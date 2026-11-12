Train au Portugal : Rail Europe ajoute Comboios de Portugal à son offre B2B quatre gammes de trains réservables via l’API et le Rail Portal

Rail Europe intègre Comboios de Portugal (CP) à sa plateforme B2B pour répondre à la demande des agences de voyages. Les trains Alfa Pendular, Intercidades, Regional et InterRegional sont réservables via l’API et le Rail Portal.



Rédigé par La Rédaction le Jeudi 12 Novembre 2026 à 10:21

Rail Europe élargit son offre ferroviaire au Portugal. Les agences de voyages peuvent désormais réserver les trajets de Comboios de Portugal (CP) via les mêmes canaux que pour les autres trains européens distribués par Rail Europe.



Le Portugal figurait parmi les destinations les plus demandées par ses partenaires professionnels, indique Rail Europe dans son communiqué.



L’offre comprend les trains longue distance Alfa Pendular, les Intercidades ainsi que les liaisons Regional et InterRegional. Ces services desservent l’axe Lisbonne-Porto et des villes moins fréquentées par la clientèle internationale, comme Guimarães, Évora, Aveiro ou Tomar.



CP complète l’offre de Rail Europe dans la péninsule Ibérique, qui comprend déjà les opérateurs espagnols Renfe, iryo et OUIGO Espagne.

Réservation possible jusqu’à 60 jours avant le départ La réservation d’une place est obligatoire à bord des Alfa Pendular et des Intercidades, qui proposent une première classe (Conforto) et une seconde classe (Turística).



Les billets sont généralement mis en vente jusqu’à 60 jours avant le départ, selon la publication des horaires. Ce délai peut être plus court lors du changement annuel des horaires en décembre. Rail Europe recommande aux agences de vérifier les disponibilités pour les dates souhaitées.



CP accorde des réductions liées à l’âge sur certains trajets : jusqu’à 50 % pour les enfants de 4 à 12 ans et les voyageurs de 65 ans et plus, jusqu’à 25 % pour les jeunes de 13 à 25 ans. Les enfants de moins de 4 ans voyagent gratuitement s’ils partagent le siège d’un adulte. Ces réductions restent soumises aux conditions tarifaires et à leur disponibilité via les canaux de Rail Europe.

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