Valorisant de nouveaux signes de richesse comme l’authenticité, la créativité, la décontraction, le sens, cette catégorie sociale a aussi développé des pratiques touristiques qui continuent de marquer l’ensemble des voyageurs : le slow tourisme, la honte de prendre l’avion, l’immersion, la campagne et la nature au lieu d’un littoral saturé, les voyages en France, la consommation locale, le tourisme dit solidaire… sont bel et bien profondément ancrés dans le paysage sociétal.



Mais, les beaux jours des « bobos » ont surtout été marqués par une réussite économique qui leur a permis de vivre conformément à leurs convictions. Ce qui n’est plus le cas aujourd’hui.



L’avenir est bien plus sombre pour eux et pour les jeunes en colère qui ne veulent pas de ce futur où, pire que le reste, le typhon nommé IA est en train d’ensevelir ses milliards et de tuer leurs espoirs.



Pour eux, que l’on désigne désormais unanimement par le terme de Z, le « bobo » est souvent perçu comme une figure vieillissante (le trentenaire ou quadragénaire des métropoles) associée à une forme d'hypocrisie. C’est lui qui prône l'écologie et la mixité sociale tout en participant à la gentrification et en prenant l'avion !



- Jugé trop modéré et centré sur son moi et celui de sa famille, il devient hors-jeu. Et malgré sa solidarité avec les jeunes, il perd peu à peu de son statut de modèle auquel on préfère des attitudes plus radicales, sans pour autant être violentes.



- Révélée par la crise sociale actuelle, la génération Z est bien évidemment tentée par le voyage mais refuse les compromis et l’hypocrisie des « bobos » d’hier.



- Plus inspirée par les réseaux sociaux qu’eux, elle se montre désireuse de faire prévaloir sa propre créativité et celle du bouche-à-oreilles humain, surtout quand elle choisit une destination.



- Elle exploite cependant toutes les fonctions du numérique, souvent avec talent.



- Elle privilégie quand c’est possible le télétravail hors domicile, qui devient un mode de vie…



- Elle est tentée par l’humanitaire et la lutte pour le climat…