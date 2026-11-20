Très rapidement, l'information a circulé partout en France.



Un patron de réseau nous confirme la situation de blocage. " C'est terrible, nous n'avons aucune réservation ou presque depuis ce matin.



Ils auraient subi une attaque, selon les informations qu'ils nous donnent. Nous restons solidaires avec eux, ce n'est pas de leur faute, en ce moment tout le monde tombe.



Pour les agents de voyages, ce n'est pas évident, tout se fait par téléphone, " nous confie-t-il, sous couvert d'anonymat.



Il faut bien comprendre que le piratage ou l'arrêt des services fournis par les sociétés de Travelsoft, c'est priver une partie de l'industrie touristique de ses outils de travail.



Sans ces services, les agents de voyages n'ont plus les données et les offres des tour-opérateurs. Plus aucune information ne remonte. Ils sont donc dans l'incapacité de répondre aux demandes des clients ou même d'accéder à leurs dossiers.



Un autre patron nous résume la situation : " C'est la m*rde ! D'habitude, quand un agent se connecte sur le portail d'Orchestra ou sur son portail interne, il a toutes les propositions des tour-opérateurs. Là, il n'a plus rien du tout.



Les agences ne peuvent pas réserver par le biais de leur site interne.



Les agents font tout par téléphone en passant par la réservation, c'est l'horreur. Pour les pros, qu'il s'agisse de chercher les offres de son tour-opérateur ou des vols - car ils font aussi du flex - ou même consulter le prix d'une chambre, ce n'est plus possible.



Rien ne marche, " peste-t-il.