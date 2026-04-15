logo La Travel Tech  
Recherche avancée

RateHawk veut accélèrer sur l’IA et les API

Le nombre de réservations via API a progressé de 40% sur un an


À l’occasion de ses 10 ans, RateHawk affiche une forte croissance et mise sur l’IA agentique et le développement de son API pour renforcer sa position sur le marché B2B du voyage.


Rédigé par le Mercredi 15 Avril 2026 à 10:38

RateHawk veut accélèrer sur l’IA et les API - Photo RateHawk
RateHawk veut accélèrer sur l’IA et les API - Photo RateHawk
Top of Travel
À l’occasion de son dixième anniversaire, RateHawk, plateforme B2B de réservation de voyages, affiche ses ambitions pour la prochaine décennie.

L'entreprise souhaite mettre l’accent sur l’intelligence artificielle et le développement de son activité API.

La société propose aujourd’hui un accès à 3,2 millions d’options d’hébergement, issues de plus de 250 000 hôtels sous contrat direct et de 350 fournisseurs, ainsi qu’à des vols de plus de 400 compagnies aériennes et à des services de transport dans plus de 150 pays.

En 2025, RateHawk annonce avoir enregistré une "croissance de 40% de la valeur nette des réservations" et "une progression de 43% du nombre de réservations à l’échelle mondiale."

Aujourd’hui, la plateforme revendique plus de 110 000 professionnels du voyage utilisateurs dans plus de 120 marchés, incluant agences en ligne, voyagistes et acteurs technologiques.

Renforcer sa stratégie autour de l'intégration API

Autres articles
Pour sa deuxième décennie, RateHawk entend renforcer sa stratégie autour de la complémentarité entre distribution directe (retail) et intégration API.

Cette dernière constitue un levier de croissance majeur : en 2025, le nombre de réservations via API a progressé de 40% sur un an.

L’entreprise prévoit d’intensifier ses investissements technologiques afin d’améliorer la performance, la stabilité et la richesse de son offre, tout en renforçant ses équipes locales dédiées aux partenariats API.

Astrid Kastberg, directrice générale de RateHawk, souligne les attentes du marché : « Les entreprises recherchent une meilleure efficacité, une plus grande fiabilité et une correspondance tarifaire plus précise (…) l’API de RateHawk offre exactement ce que recherchent les acteurs du secteur. »

RateHawk investit dans des solutions d’intelligence artificielle

Parallèlement, RateHawk investit dans des solutions d’intelligence artificielle.

Dans le service client, des outils d’IA agentique permettent désormais de traiter environ 50% des demandes courantes. L’IA est également utilisée pour améliorer la consolidation de l’offre, la localisation des contenus et la détection d’incidents liés aux réservations.

Sur le segment retail, RateHawk poursuit le développement de sa plateforme multiproduit, avec une attention particulière portée à la personnalisation, à la flexibilité et à l’automatisation.

L’entreprise prévoit notamment de lancer de nouveaux services, à commencer par l’assurance, et de renforcer ses outils d’aide à la vente.

Lu 180 fois

Tags : ratehawk
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand News La Travel Tech

Agents de voyage en 2026 : jamais aussi engagés, jamais autant sous pression

Agents de voyage en 2026 : jamais aussi engagés, jamais autant sous pression
En 2026, le métier d’agent de voyage reste animé par une forte passion, mais évolue dans un...
Dernière heure

La tour Eiffel impose la réservation en ligne pour les groupes dès septembre 2026

Klaus Kabelitz nommé Directeur Général de l’Hôtel Métropole Monte-Carlo

Corsair ouvre son nouveau salon Business à La Réunion

Capfrance atteint 85 sites avec l’arrivée d'AEC Vacances

MSC Croisières dévoile Sandy Cay, sa nouvelle île privée aux Bahamas

Brand News

CroisiEurope : l’offre idéale pour des vacances d’été en famille

CroisiEurope : l’offre idéale pour des vacances d’été en famille
Cet été, CroisiEurope, leader européen de la croisière fluviale, lance une offre particulièrement...
Les annonces

PASSEPORT EVASION - Commercial(e) Tourisme spécialisé(e) voyages de Groupes « Sur-Mesure » - Indépendant, freelance - (France entière)
FREELANCE / CONSULTANTS TOURISME

LE LAC DE VASSIVIERE recherche un opérateur pour la transformation du village vacances de Pierrefitte (87)
APPEL D'OFFRES TOURISME

A VENDRE - Agence de voyages sur-mesure Premium - (Paris (75))
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

Publi-news

Publi-news

Tendances 2026 : pourquoi le Brésil et la République tchèque sont les nouveaux chouchous des voyageurs français

Tendances 2026 : pourquoi le Brésil et la République tchèque sont les nouveaux chouchous des voyageurs français

La valeur du voyage au cœur de la réflexion d’IFTM 2026

La valeur du voyage au cœur de la réflexion d’IFTM 2026
Distribution

Distribution

CDS et EFHT lancent un Grand Live dédié au tourisme loisirs !

CDS et EFHT lancent un Grand Live dédié au tourisme loisirs !
Partez en France

Partez en France

La tour Eiffel impose la réservation en ligne pour les groupes dès septembre 2026

La tour Eiffel impose la réservation en ligne pour les groupes dès septembre 2026
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...
DestiMaG

DESTIMAG

Sandals & Beaches réunit ses ambassadeurs en France

Sandals &amp; Beaches réunit ses ambassadeurs en France
Production

Production

Normacom fête ses 20 ans le 18 juin à Tourcoing !

Normacom fête ses 20 ans le 18 juin à Tourcoing !
AirMaG

AirMaG

Corsair ouvre son nouveau salon Business à La Réunion

Corsair ouvre son nouveau salon Business à La Réunion
Transport

Transport

DiscoverEU : 5 000 Pass Interrail à décrocher pour explorer l’Europe à 18 ans

DiscoverEU : 5 000 Pass Interrail à décrocher pour explorer l’Europe à 18 ans
La Travel Tech

La Travel Tech

RateHawk veut accélèrer sur l’IA et les API

RateHawk veut accélèrer sur l’IA et les API
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

À Kos, le Grecotel LUXME Kos fait sa mue haut de gamme

À Kos, le Grecotel LUXME Kos fait sa mue haut de gamme
HotelMaG

Hébergement

Honotel poursuit son développement à Paris avec l’acquisition du Pavillon Monceau

Honotel poursuit son développement à Paris avec l’acquisition du Pavillon Monceau
Futuroscopie

Futuroscopie

Fin de Sora : l'IA, le temps des illusionnistes ? [ABO]

Fin de Sora : l'IA, le temps des illusionnistes ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?
CruiseMaG

CruiseMaG

MSC Croisières dévoile Sandy Cay, sa nouvelle île privée aux Bahamas

MSC Croisières dévoile Sandy Cay, sa nouvelle île privée aux Bahamas
TravelJobs

Emploi & Formation

Villages Clubs du Soleil recrute pour cet été !

Villages Clubs du Soleil recrute pour cet été !
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

SAP Concur et Amex GBT renforcent leur plateforme unifiée voyage et dépenses

SAP Concur et Amex GBT renforcent leur plateforme unifiée voyage et dépenses
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias