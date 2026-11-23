Derrière les outils et l'organisation de Terres Métisses, il y a avant tout une équipe engagée, animée par une passion commune : faire découvrir La Réunion avec authenticité et générosité. Nous sommes convaincus que la qualité d'un voyage repose autant sur la pertinence des prestations que sur l'attention portée à chaque personne.



Notre service individuel conçoit des programmes à la carte, entièrement sur mesure. Sur le terrain, la transmission des informations entre les différents services est essentielle : chaque arrivée est anticipée, les équipes sont informées des particularités de chaque dossier et l'accueil à l'aéroport s'inscrit dans la continuité de cet accompagnement personnalisé.



Premier contact avec notre destination, notre comptoir à l'aéroport se pare régulièrement des couleurs des grands rendez-vous culturels de l'île : du Dipavali à la Fèt Kaf, en passant par les fêtes de fin d'année. Cette attention est rendue possible grâce à l'implication de nos concierges, qui veillent à faire de chaque arrivée un premier moment de découverte et de convivialité.



Notre engagement dans la vie touristique locale se cultive également au quotidien. Nous participons aux événements qui contribuent à dynamiser et à faire connaître les territoires parfois moins fréquentés par les voyageurs. Salons et forums touristiques du Sud, de l'Ouest et d'ailleurs, événements locaux, initiatives autour de la randonnée et de la découverte du territoire : autant d'occasions de soutenir les acteurs locaux et de participer activement au rayonnement de notre destination.



Cette connaissance du terrain se nourrit aussi de l'expérience de nos collaborateurs. Ils partent régulièrement à la découverte de nouvelles activités, testent les prestations et rencontrent les partenaires locaux afin de mieux connaître les produits qu'ils proposent et de conseiller les voyageurs avec justesse. Ces sorties sont également des moments privilégiés pour renforcer la cohésion de l'équipe et partager des expériences communes.



Car nous sommes convaincus qu'un DMC ne peut valoriser pleinement une destination sans en être lui-même un acteur impliqué.



La vie au bureau est, elle aussi, ponctuée de rendez-vous attendus par tous : anniversaires, afterworks, fêtes de fin d'année et autres moments de convivialité. Ces instants de partage font partie intégrante de l'esprit Terres Métisses. Ils contribuent à entretenir une ambiance de travail positive, à renforcer les liens entre collaborateurs et à cultiver cet esprit d'équipe qui se retrouve ensuite dans la qualité de notre accompagnement.



Prendre soin de notre équipe, c'est aussi prendre soin de nos voyageurs et de nos partenaires.