Du 20 au 30 novembre, les locations de voitures bénéficient de 3 % de réduction, quelle que soit la catégorie du véhicule, pour toutes les destinations et toutes les dates de voyage.



Le 30 novembre, une opération Cyber Monday valable une seule journée offrira des avantages supplémentaires aux agences. RateHawk dévoilera son contenu le 28 novembre sur ses réseaux sociaux.



La campagne se terminera le mardi 1er décembre, jour du Travel Tuesday, par un tirage au sort. Chaque réservation d’hébergement éligible effectuée via la page dédiée pendant la période promotionnelle donne droit à une participation.



Chaque réservation supplémentaire augmente les chances de gagner. Les cinq gagnants seront contactés par leur Account Manager et recevront chacun une Apple Watch SE 3.



Développée par Emerging Travel Group, RateHawk revendique l’accès à 3,2 millions d’hébergements, dont plus de 250 000 sous contrat direct, et à plus de 450 compagnies aériennes.