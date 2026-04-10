Travelgate acquiert AO UK et renforce sa plateforme

Travelgate, filiale du groupe Travelsoft, acquiert AO UK Ltd.
Cette opération marque l’intégration d’une nouvelle couche fonctionnelle centrée sur l’orchestration et la qualité des contenus au sein de la plateforme globale du groupe.
Avec cette acquisition, Travelgate entend compléter son infrastructure de connectivité, déjà utilisée par plus de 1 000 acteurs de la distribution touristique (agences de voyages en ligne, tour-opérateurs, bedbanks et fournisseurs d’hébergement), en y ajoutant une brique dédiée à la gestion et à l’optimisation des contenus produits.
Jusqu’ici, Travelgate s’est imposé comme un réseau global facilitant l’échange d’inventaire hôtelier via des API standardisées, rapides et fiables. L’intégration de AO UK Ltd permet désormais d’ajouter une dimension complémentaire : l’orchestration des données produit et la gestion de leur qualité à grande échelle.
Concrètement, cette évolution doit permettre : aux fournisseurs (sellers) de créer, enrichir et contrôler plus finement leurs contenus et aux distributeurs (buyers) de recevoir des contenus homogènes, exploitables et adaptés à différents marchés.
Cette opération marque l’intégration d’une nouvelle couche fonctionnelle centrée sur l’orchestration et la qualité des contenus au sein de la plateforme globale du groupe.
Avec cette acquisition, Travelgate entend compléter son infrastructure de connectivité, déjà utilisée par plus de 1 000 acteurs de la distribution touristique (agences de voyages en ligne, tour-opérateurs, bedbanks et fournisseurs d’hébergement), en y ajoutant une brique dédiée à la gestion et à l’optimisation des contenus produits.
Jusqu’ici, Travelgate s’est imposé comme un réseau global facilitant l’échange d’inventaire hôtelier via des API standardisées, rapides et fiables. L’intégration de AO UK Ltd permet désormais d’ajouter une dimension complémentaire : l’orchestration des données produit et la gestion de leur qualité à grande échelle.
Concrètement, cette évolution doit permettre : aux fournisseurs (sellers) de créer, enrichir et contrôler plus finement leurs contenus et aux distributeurs (buyers) de recevoir des contenus homogènes, exploitables et adaptés à différents marchés.
AO Campaign 5 au cœur du dispositif
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L’intégration repose notamment sur la solution développée par AO UK, AO Campaign 5, qui combine des fonctionnalités de Product Information Management (PIM), Digital Asset Management (DAM) et Master Data Management (MDM).
La dernière version du logiciel introduit plusieurs fonctionnalités orientées intelligence artificielle, parmi lesquelles l’automatisation des workflows, la publication multilingue et multicanale, la génération automatisée de documentation, la gestion des assets numériques ainsi que l’auditabilité complète des contenus.
Selon les informations communiquées, des agents d’IA prennent en charge une partie des tâches traditionnellement réalisées manuellement, notamment la validation de la qualité des contenus, la structuration des flux de publication ou encore l’adaptation en temps réel aux contraintes des différents canaux de distribution.
La dernière version du logiciel introduit plusieurs fonctionnalités orientées intelligence artificielle, parmi lesquelles l’automatisation des workflows, la publication multilingue et multicanale, la génération automatisée de documentation, la gestion des assets numériques ainsi que l’auditabilité complète des contenus.
Selon les informations communiquées, des agents d’IA prennent en charge une partie des tâches traditionnellement réalisées manuellement, notamment la validation de la qualité des contenus, la structuration des flux de publication ou encore l’adaptation en temps réel aux contraintes des différents canaux de distribution.
Vers une plateforme intégrée de bout en bout
En combinant leurs expertises, les deux entreprises ambitionnent de proposer une plateforme unifiée couvrant à la fois : la connectivité et la circulation de l’inventaire hôtelier et la structuration, la qualité et la performance des contenus associés.
Travelgate revendique aujourd’hui un réseau mondial de distribution reliant plus de 1 000 partenaires. De son côté, AO UK Ltd apporte près de 20 ans d’expertise dans l’orchestration de contenus à destination de clients issus de l’ensemble du secteur du voyage, avec des équipes basées au Royaume-Uni, en Australie et en Amérique du Nord.
À la suite de l’opération, Brian Malarkey conserve ses fonctions de CEO de AO UK Ltd, tandis que Darren Pye reste CTO. Cette continuité doit permettre d’assurer la stabilité technologique et opérationnelle de la plateforme.
Travelgate revendique aujourd’hui un réseau mondial de distribution reliant plus de 1 000 partenaires. De son côté, AO UK Ltd apporte près de 20 ans d’expertise dans l’orchestration de contenus à destination de clients issus de l’ensemble du secteur du voyage, avec des équipes basées au Royaume-Uni, en Australie et en Amérique du Nord.
À la suite de l’opération, Brian Malarkey conserve ses fonctions de CEO de AO UK Ltd, tandis que Darren Pye reste CTO. Cette continuité doit permettre d’assurer la stabilité technologique et opérationnelle de la plateforme.
Une logique d’évolution de la distribution hôtelière
Pour les dirigeants de Travelgate, cette acquisition s’inscrit dans une évolution structurelle du secteur.
"Cette acquisition ajoute une capacité à notre plateforme dont l’industrie de la distribution hôtelière avait besoin depuis longtemps. La connectivité déplace le produit. Le contenu le fait vendre. Travelgate délivre désormais les deux", a déclaré Pedro Camara, CEO de Travelgate.
Chez AO UK Ltd, Brian Malarkey souligne que l’intégration à un réseau mondial devrait renforcer l’impact de la solution : "Rejoindre Travelgate donne à la plateforme une échelle mondiale et une profondeur sectorielle où elle pourra avoir le plus d’impact."
"Cette acquisition ajoute une capacité à notre plateforme dont l’industrie de la distribution hôtelière avait besoin depuis longtemps. La connectivité déplace le produit. Le contenu le fait vendre. Travelgate délivre désormais les deux", a déclaré Pedro Camara, CEO de Travelgate.
Chez AO UK Ltd, Brian Malarkey souligne que l’intégration à un réseau mondial devrait renforcer l’impact de la solution : "Rejoindre Travelgate donne à la plateforme une échelle mondiale et une profondeur sectorielle où elle pourra avoir le plus d’impact."
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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