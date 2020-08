France : réouverture du Park Hyatt Paris-Vendôme à partir du 1er septembre 2020

L'hôtellerie de luxe, privée de la clientèle étrangère, a connu une saison catastrophique.

En début de semaine, Jean-Pierre Mas le président des Entreprises du Voyage faisait un constat dramatique pour les palaces et grands hôtels français." Et encore pour les adresses ouvertes, car bon nombre n'ont pas voulu affronter un été qui ne s'annonçait pas joyeux.Si la direction n'a pas communiqué sur le nombre de chambres à nouveau ouvertes à sa clientèle, elle a travaillé sur de nouveaux protocoles renforcés relatifs à la sécurité et à l’hygiène au sein de l’hôtel (consultables en cliquant ici.)