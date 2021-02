Réservation hôtelière : quels sont les sites les plus efficaces depuis la crise ?

Par ailleurs, le classement des sites hôteliers a encore progressé dans plus d’un tiers des destinations depuis le mois d’avril, y compris pour la France, alors que les réservations d’hôtel ont chuté en dessous des 10 % par rapport à 2019 en raison de la pandémie de COVID-19.



Et crise ou pas, clientèle internationale ou pas, le numéro un incontesté reste... Booking.com. Le podium est complété par Expedia Group.



A noter, l'arrivée en force d'Airbnb qui bénéficie d’une popularité croissante comme canal de distribution pour les hébergeurs. Airbnb a débuté dans le top 12 de neuf destinations et a progressé sur cinq destinations dont la France tout au long de l’année.



Si la plateforme américaine se distingue, alors que son concept est connu pour concurrencer les hôtels, il en est une autre à avoir brillé tout au long de l'exercice 2020.



Weekendesk s'est vu attribuer la mention "à suivre" en entrant dans le TOP 12 des sites favorisant la réservation.



Avec une forte augmentation des voyages de dernière minute, stimulée par les bouleversements des restrictions, en France l’attrait de Weekendesk s’est accentué chez ceux qui souhaitaient partir pour un court séjour, tandis que Lastminute.com et HotelTonight figurent tous deux dans le top 12 de neuf destinations au cours de la crise sanitaire.



" Les consommateurs ont changé, il est donc essentiel que les hôteliers évaluent comment et où ils vendent leurs chambres, et s’assurent qu’ils adoptent les canaux de distribution - internationaux et français, directs et indirects - avec une efficacité prouvée dans la sécurisation des réservations et des revenus, " conclut Antoine Aubrun.