CrowdStrike : quels sont les aéroports et compagnies les plus impactés ?

En tout 9 650 vols ont du être supprimés, dont une grande partie de la part des compagnies aériennes américaines.



La plus impactée a été Delta qui n'a eu d'autre choix que d'annuler 4 675 vols, puis United Airlines a été touchée à hauteur de 1 706 vols, American Airlines pour 860, Spirit 550 vols, EasyJet 469 vols, Lufthansa 281 et Ryanair a annulé 271 vols.



" L'incident de vendredi a fait l'objet d'une grande couverture médiatique, mais ce sont les dommages à long terme et la lenteur de la reprise opérationnelle qui peuvent réellement avoir un impact sur une compagnie aérienne.



Et les choses ne se sont certainement pas améliorées après l'impact initial de la panne informatique mondiale pour bon nombre des plus grands transporteurs du monde, " estime l'entreprise spécialisée dans la data aérienne.



Il faut savoir que le 21 juillet 2024, Delta a du tout de même supprimer 1 566 vols.



La reprise est encore lente pour certains acteurs.