Hôtellerie : les Français font confiance aux hôtels, mais réservent ailleurs...

Réalisée auprès devoyageurs dans 14 marchés, donten France, l'étude montre quedes répondants placent le rapportparmi leurs trois premières raisons de revenir dans un hébergement.La situation géographique () et les avis clients () figurent également parmi les critères de choix.Côté prestations,seraient prêts à payer davantage pour le petit-déjeuner etpour une chambre avec vue.Enfin, sides Français commencent leurs recherches avec un assistant, contrelors de la précédente enquête,ne seraient à l'aise avec aucune des conditions proposées pour lui confier lade leur réservation.