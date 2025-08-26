Pourquoi les professionnels du voyage restent-ils fidèles à leur secteur ?

Le secteur attire aussi de nouvelles recrues : 18% des professionnels interrogés ont entre 1 et 3 ans d’expérience, une proportion qui monte à 23% en Amérique du Nord et 25% en Amérique latine. Un quart des participants travaille dans le voyage depuis 4 à 10 ans, et 15% depuis 11 à 15 ans.



Selon RateHawk, cette dynamique s’explique par la transformation post-pandémique et par le regain d’intérêt des voyageurs pour l’accompagnement personnalisé offert par les conseillers.



L’étude révèle aussi que 93% des répondants exercent dans des entreprises de moins de 50 salariés, la moitié travaillant même dans des structures de 2 à 5 personnes.



L’Europe (58%) et l’Amérique latine (47%) concentrent la majorité de ces très petites entreprises.



Par ailleurs, 17% des répondants sont des agents indépendants, une part qui atteint 22% en Amérique du Nord.