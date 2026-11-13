Hôtellerie : les Français font confiance aux hôtels, mais réservent ailleurs...

Lorsqu'ils réservent, 35% des voyageurs français envisagent de passer par une plateforme, contre 20,7% par le site de l'hôtel - DepositPhotos.com, Milkos
Les hôtels bénéficient d'un avantage de confiance auprès des voyageurs français, sans être leur premier choix pour réserver.
C'est ce que pointe le Changing Traveller Report 2027 de SiteMinder.
On y apprend que 35% des voyageurs français envisagent de passer par une plateforme, contre 20,7% par le site de l'établissement.
Pourtant, 38% feraient davantage confiance aux hôtels pour personnaliser leurs recommandations à partir de leurs données personnelles, contre 28% aux plateformes.
C'est ce que pointe le Changing Traveller Report 2027 de SiteMinder.
On y apprend que 35% des voyageurs français envisagent de passer par une plateforme, contre 20,7% par le site de l'établissement.
Pourtant, 38% feraient davantage confiance aux hôtels pour personnaliser leurs recommandations à partir de leurs données personnelles, contre 28% aux plateformes.
Le rapport qualité-prix reste déterminant
Autres articles
-
Groupon intègre la solution de gestion de canaux de SiteMinder
-
Réservation hôtelière : quels sont les sites les plus efficaces depuis la crise ?
-
SiteMinder lève plus de 62 millions d’euros
-
Hotel App Store connecte le système de gestion des hôteliers à 100 applications
-
Voyages d’affaires : RoomIt by CWT® s'associe à SiteMinder
Réalisée auprès de 12 029 voyageurs dans 14 marchés, dont 869 en France, l'étude montre que 78,9% des répondants placent le rapport qualité-prix parmi leurs trois premières raisons de revenir dans un hébergement.
La situation géographique (68,9%) et les avis clients (50,7%) figurent également parmi les critères de choix.
Côté prestations, 44,5% seraient prêts à payer davantage pour le petit-déjeuner et 35,9% pour une chambre avec vue.
Enfin, si 5,4% des Français commencent leurs recherches avec un assistant IA, contre 3,1% lors de la précédente enquête, 38,2% ne seraient à l'aise avec aucune des conditions proposées pour lui confier la finalisation de leur réservation.
A lire aussi : Groupon intègre la solution de gestion de canaux de SiteMinder
La situation géographique (68,9%) et les avis clients (50,7%) figurent également parmi les critères de choix.
Côté prestations, 44,5% seraient prêts à payer davantage pour le petit-déjeuner et 35,9% pour une chambre avec vue.
Enfin, si 5,4% des Français commencent leurs recherches avec un assistant IA, contre 3,1% lors de la précédente enquête, 38,2% ne seraient à l'aise avec aucune des conditions proposées pour lui confier la finalisation de leur réservation.
A lire aussi : Groupon intègre la solution de gestion de canaux de SiteMinder