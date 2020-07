Espagne : Hyatt reprend l'hôtel Byblos de Mijas pour en faire un complexe de luxe

Grâce à un accord avec le fonds d'investissement privé européen Intriva, le groupe Hyatt va pouvoir réaménager l'ancien hôtel Byblos de Mijas, en Espagne, fermé depuis 2010, en un luxueux complexe de 200 chambres.



La propriété sera gérée par Marugal Hotel Management et sera le premier hôtel de la marque Hyatt dans le sud de l'Espagne.



L'ouverture est prévue pour le début de l'année 2022.



" Depuis son ouverture initiale en 1986, l'hôtel est connu comme un refuge pour les jet-setters et les membres de la famille royale.



Le bâtiment bleu et blanc emblématique sera restauré pour en faire un lieu de villégiature de luxe reflétant les souvenirs d'un âge d'or du voyage, pour accueillir des clients indépendants à la recherche d'une expérience raffinée sans être scénarisée ", précise Hyatt dans un communiqué.



Jardins luxuriants, piscines, espaces lumineux... L'hôtel offrira une multitude d'équipements de luxe, notamment un club de santé et un spa, des piscines intérieures et extérieures, un cinéma et une boîte de nuit, des installations familiales, dont un club pour enfants, et des espaces de conférence pour les événements privés et les réunions d'affaires.



Un bar sur le toit offrira aux clients une vues sur la chaîne de montagnes de la Sierra de Mijas. Il sera situé à côté de deux terrains de golf de 18 trous.