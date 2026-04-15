RateHawk veut accélèrer sur l’IA et les API

Parallèlement, RateHawk investit dans des solutions d’intelligence artificielle.



Dans le service client, des outils d’IA agentique permettent désormais de traiter environ 50% des demandes courantes. L’IA est également utilisée pour améliorer la consolidation de l’offre, la localisation des contenus et la détection d’incidents liés aux réservations.



Sur le segment retail, RateHawk poursuit le développement de sa plateforme multiproduit, avec une attention particulière portée à la personnalisation, à la flexibilité et à l’automatisation.



L’entreprise prévoit notamment de lancer de nouveaux services, à commencer par l’assurance, et de renforcer ses outils d’aide à la vente.