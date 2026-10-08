Je passe une partie de mon année à auditer des systèmes de management de la sécurité, souvent chez des organisations qui manipulent de la donnée de santé. Le même angle mort revient, quel que soit le secteur.



La donnée médicale y est traitée exactement comme le reste. Même base que les coordonnées et l'historique de facturation. Mêmes droits d'accès, c'est-à-dire, dans les faits, tout le monde qui touche à l'outil.



Aucune classification qui la distinguerait. Une durée de conservation qui se résume à « on garde ». Et une analyse de risque qui pèse une allergie infantile au même poids qu'une adresse de livraison.



Le réflexe, quand on ouvre le dossier, est presque toujours le même : « mais on n'a pas de données bancaires ». Comme si c'était rassurant. C'est l'inverse qu'il faudrait faire. Une donnée de santé sur un mineur devrait être la plus surveillée du système, pas la plus banalisée.



Elle exige une protection supplémentaire, précisément parce que le préjudice, lui, est supérieur et définitif. Or dans neuf structures sur dix, elle n'en reçoit aucune. Elle est simplement là, au milieu du reste, à attendre la faille qui l'emportera avec le reste.