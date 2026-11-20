Orchestra aurait subi une cyberattaque majeure paralysant une partie de l'industrie touristique - Depositphotos
C'est sans doute la panne que redoutait le plus le secteur du tourisme, au-delà de celle des géants du web mondial.
Après vendredi dernier et le bug mondial qui a touché les services de Microsoft, dont Outlook, les agents de voyages et les tour-opérateurs connaissent une nouvelle épreuve d'ampleur dont ils se seraient bien passés, d'autant plus dans un mois de novembre assez compliqué.
Depuis ce matin, Orchestra subit une panne majeure.
Suite à un piratage de son système de sécurité, ses services sont à l'arrêt, plongeant une bonne partie de l'industrie touristique dans le noir.
Propriété du groupe Travelsoft, Orchestra se veut le leader européen dans le domaine des logiciels pour les acteurs du tourisme.
Résultat : depuis ce vendredi 20 novembre 2026, un grand nombre d'agences de voyages et de tour-opérateurs se retrouvent sans les remontées de données et ne peuvent plus réaliser la moindre réservation.
De plus, de nombreux sites Internet d'acteurs du tourisme, comme Leclerc Voyages, Havas Voyages ou encore Carrefour Voyages, sont hors ligne. Il n'est plus possible d'y accéder.
Une bonne partie de l'industrie se trouve ainsi paralysée, sans possibilité de répondre aux prospects, mais aussi aux clients ayant des réservations.
Après vendredi dernier et le bug mondial qui a touché les services de Microsoft, dont Outlook, les agents de voyages et les tour-opérateurs connaissent une nouvelle épreuve d'ampleur dont ils se seraient bien passés, d'autant plus dans un mois de novembre assez compliqué.
Depuis ce matin, Orchestra subit une panne majeure.
Suite à un piratage de son système de sécurité, ses services sont à l'arrêt, plongeant une bonne partie de l'industrie touristique dans le noir.
Propriété du groupe Travelsoft, Orchestra se veut le leader européen dans le domaine des logiciels pour les acteurs du tourisme.
Résultat : depuis ce vendredi 20 novembre 2026, un grand nombre d'agences de voyages et de tour-opérateurs se retrouvent sans les remontées de données et ne peuvent plus réaliser la moindre réservation.
De plus, de nombreux sites Internet d'acteurs du tourisme, comme Leclerc Voyages, Havas Voyages ou encore Carrefour Voyages, sont hors ligne. Il n'est plus possible d'y accéder.
Une bonne partie de l'industrie se trouve ainsi paralysée, sans possibilité de répondre aux prospects, mais aussi aux clients ayant des réservations.
Panne Orchestra : "C'est la m*rde !"
Très rapidement, l'information a circulé partout en France.
Un patron de réseau nous confirme la situation de blocage. "C'est terrible, nous n'avons aucune réservation ou presque depuis ce matin.
Ils auraient subi une attaque, selon les informations qu'ils nous donnent. Nous restons solidaires avec eux, ce n'est pas de leur faute, en ce moment tout le monde tombe.
Pour les agents de voyages, ce n'est pas évident, tout se fait par téléphone," nous confie-t-il, sous couvert d'anonymat.
Il faut bien comprendre que le piratage ou l'arrêt des services fournis par les sociétés de Travelsoft, c'est priver une partie de l'industrie touristique de ses outils de travail.
Sans ces services, les agents de voyages n'ont plus les données et les offres des tour-opérateurs. Plus aucune information ne remonte. Ils sont donc dans l'incapacité de répondre aux demandes des clients ou même d'accéder à leurs dossiers.
Un autre patron nous résume la situation : "C'est la m*rde ! D'habitude, quand un agent se connecte sur le portail d'Orchestra ou sur son portail interne, il a toutes les propositions des tour-opérateurs. Là, il n'a plus rien du tout.
Les agences ne peuvent pas réserver par le biais de leur site interne.
Les agents font tout par téléphone en passant par la réservation, c'est l'horreur. Pour les pros, qu'il s'agisse de chercher les offres de son tour-opérateur ou des vols - car ils font aussi du flex - ou même consulter le prix d'une chambre, ce n'est plus possible.
Rien ne marche," peste-t-il.
Un patron de réseau nous confirme la situation de blocage. "C'est terrible, nous n'avons aucune réservation ou presque depuis ce matin.
Ils auraient subi une attaque, selon les informations qu'ils nous donnent. Nous restons solidaires avec eux, ce n'est pas de leur faute, en ce moment tout le monde tombe.
Pour les agents de voyages, ce n'est pas évident, tout se fait par téléphone," nous confie-t-il, sous couvert d'anonymat.
Il faut bien comprendre que le piratage ou l'arrêt des services fournis par les sociétés de Travelsoft, c'est priver une partie de l'industrie touristique de ses outils de travail.
Sans ces services, les agents de voyages n'ont plus les données et les offres des tour-opérateurs. Plus aucune information ne remonte. Ils sont donc dans l'incapacité de répondre aux demandes des clients ou même d'accéder à leurs dossiers.
Un autre patron nous résume la situation : "C'est la m*rde ! D'habitude, quand un agent se connecte sur le portail d'Orchestra ou sur son portail interne, il a toutes les propositions des tour-opérateurs. Là, il n'a plus rien du tout.
Les agences ne peuvent pas réserver par le biais de leur site interne.
Les agents font tout par téléphone en passant par la réservation, c'est l'horreur. Pour les pros, qu'il s'agisse de chercher les offres de son tour-opérateur ou des vols - car ils font aussi du flex - ou même consulter le prix d'une chambre, ce n'est plus possible.
Rien ne marche," peste-t-il.
Orchestra : que savons-nous de la cyberattaque qui paralyse l'industrie touristique ?
L’activité de Leclerc Voyages est, elle, en partie figée, aussi bien dans les agences de voyages que sur le site Internet.
De son côté, un tour-opérateur a vu son activité devenir quasiment nulle ce jour.
À noter que les agents de voyages peuvent continuer à vendre en passant directement par les sites BtoB des tour-opérateurs qui n'utilisent pas les technologies de Travelsoft. De plus, des acteurs comme SpeedMedia, qui ne travaillent pas avec Orchestra, restent pleinement opérationnels.
Alors qu’une partie de l’industrie est devenue aveugle, Christian Sabbagh, président de Travelsoft, nous précise : "Orchestra est victime d’une cyberattaque depuis cette nuit. Nous avons préféré, par précaution, protégé nos systèmes.
Nous travaillons à maîtriser la situation et à rouvrir les services."
Selon nos informations, ses équipes auraient demandé à l’ensemble des clients de modifier leurs mots de passe, car les cyberattaquants seraient parvenus à récupérer des identifiants et des mots de passe stockés dans ses serveurs.
Nous ne savons pas quelle quantité de données a été subtilisée, ni même précisément à quelles informations les pirates ont pu avoir accès.
Car une fois à l’intérieur de la machine, c’est une véritable boîte de Pandore qui peut s’ouvrir pour une partie de l’industrie.
Pour l'heure, personne n’est en mesure de dire combien de temps durera la panne, ni quand les services reprendront.
Cela pourrait prendre un certain temps, d’autant plus que, d’après certains acteurs, Orchestra ne disposerait ni de double authentification, ni de procédure automatisée.
Aerticket, qui avait connu un piratage spectaculaire au cours duquel les pirates étaient repartis avec une sauvegarde, avait vu son activité paralysée pendant plusieurs jours. Il aura finalement fallu plus d’un mois pour que l’entreprise puisse redémarrer son principal outil.
De son côté, un tour-opérateur a vu son activité devenir quasiment nulle ce jour.
À noter que les agents de voyages peuvent continuer à vendre en passant directement par les sites BtoB des tour-opérateurs qui n'utilisent pas les technologies de Travelsoft. De plus, des acteurs comme SpeedMedia, qui ne travaillent pas avec Orchestra, restent pleinement opérationnels.
Alors qu’une partie de l’industrie est devenue aveugle, Christian Sabbagh, président de Travelsoft, nous précise : "Orchestra est victime d’une cyberattaque depuis cette nuit. Nous avons préféré, par précaution, protégé nos systèmes.
Nous travaillons à maîtriser la situation et à rouvrir les services."
Selon nos informations, ses équipes auraient demandé à l’ensemble des clients de modifier leurs mots de passe, car les cyberattaquants seraient parvenus à récupérer des identifiants et des mots de passe stockés dans ses serveurs.
Nous ne savons pas quelle quantité de données a été subtilisée, ni même précisément à quelles informations les pirates ont pu avoir accès.
Car une fois à l’intérieur de la machine, c’est une véritable boîte de Pandore qui peut s’ouvrir pour une partie de l’industrie.
Pour l'heure, personne n’est en mesure de dire combien de temps durera la panne, ni quand les services reprendront.
Cela pourrait prendre un certain temps, d’autant plus que, d’après certains acteurs, Orchestra ne disposerait ni de double authentification, ni de procédure automatisée.
Aerticket, qui avait connu un piratage spectaculaire au cours duquel les pirates étaient repartis avec une sauvegarde, avait vu son activité paralysée pendant plusieurs jours. Il aura finalement fallu plus d’un mois pour que l’entreprise puisse redémarrer son principal outil.
Piratage d’Orchestra : attention à la vague de phishing qui va déferler !
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Au-delà de la situation à l'instant T, tout cela doit alerter les professionnels du tourisme sur les conséquences d'une telle cyberattaque.
"Quand on me demande de changer les identifiants et les mots de passe, c'est que quelqu'un a pu sans doute tout voir," déplore un autre professionnel.
Et si tel est le cas, l’industrie touristique pourrait voir déferler une vague de phishing d’une grande ampleur.
Il convient donc d’être extrêmement vigilant dans les prochains jours quant aux e-mails et messages que vous recevrez, notamment par téléphone.
Il est important de ne pas céder à l’urgence, de ne répondre qu’aux acteurs que vous avez sollicités et de bien vérifier l’authenticité ainsi que l’orthographe des e-mails reçus.
De plus, il est indispensable de procéder aux modifications demandées par les équipes d’Orchestra et de suivre leurs consignes, afin d’éviter que les cyberattaquants ne puissent effectuer des réservations frauduleuses sur les systèmes des tour-opérateurs et des agences de voyages.
"Quand on me demande de changer les identifiants et les mots de passe, c'est que quelqu'un a pu sans doute tout voir," déplore un autre professionnel.
Et si tel est le cas, l’industrie touristique pourrait voir déferler une vague de phishing d’une grande ampleur.
Il convient donc d’être extrêmement vigilant dans les prochains jours quant aux e-mails et messages que vous recevrez, notamment par téléphone.
Il est important de ne pas céder à l’urgence, de ne répondre qu’aux acteurs que vous avez sollicités et de bien vérifier l’authenticité ainsi que l’orthographe des e-mails reçus.
De plus, il est indispensable de procéder aux modifications demandées par les équipes d’Orchestra et de suivre leurs consignes, afin d’éviter que les cyberattaquants ne puissent effectuer des réservations frauduleuses sur les systèmes des tour-opérateurs et des agences de voyages.
Publié par Romain Pommier Journaliste - TourMaG.com
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