Une panne informatique mondiale affecte le trafic aérien et ferroviaire

actuellement confronté à une interruption du réseau en raison d'une panne informatique mondiale causée par un tiers , qui est entièrement hors de notre contrôle.



La réservation et l'enregistrement ne sont actuellement pas disponibles. Si vous devez voyager aujourd'hui (19 juillet) et que vous n'avez pas encore enregistré votre vol, vous pouvez le faire à l'aéroport

les processus d'enregistrement et d'embarquement sont perturbés et l'enregistrement en ligne n'est pas possible. Il peut y avoir des retards et des annulations de vols. Veuillez vérifier le statut de votre vol

mais le programme de vol de la compagnie n'est pas impacté. Corsair suit la situation de près

De son côté, Ryanair annonce, sur son site Internet, être "".Une déclaration assez similaire à celle de la compagnie aérienne néerlandaisequi a indiqué que la gestion des vols était actuellement "impossible", selon la BBC, et a dû "en grande partie" suspendre ses opérations.signale également que "".De leur côté,, ont décrété un "arrêt global au sol" sur tous leurs vols. Les vols actuellement en cours se poursuivront, mais aucun autre vol ne décollera pour le moment, annonce la BBC. Corsair est aussi impacté notamment son site web pour les réservations en ligne.heure hexagonale (0,35€/min), pour prendre les réservations. A noter :, "".