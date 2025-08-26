TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Pourquoi les professionnels du voyage restent-ils fidèles à leur secteur ?

92% des pros du tourisme se disent épanouis dans leur métier


Malgré les bouleversements de ces dernières années, les professionnels du voyage affichent un solide attachement à leur métier. Selon une étude internationale de RateHawk, 92% d’entre eux se disent satisfaits ou très satisfaits de leur rôle.


Rédigé par le Mardi 26 Août 2025

Les professionnels du voyage affichent un solide attachement à leur métier - Depositphotos @AlexLipa
Les professionnels du voyage affichent un solide attachement à leur métier - Depositphotos @AlexLipa
Un engagement solide, une passion intacte et un fort attachement au contact humain : les professionnels du voyage à travers le monde affichent un haut niveau de satisfaction et de fidélité à leur secteur, selon la dernière enquête de RateHawk, dont les premiers résultats ont été dévoilés en août 2025.

Cette étude, menée au deuxième trimestre 2025 auprès de plus de 1 300 répondants issus d’Europe, d’Amérique du Nord, d’Amérique latine, d’Asie et des pays du Golfe, met en lumière les motivations, les défis et l’impact de la technologie sur la profession.

Les chiffres témoignent d’un engagement sur le long terme, 42% des répondants ont plus de 15 ans d’expérience, avec un taux encore plus élevé en Europe (51%), notamment en Italie (68%), en Allemagne (64%) et en Espagne (52%).

Un tissu largement constitué de petites structures

Le secteur attire aussi de nouvelles recrues : 18% des professionnels interrogés ont entre 1 et 3 ans d’expérience, une proportion qui monte à 23% en Amérique du Nord et 25% en Amérique latine. Un quart des participants travaille dans le voyage depuis 4 à 10 ans, et 15% depuis 11 à 15 ans.

Selon RateHawk, cette dynamique s’explique par la transformation post-pandémique et par le regain d’intérêt des voyageurs pour l’accompagnement personnalisé offert par les conseillers.

L’étude révèle aussi que 93% des répondants exercent dans des entreprises de moins de 50 salariés, la moitié travaillant même dans des structures de 2 à 5 personnes.

L’Europe (58%) et l’Amérique latine (47%) concentrent la majorité de ces très petites entreprises.

Par ailleurs, 17% des répondants sont des agents indépendants, une part qui atteint 22% en Amérique du Nord.

La passion comme moteur

Ce qui ressort avant tout de ce sondage, c'est que la satisfaction professionnelle y est particulièrement élevée. 92% des répondants se disent satisfaits ou très satisfaits de leur rôle, avec un pic de 95% en Amérique latine.

Les principales sources de motivation sont la création d’expériences mémorables pour les clients (51%), la découverte de nouvelles destinations (42%) et les retours positifs des voyageurs (39%).

Les incitatifs financiers (15%) et l’équilibre vie professionnelle - vie personnelle (21%) sont moins souvent cités, confirmant que le sens et la passion priment sur le salaire.

Pour entretenir leur motivation, 46% des professionnels participent à des événements sectoriels, 45% se fixent des objectifs de vente, et 39% s’appuient sur leurs réseaux professionnels.

Webinaires, formations, exploration de nouveaux outils d’IA ou encore voyages personnels pour enrichir les offres complètent leurs pratiques.

Pour Astrid Kastberg, directrice générale de RateHawk, "l’efficacité est essentielle dans un secteur largement porté par de petites équipes", d’où l’importance d’outils technologiques adaptés.


