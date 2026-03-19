Travelsoft : Orchestra fragilisé par l'IA et la crise du private equity ?

largement lié à leurs interrogations sur l'impact que pourraient représenter les progrès de l'intelligence artificielle sur le modèle des éditeurs de logiciels B-to-B

Anthropic, la maison mère de Claude, est en train de garer ses chars d'assaut sur leur pelouse (celle des sociétés qui développent des logiciels). Vos modèles d'entreprise sont sérieusement menacés...



C'est un défi majeur de trouver des partenariats avec OpenAI ou Anthropic