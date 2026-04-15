RateHawk veut accélèrer sur l’IA et les API

À l’occasion de son dixième anniversaire, RateHawk, plateforme B2B de réservation de voyages, affiche ses ambitions pour la prochaine décennie.
L'entreprise souhaite mettre l’accent sur l’intelligence artificielle et le développement de son activité API.
La société propose aujourd’hui un accès à 3,2 millions d’options d’hébergement, issues de plus de 250 000 hôtels sous contrat direct et de 350 fournisseurs, ainsi qu’à des vols de plus de 400 compagnies aériennes et à des services de transport dans plus de 150 pays.
En 2025, RateHawk annonce avoir enregistré une "croissance de 40% de la valeur nette des réservations" et "une progression de 43% du nombre de réservations à l’échelle mondiale."
Aujourd’hui, la plateforme revendique plus de 110 000 professionnels du voyage utilisateurs dans plus de 120 marchés, incluant agences en ligne, voyagistes et acteurs technologiques.
L'entreprise souhaite mettre l’accent sur l’intelligence artificielle et le développement de son activité API.
La société propose aujourd’hui un accès à 3,2 millions d’options d’hébergement, issues de plus de 250 000 hôtels sous contrat direct et de 350 fournisseurs, ainsi qu’à des vols de plus de 400 compagnies aériennes et à des services de transport dans plus de 150 pays.
En 2025, RateHawk annonce avoir enregistré une "croissance de 40% de la valeur nette des réservations" et "une progression de 43% du nombre de réservations à l’échelle mondiale."
Aujourd’hui, la plateforme revendique plus de 110 000 professionnels du voyage utilisateurs dans plus de 120 marchés, incluant agences en ligne, voyagistes et acteurs technologiques.
Renforcer sa stratégie autour de l'intégration API
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Pour sa deuxième décennie, RateHawk entend renforcer sa stratégie autour de la complémentarité entre distribution directe (retail) et intégration API.
Cette dernière constitue un levier de croissance majeur : en 2025, le nombre de réservations via API a progressé de 40% sur un an.
L’entreprise prévoit d’intensifier ses investissements technologiques afin d’améliorer la performance, la stabilité et la richesse de son offre, tout en renforçant ses équipes locales dédiées aux partenariats API.
Astrid Kastberg, directrice générale de RateHawk, souligne les attentes du marché : « Les entreprises recherchent une meilleure efficacité, une plus grande fiabilité et une correspondance tarifaire plus précise (…) l’API de RateHawk offre exactement ce que recherchent les acteurs du secteur. »
Cette dernière constitue un levier de croissance majeur : en 2025, le nombre de réservations via API a progressé de 40% sur un an.
L’entreprise prévoit d’intensifier ses investissements technologiques afin d’améliorer la performance, la stabilité et la richesse de son offre, tout en renforçant ses équipes locales dédiées aux partenariats API.
Astrid Kastberg, directrice générale de RateHawk, souligne les attentes du marché : « Les entreprises recherchent une meilleure efficacité, une plus grande fiabilité et une correspondance tarifaire plus précise (…) l’API de RateHawk offre exactement ce que recherchent les acteurs du secteur. »
RateHawk investit dans des solutions d’intelligence artificielle
Parallèlement, RateHawk investit dans des solutions d’intelligence artificielle.
Dans le service client, des outils d’IA agentique permettent désormais de traiter environ 50% des demandes courantes. L’IA est également utilisée pour améliorer la consolidation de l’offre, la localisation des contenus et la détection d’incidents liés aux réservations.
Sur le segment retail, RateHawk poursuit le développement de sa plateforme multiproduit, avec une attention particulière portée à la personnalisation, à la flexibilité et à l’automatisation.
L’entreprise prévoit notamment de lancer de nouveaux services, à commencer par l’assurance, et de renforcer ses outils d’aide à la vente.
Dans le service client, des outils d’IA agentique permettent désormais de traiter environ 50% des demandes courantes. L’IA est également utilisée pour améliorer la consolidation de l’offre, la localisation des contenus et la détection d’incidents liés aux réservations.
Sur le segment retail, RateHawk poursuit le développement de sa plateforme multiproduit, avec une attention particulière portée à la personnalisation, à la flexibilité et à l’automatisation.
L’entreprise prévoit notamment de lancer de nouveaux services, à commencer par l’assurance, et de renforcer ses outils d’aide à la vente.