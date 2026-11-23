Pour beaucoup de voyageurs, la croisière reste un moyen de transport avec quelques escales. C'est précisément cette idée que Costa veut changer. Avec ses Sea Destinations et ses Land Destinations, la compagnie fait de la mer une destination à part entière et de chaque escale une expérience à vivre.
Ajoutez à cela des itinéraires thématiques faciles à expliquer, un programme de fidélité généreux et des mini-croisières pour les clients qui veulent essayer, et vous avez de quoi répondre à toutes les hésitations. Voici comment présenter ces arguments à vos clients.
1. Sea Destinations : la mer devient une destination
« En mer, on s'ennuie. » C'est l'objection classique, et les Sea Destinations y répondent directement. Le principe : vivre des lieux emblématiques depuis un point de vue que seul le bateau peut offrir. En Méditerranée, vos clients pourront observer la Voie lactée depuis le point le plus sombre de la mer de Ligurie, prendre un apéritif en musique au coucher du soleil dans le golfe d'Aranci ou admirer les baies de Stromboli, de Capri et de Formentera, depuis la mer. Aux Caraïbes, le concept est décliné avec un « Rhum au crépuscule » en mer tropicale et un spectacle en hommage au Festival de la Martinique, joué face à la baie.
Ces moments, ne peuvent que se vivre en mer avec Costa. Racontez-les à vos clients : c'est souvent là que la décision se fait.
Ces moments, ne peuvent que se vivre en mer avec Costa. Racontez-les à vos clients : c'est souvent là que la décision se fait.
2. Land Destinations : vivre l'escale au lieu de seulement la visiter
Deuxième objection fréquente : « on ne voit rien des escales ». Les Land Destinations ont été pensées pour aller au-delà de la visite express et offrir une immersion authentique, que l'on voyage en famille, en couple ou entre amis. Aux Caraïbes, par exemple, vos clients pourront descendre dans les grottes de Los Tres Ojos à Saint-Domingue, flâner dans les rues historiques de Basseterre à Saint-Kitts, naviguer jusqu'à Virgin Gorda depuis Tortola ou découvrir les secrets du rhum dans d'anciennes plantations de canne à sucre.
C'est aussi un levier pour vous. Les Land Experiences se réservent en amont de la croisière ou directement depuis la Costa App une fois à bord, et les enfants de 3 à 17 ans bénéficient de jusqu'à 50 % de réduction sur le forfait Land Experiences, forfait qui est commissionné pour vous agent de voyages. Le client vit mieux sa croisière, et votre dossier prend de la valeur.
C'est aussi un levier pour vous. Les Land Experiences se réservent en amont de la croisière ou directement depuis la Costa App une fois à bord, et les enfants de 3 à 17 ans bénéficient de jusqu'à 50 % de réduction sur le forfait Land Experiences, forfait qui est commissionné pour vous agent de voyages. Le client vit mieux sa croisière, et votre dossier prend de la valeur.
3. Des itinéraires qui racontent une histoire
Aujourd'hui, on ne vend plus une liste de ports, mais un univers. Par exemple, au départ de La Seyne-sur-Mer, le Costa Fascinosa proposera en 2027 trois concepts :
• Dolce Vita, 8 jours entièrement en Italie, de Gênes et Portofino jusqu'à Taormine, en passant par Florence, Rome et la côte amalfitaine, de mars à mai puis de septembre à octobre ;
• Golden Islands, au cœur de l'été, avec Olbia, Palma, Ibiza et Valence ;
• la croisière de l'Éclipse, 10 jours au départ du 29 juillet 2027, qui fait route vers le sud de l'Espagne pour profiter de l'obscurité maximale pendant l'éclipse solaire du 2 août.
Chaque concept a son thème et sa promesse : vous ne vendez pas un itinéraire, vous vendez une aventure.
Ces croisières sont en plus très faciles à rejoindre. Pour toute réservation jusqu'au 4 janvier 2027, Costa offre le train aller-retour jusqu'à Toulon depuis Paris et Lyon, avec une navette gratuite entre la gare et le port de La Seyne. La question « comment on va au bateau ? » ne se pose plus, et c'est un argument concret pour conclure la vente avant la date limite.
• Dolce Vita, 8 jours entièrement en Italie, de Gênes et Portofino jusqu'à Taormine, en passant par Florence, Rome et la côte amalfitaine, de mars à mai puis de septembre à octobre ;
• Golden Islands, au cœur de l'été, avec Olbia, Palma, Ibiza et Valence ;
• la croisière de l'Éclipse, 10 jours au départ du 29 juillet 2027, qui fait route vers le sud de l'Espagne pour profiter de l'obscurité maximale pendant l'éclipse solaire du 2 août.
Chaque concept a son thème et sa promesse : vous ne vendez pas un itinéraire, vous vendez une aventure.
Ces croisières sont en plus très faciles à rejoindre. Pour toute réservation jusqu'au 4 janvier 2027, Costa offre le train aller-retour jusqu'à Toulon depuis Paris et Lyon, avec une navette gratuite entre la gare et le port de La Seyne. La question « comment on va au bateau ? » ne se pose plus, et c'est un argument concret pour conclure la vente avant la date limite.
4. C|Club : la fidélité récompensée dès la première croisière
Une croisière réussie en appelle souvent une autre. Le C|Club, programme de fidélité gratuit de Costa, compte 5 niveaux, du Blue au Platinum : plus le client voyage, plus il gagne de points et d'avantages. Pour un client qui n'est pas encore membre, le Welcome Bonus lui donne 5 % de remise immédiate sur sa première croisière, jusqu'au 30 avril 2027. Les membres fidèles ont ensuite accès à des réductions allant jusqu'à 20 % sur une sélection de croisières et jusqu'à 50 % sur les services à bord. Avec la Promo Répétition, deux croisières effectuées d'ici le 30 avril 2027 rapportent 10 000 points bonus.
Le bon réflexe : inscrivez votre client au C|Club via Costa Extra. L'inscription prend 3 minutes, et les newsletters que recevra le client le renverront vers votre agence. Le client y gagne un avantage concret et vous renforcez la relation.
Le bon réflexe : inscrivez votre client au C|Club via Costa Extra. L'inscription prend 3 minutes, et les newsletters que recevra le client le renverront vers votre agence. Le client y gagne un avantage concret et vous renforcez la relation.
5. Les mini-croisières : le format idéal pour essayer
Une mini-croisière, le format idéal pour (re)découvrir Barcelone le temps d’un weekend © Getty Images
Certains clients ne sont pas prêts à partir une semaine ? Les mini-croisières leur permettent d'essayer sur un format court de 4 à 6 jours. Au printemps 2027, le Costa Favolosa propose au départ de Marseille « Instants de Méditerranée » (4 jours/3 nuits vers Savone et Barcelone, à partir de 429 € TTC) et « Petites surprises en mer » (5 jours/4 nuits, à partir de 559 € TTC). Cette seconde croisière inclut la Sea Destination « Mer étoilée » au point le plus sombre de la mer des Baléares.
Ce format convient aussi bien pour un week-end prolongé, une première découverte ou un cadeau. Ces clients sont souvent ceux qui reviennent ensuite réserver une croisière plus longue.
Mer, escales, itinéraires, accès facilité, fidélité, format court : la croisière Costa répond à toutes les envies et à toutes les hésitations. Pour aider vos clients à se projeter, appuyez-vous sur les outils mis à votre disposition. La saison 3 de Cruisetelling, le programme de formation de Costa, est actuellement en cours sur Costa extra. Vous avez tout pour transformer un « pourquoi pas » en réservation.
Ce format convient aussi bien pour un week-end prolongé, une première découverte ou un cadeau. Ces clients sont souvent ceux qui reviennent ensuite réserver une croisière plus longue.
Mer, escales, itinéraires, accès facilité, fidélité, format court : la croisière Costa répond à toutes les envies et à toutes les hésitations. Pour aider vos clients à se projeter, appuyez-vous sur les outils mis à votre disposition. La saison 3 de Cruisetelling, le programme de formation de Costa, est actuellement en cours sur Costa extra. Vous avez tout pour transformer un « pourquoi pas » en réservation.
Toutes nos offres et vos outils sont sur Costa Extra : matériel dédié aux agences, réservations individuelles et demandes de devis groupes. Et profitez-en pour valider votre module Cruisetelling et tenter de gagner une croisière ! www.b2b.costaextra.fr (voir conditions sur Costa Extra)
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