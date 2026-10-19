Confidant Collective : développez vos ventes avec Hyatt Inclusive Collection





Que vous soyez déjà familier avec les resorts Hyatt Inclusive Collection ou que vous souhaitiez découvrir davantage cet univers, Confidant Collective a été conçu pour vous donner toutes les clés pour vendre avec confiance et créer encore plus de valeur pour vos clients.



👉 En savoir plus sur Confidant Collective

👉 Inscription Confidant Collective Pensée pour accompagner les conseillers au quotidien, cette plateforme centralise formations, actualités, outils marketing, avantages exclusifs et programme de récompenses. Elle permet aux professionnels d'approfondir leur connaissance des marques Hyatt Inclusive Collection tout en bénéficiant d'opportunités concrètes pour développer leur activité.Que vous soyez déjà familier avec les resorts Hyatt Inclusive Collection ou que vous souhaitiez découvrir davantage cet univers, Confidant Collective a été conçu pour vous donner toutes les clés pour vendre avec confiance et créer encore plus de valeur pour vos clients.



Un portefeuille de marques capable de répondre à tous les profils de voyageurs

L'un des principaux atouts de Hyatt Inclusive Collection réside dans la richesse et la diversité de son portefeuille de marques. Aujourd'hui, les voyageurs recherchent des expériences toujours plus personnalisées : séjours en couple, vacances en famille, parenthèses bien-être, voyages de noces, escapades lifestyle ou expériences ultra-luxueuses.



Grâce à Hyatt Inclusive Collection, les agents de voyages disposent d'une offre capable de répondre à pratiquement toutes les attentes :



• Impression by Secrets®, l'expression la plus exclusive et raffinée de notre collection.

• Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, dédiés au bien-être et à l'art de vivre.

• Secrets Resorts & Spas®, référence des resorts premium réservés aux adultes.

• Hyatt Vivid Hotels & Resorts®, nouveau concept lifestyle adults only.

• Hyatt Zilara® : resorts tout compris raffinés exclusivement réservés aux adultes.

• Breathless Resorts & Spas®, pour une clientèle dynamique à la recherche d'expériences modernes et festives.

• Dreams Resorts & Spas®, parfaits pour les familles recherchant qualité et services haut de gamme.

• Hyatt Ziva® : resorts tout compris haut de gamme pour toute la famille.

• Sunscape® Resorts & Spas, proposant des vacances accessibles et conviviales.

• Bahia Principe Hotels & Resorts, et ses marques emblématiques.



Cette diversité représente une opportunité exceptionnelle pour les conseillers voyages. En maîtrisant l'ensemble de ces marques, ils peuvent répondre avec précision aux besoins de chaque client et augmenter leur potentiel de conversion.



C'est justement là qu'intervient Confidant Collective.



Confidant Learning : devenez l'expert Hyatt Inclusive Collection de vos clients





Avec Confidant Learning, les agents de voyages accèdent à un programme de formation interactif conçu pour approfondir leur connaissance des marques, des destinations et des différents produits Hyatt Inclusive Collection.



Les modules sont accessibles en ligne et permettent de progresser à son rythme. Les participants découvrent notamment :



• les spécificités de chaque marque ;

• les expériences proposées dans les différents resorts ;

• les segments de clientèle adaptés à chaque établissement ;

• les nouveautés du portefeuille ;

• les destinations phares du Mexique, des Caraïbes, d'Amérique Latine



Au-delà de l'acquisition de connaissances, les formations permettent également d'obtenir le statut de Certified Confidant, véritable gage d'expertise reconnu au sein du programme.



Pour les professionnels, cela représente un moyen concret de renforcer leur crédibilité auprès des clients, d'améliorer leurs recommandations et de développer leurs ventes sur le long terme.



Face à des voyageurs de plus en plus informés et exigeants, cette montée en compétence constitue un avantage concurrentiel majeur.



👉 En savoir plus sur Confidant Collective Dans un environnement touristique toujours plus compétitif, l'expertise reste l'un des meilleurs leviers de vente.Avec, les agents de voyages accèdent à un programme de formation interactif conçu pour approfondir leur connaissance des marques, des destinations et des différents produits Hyatt Inclusive Collection.Les modules sont accessibles en ligne et permettent de progresser à son rythme. Les participants découvrent notamment :• les spécificités de chaque marque ;• les expériences proposées dans les différents resorts ;• les segments de clientèle adaptés à chaque établissement ;• les nouveautés du portefeuille ;• les destinations phares du Mexique, des Caraïbes, d'Amérique LatineAu-delà de l'acquisition de connaissances, les formations permettent également d'obtenir le statut de, véritable gage d'expertise reconnu au sein du programme.Pour les professionnels, cela représente un moyen concret de renforcer leur crédibilité auprès des clients, d'améliorer leurs recommandations et de développer leurs ventes sur le long terme.Face à des voyageurs de plus en plus informés et exigeants, cette montée en compétence constitue un avantage concurrentiel majeur.



Confidant Rewards : être récompensé pour les réservations que vous réalisez déjà





Grâce à Confidant Rewards, les agents de voyages peuvent enregistrer leurs réservations et accumuler des points qu'ils peuvent ensuite convertir en récompenses.



Le programme a été conçu pour valoriser l'engagement des partenaires et leur fidélité envers les établissements Hyatt Inclusive Collection.



Les points peuvent être échangés contre de nombreux avantages tels que :



• des séjours dans les resorts du groupe ;

• des récompenses en espèces ;

• des cartes cadeaux ;

• des produits premium ;

• diverses expériences exclusives.



Plus un conseiller développe ses ventes et sa connaissance de la collection, plus les opportunités de récompenses sont importantes.



Cette combinaison entre formation et reconnaissance constitue l'un des éléments les plus appréciés du programme. Les agents développent leur expertise tout en bénéficiant d'avantages tangibles qui renforcent leur engagement et leur connaissance des produits qu'ils recommandent.



Inscription Confidant Collective :

Agency Registration Pourquoi se contenter de vendre une destination lorsque l'on peut également être récompensé pour son expertise ?Grâce à Confidant Rewards, les agents de voyages peuvent enregistrer leurs réservations et accumuler des points qu'ils peuvent ensuite convertir en récompenses.Le programme a été conçu pour valoriser l'engagement des partenaires et leur fidélité envers les établissements Hyatt Inclusive Collection.Les points peuvent être échangés contre de nombreux avantages tels que :• des séjours dans les resorts du groupe ;• des récompenses en espèces ;• des cartes cadeaux ;• des produits premium ;• diverses expériences exclusives.Plus un conseiller développe ses ventes et sa connaissance de la collection, plus les opportunités de récompenses sont importantes.Cette combinaison entre formation et reconnaissance constitue l'un des éléments les plus appréciés du programme. Les agents développent leur expertise tout en bénéficiant d'avantages tangibles qui renforcent leur engagement et leur connaissance des produits qu'ils recommandent.



Un accompagnement dédié pour les professionnels du tourisme français

Si les outils digitaux sont essentiels, rien ne remplace un interlocuteur local capable de répondre rapidement aux besoins du terrain.



Dans le cadre de son développement sur le marché français, Hyatt Inclusive Collection renforce son accompagnement dédié aux agences de voyages avec Yulia Tsaturyan, Sales Operations & Business Development France & Benelux.



Sa mission est d'accompagner les professionnels dans leur découverte de Confidant Collective, de les aider dans leur inscription, de partager les dernières actualités et de faciliter leur accès aux différents outils mis à disposition.



Les agents peuvent également compter sur son soutien pour :



• comprendre les avantages du programme ;

• découvrir les nouveautés Hyatt Inclusive Collection ;

• participer aux formations et webinaires ;

• accéder aux ressources commerciales disponibles ;

• optimiser leur utilisation de Confidant Collective.



Cette proximité permet de créer une véritable relation de partenariat avec les professionnels du voyage et de les accompagner dans le développement de leurs ventes.



Rejoignez Confidant Collective et tentez de gagner un séjour Hyatt Inclusive Collection





Tous les agents de voyages qui créeront leur compte sur Confidant Collective pendant la période de l'opération seront automatiquement inscrits à un tirage au sort.



À l'issue des trois mois de campagne, un gagnant sera sélectionné et remportera un séjour dans l'un des établissements Hyatt Inclusive Collection participants.*



C'est l'occasion idéale de découvrir la plateforme, de commencer à accumuler des connaissances et des récompenses, tout en profitant d'une opportunité supplémentaire de vivre l'expérience Hyatt Inclusive Collection.



Parce qu'au-delà des formations et des outils de vente, rien ne remplace l'expérience personnelle pour conseiller ses clients avec passion et authenticité.



👉 Inscription Confidant Collective Pour célébrer le lancement de cette campagne auprès des agents de voyages français, une opération spéciale est mise en place.Tous les agents de voyages qui créeront leur compte surpendant la période de l'opération seront automatiquement inscrits à un tirage au sort.À l'issue des trois mois de campagne, un gagnant sera sélectionné et remportera un séjour dans l'un des établissements Hyatt Inclusive Collection participants.*C'est l'occasion idéale de découvrir la plateforme, de commencer à accumuler des connaissances et des récompenses, tout en profitant d'une opportunité supplémentaire de vivre l'expérience Hyatt Inclusive Collection.Parce qu'au-delà des formations et des outils de vente, rien ne remplace l'expérience personnelle pour conseiller ses clients avec passion et authenticité.



Confidant Collective : votre prochain avantage concurrentiel

Dans un marché où la différence se joue souvent sur l'expertise, la réactivité et la qualité du conseil, Confidant Collective s'impose comme un véritable partenaire de croissance pour les agents de voyages.



En réunissant sur une seule plateforme des contenus de formation, un programme de fidélité performant, des avantages exclusifs et un accompagnement dédié, Hyatt Inclusive Collection met à disposition des professionnels tous les outils nécessaires pour mieux connaître ses marques, développer leurs ventes et enrichir l'expérience de leurs clients.



Rejoignez dès aujourd'hui Confidant Collective et découvrez tout ce que Hyatt Inclusive Collection peut vous apporter.



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