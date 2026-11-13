Panne Outlook : des agences de voyages plongées dans la galère !

" Je viens d'émettre un billet en premium, mais je n'ai pas de confirmation à envoyer à mon client, qui me la réclame pour être sûr que l'opération a bien eu lieu.



Pour les boarding pass de ce week-end, on verra en temps voulu.



Nous ne savons pas si nous les recevrons, donc nous devons tout noter pour ne rien oublier. Et puis, nous ne pouvons pas envoyer nos devis à nos clients par mail, nous faisons d'une autre manière.



On se débrouille avec le système D, mais on perd beaucoup de temps ", nous affirme Benjamin Laurent, le directeur de l'agence Heli Air Voyages.



Pour la patronne d'un autre mini-réseau, c'est le calme plat... car elle ne reçoit plus de mails depuis bientôt 24 heures. Ainsi, il n'est plus possible de recevoir de confirmation et aussi de double authentification.



Du côté d'un prestataire des agences, la situation est "r ock 'n' roll " à gérer, mais avec un peu d'huile de coude, tout se passe bien.



Du fait de son positionnement, Travel Assist a du établir un plan de continuité d'activité qui se déroule sans accroc. Pour l'heure, l'opérateur offre une solution de repli idéale pour les agences de voyages.



"i["Nous sommes touchés parce que nos interlocuteurs ne reçoivent pas toujours nos mails et, surtout, ne peuvent pas y répondre.



Côté production, RAS. Nous échangeons actuellement avec tous les voyageurs sans problème. De plus, nous avons mis en place des routeurs de messagerie avec deux opérateurs distincts et nos mails de production ne dépendent pas de Microsoft.



Le problème, c'est que ce n'est pas le cas de nos clients, les agences de voyages. On passe donc notre temps à contacter le monde entier par téléphone. C'est laborieux et chronophage, mais ça se fait]I", nous rapporte Tristan Daube.



D'ailleurs, il n'y pas seulement les relations avec Amadeus qui sont complexifiées, c'est aussi le cas avec les réceptifs, les loueurs de voiture et les hôteliers à destination.