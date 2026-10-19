logo TourMaG  
Recherche avancée

Confidant Collective : développez vos ventes avec Hyatt Inclusive Collection


Dans un marché où l'expertise, la différenciation et la fidélisation des clients sont devenues essentielles, les agents de voyages ont besoin d'outils qui leur permettent non seulement de mieux vendre, mais aussi de se démarquer. C'est précisément l'objectif de Confidant Collective, la plateforme dédiée aux professionnels du voyage développée par Hyatt Inclusive Collection. Formation, récompenses, offres exclusives et accompagnement dédié : découvrez pourquoi de plus en plus d'agents de voyages rejoignent Confidant Collective.


Rédigé par le Lundi 19 Octobre 2026 à 06:00

© Hyatt Inclusive Collection
© Hyatt Inclusive Collection
CroisiEurope
Pensée pour accompagner les conseillers au quotidien, cette plateforme centralise formations, actualités, outils marketing, avantages exclusifs et programme de récompenses. Elle permet aux professionnels d'approfondir leur connaissance des marques Hyatt Inclusive Collection tout en bénéficiant d'opportunités concrètes pour développer leur activité.

Que vous soyez déjà familier avec les resorts Hyatt Inclusive Collection ou que vous souhaitiez découvrir davantage cet univers, Confidant Collective a été conçu pour vous donner toutes les clés pour vendre avec confiance et créer encore plus de valeur pour vos clients.

👉 En savoir plus sur Confidant Collective
👉 Inscription Confidant Collective

Un portefeuille de marques capable de répondre à tous les profils de voyageurs

L'un des principaux atouts de Hyatt Inclusive Collection réside dans la richesse et la diversité de son portefeuille de marques. Aujourd'hui, les voyageurs recherchent des expériences toujours plus personnalisées : séjours en couple, vacances en famille, parenthèses bien-être, voyages de noces, escapades lifestyle ou expériences ultra-luxueuses.

Grâce à Hyatt Inclusive Collection, les agents de voyages disposent d'une offre capable de répondre à pratiquement toutes les attentes :

Impression by Secrets®, l'expression la plus exclusive et raffinée de notre collection.
Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, dédiés au bien-être et à l'art de vivre.
Secrets Resorts & Spas®, référence des resorts premium réservés aux adultes.
Hyatt Vivid Hotels & Resorts®, nouveau concept lifestyle adults only.
Hyatt Zilara® : resorts tout compris raffinés exclusivement réservés aux adultes.
Breathless Resorts & Spas®, pour une clientèle dynamique à la recherche d'expériences modernes et festives.
Dreams Resorts & Spas®, parfaits pour les familles recherchant qualité et services haut de gamme.
Hyatt Ziva® : resorts tout compris haut de gamme pour toute la famille.
Sunscape® Resorts & Spas, proposant des vacances accessibles et conviviales.
Bahia Principe Hotels & Resorts, et ses marques emblématiques.

Cette diversité représente une opportunité exceptionnelle pour les conseillers voyages. En maîtrisant l'ensemble de ces marques, ils peuvent répondre avec précision aux besoins de chaque client et augmenter leur potentiel de conversion.

C'est justement là qu'intervient Confidant Collective.

Confidant Learning : devenez l'expert Hyatt Inclusive Collection de vos clients

Dans un environnement touristique toujours plus compétitif, l'expertise reste l'un des meilleurs leviers de vente.

Avec Confidant Learning, les agents de voyages accèdent à un programme de formation interactif conçu pour approfondir leur connaissance des marques, des destinations et des différents produits Hyatt Inclusive Collection.

Les modules sont accessibles en ligne et permettent de progresser à son rythme. Les participants découvrent notamment :

• les spécificités de chaque marque ;
• les expériences proposées dans les différents resorts ;
• les segments de clientèle adaptés à chaque établissement ;
• les nouveautés du portefeuille ;
• les destinations phares du Mexique, des Caraïbes, d'Amérique Latine

Au-delà de l'acquisition de connaissances, les formations permettent également d'obtenir le statut de Certified Confidant, véritable gage d'expertise reconnu au sein du programme.

Pour les professionnels, cela représente un moyen concret de renforcer leur crédibilité auprès des clients, d'améliorer leurs recommandations et de développer leurs ventes sur le long terme.

Face à des voyageurs de plus en plus informés et exigeants, cette montée en compétence constitue un avantage concurrentiel majeur.

👉 En savoir plus sur Confidant Collective

Confidant Rewards : être récompensé pour les réservations que vous réalisez déjà

© Hyatt Inclusive Collection
© Hyatt Inclusive Collection
Pourquoi se contenter de vendre une destination lorsque l'on peut également être récompensé pour son expertise ?

Grâce à Confidant Rewards, les agents de voyages peuvent enregistrer leurs réservations et accumuler des points qu'ils peuvent ensuite convertir en récompenses.

Le programme a été conçu pour valoriser l'engagement des partenaires et leur fidélité envers les établissements Hyatt Inclusive Collection.

Les points peuvent être échangés contre de nombreux avantages tels que :

• des séjours dans les resorts du groupe ;
• des récompenses en espèces ;
• des cartes cadeaux ;
• des produits premium ;
• diverses expériences exclusives.

Plus un conseiller développe ses ventes et sa connaissance de la collection, plus les opportunités de récompenses sont importantes.

Cette combinaison entre formation et reconnaissance constitue l'un des éléments les plus appréciés du programme. Les agents développent leur expertise tout en bénéficiant d'avantages tangibles qui renforcent leur engagement et leur connaissance des produits qu'ils recommandent.

Inscription Confidant Collective :
Agency Registration

Un accompagnement dédié pour les professionnels du tourisme français

Si les outils digitaux sont essentiels, rien ne remplace un interlocuteur local capable de répondre rapidement aux besoins du terrain.

Dans le cadre de son développement sur le marché français, Hyatt Inclusive Collection renforce son accompagnement dédié aux agences de voyages avec Yulia Tsaturyan, Sales Operations & Business Development France & Benelux.

Sa mission est d'accompagner les professionnels dans leur découverte de Confidant Collective, de les aider dans leur inscription, de partager les dernières actualités et de faciliter leur accès aux différents outils mis à disposition.

Les agents peuvent également compter sur son soutien pour :

• comprendre les avantages du programme ;
• découvrir les nouveautés Hyatt Inclusive Collection ;
• participer aux formations et webinaires ;
• accéder aux ressources commerciales disponibles ;
• optimiser leur utilisation de Confidant Collective.

Cette proximité permet de créer une véritable relation de partenariat avec les professionnels du voyage et de les accompagner dans le développement de leurs ventes.

Rejoignez Confidant Collective et tentez de gagner un séjour Hyatt Inclusive Collection

Pour célébrer le lancement de cette campagne auprès des agents de voyages français, une opération spéciale est mise en place.

Tous les agents de voyages qui créeront leur compte sur Confidant Collective pendant la période de l'opération seront automatiquement inscrits à un tirage au sort.

À l'issue des trois mois de campagne, un gagnant sera sélectionné et remportera un séjour dans l'un des établissements Hyatt Inclusive Collection participants.*

C'est l'occasion idéale de découvrir la plateforme, de commencer à accumuler des connaissances et des récompenses, tout en profitant d'une opportunité supplémentaire de vivre l'expérience Hyatt Inclusive Collection.

Parce qu'au-delà des formations et des outils de vente, rien ne remplace l'expérience personnelle pour conseiller ses clients avec passion et authenticité.

👉 Inscription Confidant Collective

Confidant Collective : votre prochain avantage concurrentiel

Dans un marché où la différence se joue souvent sur l'expertise, la réactivité et la qualité du conseil, Confidant Collective s'impose comme un véritable partenaire de croissance pour les agents de voyages.

En réunissant sur une seule plateforme des contenus de formation, un programme de fidélité performant, des avantages exclusifs et un accompagnement dédié, Hyatt Inclusive Collection met à disposition des professionnels tous les outils nécessaires pour mieux connaître ses marques, développer leurs ventes et enrichir l'expérience de leurs clients.

Rejoignez dès aujourd'hui Confidant Collective et découvrez tout ce que Hyatt Inclusive Collection peut vous apporter.

Contact

© Yulia Tsaturyan
© Yulia Tsaturyan
Yulia Tsaturyan
Sales Operations & Business Development France & Benelux
📧 yulia.tsaturyan@hyatt.com
📞 +33 (0)6 50 95 34 66

👉 En savoir plus sur Confidant Collective
👉 Inscription Confidant Collective

Conditions du tirage au sort et règlement à préciser avant publication.




Lu 310 fois

Tags : Hyatt
Notez
Dernière heure

Voyages de luxe : un secteur en pleine évolution

Saison hiver 2026-2027 : 300 postes à pourvoir chez Belambra Clubs

Le Trou aux Biches Beachcomber : l’hôtel rouvre après rénovation

Baromètre voyage en train Resaneo : les recherches vers Lourdes et Marseille en forte hausse

Nul autre ne t’offre autant de Suisse

Brand News

Il y a la Norvège que tout le monde connaît. Et puis, il y a la Norvège de Hurtigruten

Il y a la Norvège que tout le monde connaît. Et puis, il y a la Norvège de Hurtigruten
Depuis plus de 130 ans, Hurtigruten sillonne les côtes norvégiennes. Nous connaissons ses fjords,...
Les annonces

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - Alternance - (Gonesse (95))
ALTERNANCE / STAGES TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - Alternance - (Evry (91))
ALTERNANCE / STAGES TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Evry (91))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

La Premium Economy de Condor : le tarif comme argument de vente

La Premium Economy de Condor : le tarif comme argument de vente

Confidant Collective : développez vos ventes avec Hyatt Inclusive Collection

Confidant Collective : développez vos ventes avec Hyatt Inclusive Collection
Distribution

Distribution

Vision Éthique ouvre ses voyages aux agences

Vision Éthique ouvre ses voyages aux agences
Partez en France

Partez en France

Violences du 17 octobre : les professionnels du tourisme et de la restauration réclament des mesures

Violences du 17 octobre : les professionnels du tourisme et de la restauration réclament des mesures
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Nul autre ne t’offre autant de Suisse

Nul autre ne t’offre autant de Suisse
Production

Production

Beachcomber Tours se renforce en Polynésie et à Zanzibar

Beachcomber Tours se renforce en Polynésie et à Zanzibar
AirMaG

AirMaG

Air Europa : 40 ans… et toujours pas une ride dans les nuages !

Air Europa : 40 ans… et toujours pas une ride dans les nuages !
Transport

Transport

SNCF : les syndicats appellent à la grève le 5 novembre

SNCF : les syndicats appellent à la grève le 5 novembre
La Travel Tech

La Travel Tech

Baromètre voyage en train Resaneo : les recherches vers Lourdes et Marseille en forte hausse

Baromètre voyage en train Resaneo : les recherches vers Lourdes et Marseille en forte hausse
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Alexis Boudrand (Minor Hotels) : "Nous voulons doubler notre portefeuille d'ici trois ans"

Alexis Boudrand (Minor Hotels) : "Nous voulons doubler notre portefeuille d'ici trois ans"
HotelMaG

Hébergement

Le Trou aux Biches Beachcomber : l’hôtel rouvre après rénovation

Le Trou aux Biches Beachcomber : l’hôtel rouvre après rénovation
Futuroscopie

Futuroscopie

Hôtellerie : des étoiles à l’IA, des mutations discrètes mais fermes [ABO]

Hôtellerie : des étoiles à l’IA, des mutations discrètes mais fermes [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité
CruiseMaG

CruiseMaG

NCL, Oceania, Regent : trois marques, trois expériences, un même réflexe pour les agences de voyages

NCL, Oceania, Regent : trois marques, trois expériences, un même réflexe pour les agences de voyages
TravelJobs

Emploi & Formation

Saison hiver 2026-2027 : 300 postes à pourvoir chez Belambra Clubs

Saison hiver 2026-2027 : 300 postes à pourvoir chez Belambra Clubs
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Amex GBT et Delta intègrent les programmes de fidélité dans le parcours de réservation

Amex GBT et Delta intègrent les programmes de fidélité dans le parcours de réservation
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias
/****************** *** OCTOBRE ROSE ** ******************/