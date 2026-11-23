Aujourd'hui, on ne vend plus une liste de ports, mais un univers. Par exemple, au départ de La Seyne-sur-Mer, le Costa Fascinosa proposera en 2027 trois concepts :



• Dolce Vita, 8 jours entièrement en Italie, de Gênes et Portofino jusqu'à Taormine, en passant par Florence, Rome et la côte amalfitaine, de mars à mai puis de septembre à octobre ;

• Golden Islands, au cœur de l'été, avec Olbia, Palma, Ibiza et Valence ;

• la croisière de l'Éclipse, 10 jours au départ du 29 juillet 2027, qui fait route vers le sud de l'Espagne pour profiter de l'obscurité maximale pendant l'éclipse solaire du 2 août.



Chaque concept a son thème et sa promesse : vous ne vendez pas un itinéraire, vous vendez une aventure.



Ces croisières sont en plus très faciles à rejoindre. Pour toute réservation jusqu'au 4 janvier 2027, Costa offre le train aller-retour jusqu'à Toulon depuis Paris et Lyon, avec une navette gratuite entre la gare et le port de La Seyne. La question « comment on va au bateau ? » ne se pose plus, et c'est un argument concret pour conclure la vente avant la date limite.