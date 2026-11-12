Toutes les compagnies répètent la même phrase : nos propres systèmes n'ont pas été touchés. C'est exact, et c'est précisément ce qui devrait nous arrêter.



Cathay Pacific a donné le détail qui compte : l'accès s'est fait avec les identifiants d'un compte Amadeus légitime. Pas une faille sophistiquée, pas un exploit de génie. Un login valide, entre les mains de quelqu'un qui n'aurait pas dû l'avoir.



La réponse d'Amadeus a d'ailleurs consisté à réinitialiser un mot de passe et à renforcer sa surveillance.



Alors posez-vous la question que le secteur évite soigneusement : ce compte, c'était celui de qui ?



Un identifiant Amadeus ne vit pas que chez la compagnie aérienne. Il vit chez les agences, les tour-opérateurs, les plateformes, par milliers. Et là, on connaît la réalité du terrain : des logins partagés entre collègues, jamais renouvelés, sans double authentification, des comptes d'anciens salariés encore ouverts des mois après leur départ.



Tout le monde se lit en victime dans cette affaire. Le vecteur, lui, pointe dans l'autre sens.