'outils qui poursuivent un même objectif : rendre le voyage plus simple, plus riche et toujours mieux accompagné.
Une équipe passionnée, profondément ancrée dans son île
Derrière les outils et l'organisation de Terres Métisses, il y a avant tout une équipe engagée, animée par une passion commune : faire découvrir La Réunion avec authenticité et générosité. Nous sommes convaincus que la qualité d'un voyage repose autant sur la pertinence des prestations que sur l'attention portée à chaque personne.
Notre service individuel conçoit des programmes à la carte, entièrement sur mesure. Sur le terrain, la transmission des informations entre les différents services est essentielle : chaque arrivée est anticipée, les équipes sont informées des particularités de chaque dossier et l'accueil à l'aéroport s'inscrit dans la continuité de cet accompagnement personnalisé.
Premier contact avec notre destination, notre comptoir à l'aéroport se pare régulièrement des couleurs des grands rendez-vous culturels de l'île : du Dipavali à la Fèt Kaf, en passant par les fêtes de fin d'année. Cette attention est rendue possible grâce à l'implication de nos concierges, qui veillent à faire de chaque arrivée un premier moment de découverte et de convivialité.
Notre engagement dans la vie touristique locale se cultive également au quotidien. Nous participons aux événements qui contribuent à dynamiser et à faire connaître les territoires parfois moins fréquentés par les voyageurs. Salons et forums touristiques du Sud, de l'Ouest et d'ailleurs, événements locaux, initiatives autour de la randonnée et de la découverte du territoire : autant d'occasions de soutenir les acteurs locaux et de participer activement au rayonnement de notre destination.
Cette connaissance du terrain se nourrit aussi de l'expérience de nos collaborateurs. Ils partent régulièrement à la découverte de nouvelles activités, testent les prestations et rencontrent les partenaires locaux afin de mieux connaître les produits qu'ils proposent et de conseiller les voyageurs avec justesse. Ces sorties sont également des moments privilégiés pour renforcer la cohésion de l'équipe et partager des expériences communes.
Car nous sommes convaincus qu'un DMC ne peut valoriser pleinement une destination sans en être lui-même un acteur impliqué.
La vie au bureau est, elle aussi, ponctuée de rendez-vous attendus par tous : anniversaires, afterworks, fêtes de fin d'année et autres moments de convivialité. Ces instants de partage font partie intégrante de l'esprit Terres Métisses. Ils contribuent à entretenir une ambiance de travail positive, à renforcer les liens entre collaborateurs et à cultiver cet esprit d'équipe qui se retrouve ensuite dans la qualité de notre accompagnement.
Prendre soin de notre équipe, c'est aussi prendre soin de nos voyageurs et de nos partenaires.
Notre service individuel conçoit des programmes à la carte, entièrement sur mesure. Sur le terrain, la transmission des informations entre les différents services est essentielle : chaque arrivée est anticipée, les équipes sont informées des particularités de chaque dossier et l'accueil à l'aéroport s'inscrit dans la continuité de cet accompagnement personnalisé.
Premier contact avec notre destination, notre comptoir à l'aéroport se pare régulièrement des couleurs des grands rendez-vous culturels de l'île : du Dipavali à la Fèt Kaf, en passant par les fêtes de fin d'année. Cette attention est rendue possible grâce à l'implication de nos concierges, qui veillent à faire de chaque arrivée un premier moment de découverte et de convivialité.
Notre engagement dans la vie touristique locale se cultive également au quotidien. Nous participons aux événements qui contribuent à dynamiser et à faire connaître les territoires parfois moins fréquentés par les voyageurs. Salons et forums touristiques du Sud, de l'Ouest et d'ailleurs, événements locaux, initiatives autour de la randonnée et de la découverte du territoire : autant d'occasions de soutenir les acteurs locaux et de participer activement au rayonnement de notre destination.
Cette connaissance du terrain se nourrit aussi de l'expérience de nos collaborateurs. Ils partent régulièrement à la découverte de nouvelles activités, testent les prestations et rencontrent les partenaires locaux afin de mieux connaître les produits qu'ils proposent et de conseiller les voyageurs avec justesse. Ces sorties sont également des moments privilégiés pour renforcer la cohésion de l'équipe et partager des expériences communes.
Car nous sommes convaincus qu'un DMC ne peut valoriser pleinement une destination sans en être lui-même un acteur impliqué.
La vie au bureau est, elle aussi, ponctuée de rendez-vous attendus par tous : anniversaires, afterworks, fêtes de fin d'année et autres moments de convivialité. Ces instants de partage font partie intégrante de l'esprit Terres Métisses. Ils contribuent à entretenir une ambiance de travail positive, à renforcer les liens entre collaborateurs et à cultiver cet esprit d'équipe qui se retrouve ensuite dans la qualité de notre accompagnement.
Prendre soin de notre équipe, c'est aussi prendre soin de nos voyageurs et de nos partenaires.
TERRES Métisses est une agence de voyages réceptive qui a vu le jour en Août 2017 et qui se trouve dans la ville de l’Etang Salé.
02 62 14 93 66
contact@terresmetisses.com
www.terresmetisses.com
>>TERRES Métisses dans l'Annuaire DESTIMAG
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