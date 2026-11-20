…Toutes les époques connaissent des changements politiques, économiques, environnementaux, technologiques qui entraînent des bouleversements socio culturels auxquels aucun secteur n’échappe.
Visibles parmi une avant-garde puis un « mainstream », ces changements sont souvent aussi « invisibilisés » par un discours médiatique cherchant la polarisation plus que la nuance, la radicalisation plus que la modération…
… Comme tout le monde, j’ai donc écouté les « infos », regardé défiler les cortèges et écouté attentivement les commentaires de nos observateurs les plus éclairés.
Visibles parmi une avant-garde puis un « mainstream », ces changements sont souvent aussi « invisibilisés » par un discours médiatique cherchant la polarisation plus que la nuance, la radicalisation plus que la modération…
… Comme tout le monde, j’ai donc écouté les « infos », regardé défiler les cortèges et écouté attentivement les commentaires de nos observateurs les plus éclairés.
C’est ainsi que j’ai écouté les constats de Jérôme Fourquet (Directeur IFOP-Opinion) issus de son nouvel ouvrage intitulé « L’homo occidentalis » et sous-titré « Que sommes-nous devenus ? ».
Basé sur des enquêtes, sondages, statistiques… ce récent décryptage réalisé en collaboration avec le psychanalyste Ruben Rabinovitch décrit une société occidentale qui, sans l’avoir vraiment vu venir, est aujourd’hui aux prises avec un désarroi et une révolte qui n’ont pas dit leur dernier mot.
Et sans doute encore moins dans un pays comme la France qui, à cinq mois d’élections présidentielles décisives n’a pas choisi son camp, et fait éclater sa colère contre le vie chère, le prix de l’énergie, la destruction de la planète, les guerres inutiles et surtout, surtout, contre les inégalités sociales.
On le sait depuis longtemps, le système financier de nos pays a conduit à creuser des écarts inadmissibles entre les plus riches et les plus pauvres : 91 fois le salaire de base pour un Pdg du CAC 40 ! Une aberration impossible à minimiser !
Basé sur des enquêtes, sondages, statistiques… ce récent décryptage réalisé en collaboration avec le psychanalyste Ruben Rabinovitch décrit une société occidentale qui, sans l’avoir vraiment vu venir, est aujourd’hui aux prises avec un désarroi et une révolte qui n’ont pas dit leur dernier mot.
Et sans doute encore moins dans un pays comme la France qui, à cinq mois d’élections présidentielles décisives n’a pas choisi son camp, et fait éclater sa colère contre le vie chère, le prix de l’énergie, la destruction de la planète, les guerres inutiles et surtout, surtout, contre les inégalités sociales.
On le sait depuis longtemps, le système financier de nos pays a conduit à creuser des écarts inadmissibles entre les plus riches et les plus pauvres : 91 fois le salaire de base pour un Pdg du CAC 40 ! Une aberration impossible à minimiser !
Évoquant un ancien et un nouveau « régime psychique », les auteurs de « l’homo occidentalis » (Éditions du Seuil) s’appuient sur trois zones de danger pour expliquer « ce que nous sommes devenus » : l’effondrement de la structure anthropologique, la domination d’un narcissisme de masse et l’avènement de nouvelles formes de jouissances. Trois zones à l’intérieur desquelles se font et se défont les opinions, les humeurs, les convictions, les « ressentis ».
Le pouvoir de vivre : un baromètre dont tirer les enseignements
Plus précisément, les observateurs s’appuient sur les résultats d’une enquête extrêmement utile : celle du « Pouvoir de vivre » réalisée pour la Fondation Jean Jaurès. Et que dit l’enquête ?
Elle précise que, dans un pays riche comme la France, une personne sur deux déclare ne pas vivre dignement : 50% des répondants déclarent avoir renoncé, parfois ou régulièrement, à la qualité des aliments qu’ils auraient souhaité acheter et 19% ont dû renoncer, au moins ponctuellement, à certains repas !
Autre point : 20% des parents ont déjà mis de côté les souhaits de scolarité ou de formation pour leurs enfants, notamment pour des raisons financières.
Pire, 21% des Français considèrent que leurs dépenses de logement risquent d’impacter négativement leur niveau de vie dans les prochaines années. Mais surtout, notons que 59% des répondants s’inquiètent du prix de l’énergie.
Sur le plan de la santé, travail, climat, les difficultés se cumulent : 44% des répondants estiment que leurs conditions de travail se sont dégradées tandis que l’accés aux soins constitue une autre préoccupation majeure : 54% des répondants se disent préoccupés par l’état dégradé de l’hôpital public alors que 62% considèrent que les lieux de la vie quotidienne sont globalement peu adaptés au changement climatique !
Si l’on ajoute à cela des difficultés personnelles pour 35% des répondants qui déclarent ne pas pouvoir compter sur suffisamment de personnes pour bénéficier d’une aide financière, matérielle ou morale, on comprend mieux le malaise d’une population qui a besoin de solidarités personnelles, familiales et collectives et de sécurité dans une société perçue comme conflictuelle par 95% des interviewés.
Elle précise que, dans un pays riche comme la France, une personne sur deux déclare ne pas vivre dignement : 50% des répondants déclarent avoir renoncé, parfois ou régulièrement, à la qualité des aliments qu’ils auraient souhaité acheter et 19% ont dû renoncer, au moins ponctuellement, à certains repas !
Autre point : 20% des parents ont déjà mis de côté les souhaits de scolarité ou de formation pour leurs enfants, notamment pour des raisons financières.
Pire, 21% des Français considèrent que leurs dépenses de logement risquent d’impacter négativement leur niveau de vie dans les prochaines années. Mais surtout, notons que 59% des répondants s’inquiètent du prix de l’énergie.
Sur le plan de la santé, travail, climat, les difficultés se cumulent : 44% des répondants estiment que leurs conditions de travail se sont dégradées tandis que l’accés aux soins constitue une autre préoccupation majeure : 54% des répondants se disent préoccupés par l’état dégradé de l’hôpital public alors que 62% considèrent que les lieux de la vie quotidienne sont globalement peu adaptés au changement climatique !
Si l’on ajoute à cela des difficultés personnelles pour 35% des répondants qui déclarent ne pas pouvoir compter sur suffisamment de personnes pour bénéficier d’une aide financière, matérielle ou morale, on comprend mieux le malaise d’une population qui a besoin de solidarités personnelles, familiales et collectives et de sécurité dans une société perçue comme conflictuelle par 95% des interviewés.
À propos du Pacte du pouvoir de vivre
Créé en 2019, le Pacte du pouvoir de vivre est un collectif de 65 organisations parmi les plus reconnues de la société civile organisée française, aussi diverses dans leur statut (associations, fondations, ONG, syndicat, mutuelles…) que dans leurs domaines d’action – environnement, lutte contre la pauvreté, logement, travail, jeunesse, ESS, migration…
Le crépuscule des « bourgeois bohèmes »
Dans cette société fracturée où les jeunes surtout sont fragilisés et inquiets, certains observateurs en profitent pour évoquer le déclin d’une catégorie sociale qui a fait les beaux jours des deux dernières décennies : ceux que l’on a baptisés avec bonheur : les « bobos », ou « bourgeois bohêmes ».
Nés sous la plume d’un journaliste américain, le terme a fait florès en Occident, notamment en France où nul n’a échappé à leur montée en puissance et à l’impact qu’ils ont eu sur la société des années 2000.
Concentrés dans les villes, gagnant confortablement leur vie, plus diplômés que la moyenne, ces nouveaux adultes issus pour la plupart du baby-boom ont bel et bien été à l’origine de mutations qui se sont ancrées dans la population après lui avoir servi d’éclaireurs.
Parmi ces transformations plus ou moins positives devenues pérennes, on notera :
- La gentrification des quartiers populaires, mais que la population modeste a dû quitter devant l’augmentation du prix de l’immobilier !
- La mutation des commerces de proximité avec l’ouverture des enseignes spécialisées, comme les épiceries bio, les cafés indépendants ou les boutiques de créateurs.
- Le réaménagement de l'espace public, avec moins de voitures, plus de zones piétonnes et d’espaces verts et plus de vélos et espaces de solidarité de proximité…
Nés sous la plume d’un journaliste américain, le terme a fait florès en Occident, notamment en France où nul n’a échappé à leur montée en puissance et à l’impact qu’ils ont eu sur la société des années 2000.
Concentrés dans les villes, gagnant confortablement leur vie, plus diplômés que la moyenne, ces nouveaux adultes issus pour la plupart du baby-boom ont bel et bien été à l’origine de mutations qui se sont ancrées dans la population après lui avoir servi d’éclaireurs.
Parmi ces transformations plus ou moins positives devenues pérennes, on notera :
- La gentrification des quartiers populaires, mais que la population modeste a dû quitter devant l’augmentation du prix de l’immobilier !
- La mutation des commerces de proximité avec l’ouverture des enseignes spécialisées, comme les épiceries bio, les cafés indépendants ou les boutiques de créateurs.
- Le réaménagement de l'espace public, avec moins de voitures, plus de zones piétonnes et d’espaces verts et plus de vélos et espaces de solidarité de proximité…
L’influence « bobo » sur le tourisme
Valorisant de nouveaux signes de richesse comme l’authenticité, la créativité, la décontraction, le sens, cette catégorie sociale a aussi développé des pratiques touristiques qui continuent de marquer l’ensemble des voyageurs : le slow tourisme, la honte de prendre l’avion, l’immersion, la campagne et la nature au lieu d’un littoral saturé, les voyages en France, la consommation locale, le tourisme dit solidaire… sont bel et bien profondément ancrés dans le paysage sociétal.
Mais, les beaux jours des « bobos » ont surtout été marqués par une réussite économique qui leur a permis de vivre conformément à leurs convictions. Ce qui n’est plus le cas aujourd’hui.
L’avenir est bien plus sombre pour eux et pour les jeunes en colère qui ne veulent pas de ce futur où, pire que le reste, le typhon nommé IA est en train d’ensevelir ses milliards et de tuer leurs espoirs.
Pour eux, que l’on désigne désormais unanimement par le terme de Z, le « bobo » est souvent perçu comme une figure vieillissante (le trentenaire ou quadragénaire des métropoles) associée à une forme d'hypocrisie. C’est lui qui prône l'écologie et la mixité sociale tout en participant à la gentrification et en prenant l'avion !
- Jugé trop modéré et centré sur son moi et celui de sa famille, il devient hors-jeu. Et malgré sa solidarité avec les jeunes, il perd peu à peu de son statut de modèle auquel on préfère des attitudes plus radicales, sans pour autant être violentes.
- Révélée par la crise sociale actuelle, la génération Z est bien évidemment tentée par le voyage mais refuse les compromis et l’hypocrisie des « bobos » d’hier.
- Plus inspirée par les réseaux sociaux qu’eux, elle se montre désireuse de faire prévaloir sa propre créativité et celle du bouche-à-oreilles humain, surtout quand elle choisit une destination.
- Elle exploite cependant toutes les fonctions du numérique, souvent avec talent.
- Elle privilégie quand c’est possible le télétravail hors domicile, qui devient un mode de vie…
- Elle est tentée par l’humanitaire et la lutte pour le climat…
Mais, les beaux jours des « bobos » ont surtout été marqués par une réussite économique qui leur a permis de vivre conformément à leurs convictions. Ce qui n’est plus le cas aujourd’hui.
L’avenir est bien plus sombre pour eux et pour les jeunes en colère qui ne veulent pas de ce futur où, pire que le reste, le typhon nommé IA est en train d’ensevelir ses milliards et de tuer leurs espoirs.
Pour eux, que l’on désigne désormais unanimement par le terme de Z, le « bobo » est souvent perçu comme une figure vieillissante (le trentenaire ou quadragénaire des métropoles) associée à une forme d'hypocrisie. C’est lui qui prône l'écologie et la mixité sociale tout en participant à la gentrification et en prenant l'avion !
- Jugé trop modéré et centré sur son moi et celui de sa famille, il devient hors-jeu. Et malgré sa solidarité avec les jeunes, il perd peu à peu de son statut de modèle auquel on préfère des attitudes plus radicales, sans pour autant être violentes.
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- Plus inspirée par les réseaux sociaux qu’eux, elle se montre désireuse de faire prévaloir sa propre créativité et celle du bouche-à-oreilles humain, surtout quand elle choisit une destination.
- Elle exploite cependant toutes les fonctions du numérique, souvent avec talent.
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Une génération de No No
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Mais, les voyageurs Gen Z ne manquent pas de contradictions. 91% déclarent que les enjeux environnementaux ou sociaux influencent leurs choix mais que leur budget serré les pousse encore souvent vers l'avion low-cost pour les destinations lointaines (Asie du Sud-Est en tête).
Ce qui nous incite à considérer que la donne économique prévaut sur les idéologies écologiques et que l’on a beau être « bourgeois-bohême », dans son cœur, on ne peut le demeurer toute sa vie sans une bourse bien remplie.
Crépuscule pour les uns, aube d’une ère nouvelle pour les autres… la société occidentale en pleine crise ne doit pas perdre des yeux sa jeunesse et ses idéaux qui ne passent pas forcément par la lecture de TiKTok. « Bobo hier, ce sont les No No d’aujourd’hui et de demain ! » (Article du Figaro. 17 novembre 2026)
Ce qui nous incite à considérer que la donne économique prévaut sur les idéologies écologiques et que l’on a beau être « bourgeois-bohême », dans son cœur, on ne peut le demeurer toute sa vie sans une bourse bien remplie.
Crépuscule pour les uns, aube d’une ère nouvelle pour les autres… la société occidentale en pleine crise ne doit pas perdre des yeux sa jeunesse et ses idéaux qui ne passent pas forcément par la lecture de TiKTok. « Bobo hier, ce sont les No No d’aujourd’hui et de demain ! » (Article du Figaro. 17 novembre 2026)
Journaliste, consultante, conférencière, Josette Sicsic observe depuis plus de 25 ans, les mutations du monde afin d’en analyser les conséquences sur le secteur du tourisme.
Après avoir développé pendant plus de 20 ans le journal Touriscopie, elle est toujours sur le pont de l’actualité où elle décode le présent pour prévoir le futur. Sur le site www.tourmag.com, rubrique Futuroscopie, elle publie plusieurs fois par semaine les articles prospectifs et analytiques.
Contact : 06 14 47 99 04
Mail : touriscopie@gmail.com
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