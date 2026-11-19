Revolut business : taux de change, cashback... "cela permet d'augmenter sa marge" - Crédit photo : Revolut @studiofalour
Toutes les start-up ne sont pas nées dans un garage.
Si Revolut trouve ses origines à la City de Londres, la deuxième place financière du monde, c'est en voyageant qu'un banquier britannique d'origine russe imagine la banque de demain.
Lassé des frais bancaires liés à ses déplacements, il crée Revolut, une néobanque qui met au monde le concept de carte bleue multidevise, permettant de retirer de l'argent et d'effectuer des paiements partout dans le monde sans voir sa facture s'envoler.
"Initialement, nous étions un peu la carte des voyageurs. Nous avons d'autres industries aussi qui font partie de notre histoire, comme l'innovation et toute la partie retail, e-commerce, où nous innovons beaucoup, comme c'est le cas avec Pay with Smile.
C'est vrai qu'il y a plein d'industries qui font écho à nos valeurs et à notre ADN, mais la première est le tourisme", explique Clémence Fredenucci, responsable de la croissance chez Revolut Business.
Et si le tourisme a été en quelque sorte le produit d'appel, Revolut est depuis devenue une banque qui compte en Europe.
Si Revolut trouve ses origines à la City de Londres, la deuxième place financière du monde, c'est en voyageant qu'un banquier britannique d'origine russe imagine la banque de demain.
Lassé des frais bancaires liés à ses déplacements, il crée Revolut, une néobanque qui met au monde le concept de carte bleue multidevise, permettant de retirer de l'argent et d'effectuer des paiements partout dans le monde sans voir sa facture s'envoler.
"Initialement, nous étions un peu la carte des voyageurs. Nous avons d'autres industries aussi qui font partie de notre histoire, comme l'innovation et toute la partie retail, e-commerce, où nous innovons beaucoup, comme c'est le cas avec Pay with Smile.
C'est vrai qu'il y a plein d'industries qui font écho à nos valeurs et à notre ADN, mais la première est le tourisme", explique Clémence Fredenucci, responsable de la croissance chez Revolut Business.
Et si le tourisme a été en quelque sorte le produit d'appel, Revolut est depuis devenue une banque qui compte en Europe.
Revolut : 80 millions de clients et 850 000 comptes entreprises
Ainsi, en 2026, la banque en ligne compte plus de 80 millions de clients dans le monde, dont 850 000 pour le seul Revolut Business. La solution dédiée aux entreprises a vu le jour en 2017, deux ans seulement après la création de la fintech.
Et ce n'est pas tout, car si au début elle possédait un agrément bancaire en Lituanie, elle est passée à l'étape supérieure en installant son siège pour l'Europe de l'Ouest à Paris.
"On avait aussi une branche en France. D'ailleurs, nous opérions avec un IBAN français et nous étions régulés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
La licence française est une étape supplémentaire dans notre développement. Cela apporte plus de réassurance et de confiance de la part de nos clients. Nous pourrons aussi sortir d'autres produits mieux adaptés au marché français et européen dans le futur, notamment sur la partie retail.
Nous recrutons beaucoup en France sur différents postes et nous allons prendre possession de notre siège en début d'année prochaine", nous détaille-t-elle.
Le choix de Paris n'a pas pour but d'être seulement un élément marketing, puisque l'Hexagone est son premier marché dans l'Union européenne, depuis que le Royaume-Uni l'a quittée.
La banque afficherait aussi une forte croissance, alors même que Revolut Business a été, selon sa responsable, l'application la plus téléchargée en 2025 dans ce secteur.
"Nous sommes une solution financière pour répondre aux besoins à la fois des micro-business, des solopreneurs, des entreprises et des grandes entreprises.
Nous avons tous les services bancaires dédiés aux entreprises, y compris à l'international. On fait le change directement sur la plateforme aux taux interbancaires.
On se connecte aussi aux outils comptables des entreprises et nous pouvons gérer les encaissements, puisque nous avons les terminaux de paiement."
Ces derniers ont été baptisés Revolut Register.
Et ce n'est pas tout, car si au début elle possédait un agrément bancaire en Lituanie, elle est passée à l'étape supérieure en installant son siège pour l'Europe de l'Ouest à Paris.
"On avait aussi une branche en France. D'ailleurs, nous opérions avec un IBAN français et nous étions régulés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
La licence française est une étape supplémentaire dans notre développement. Cela apporte plus de réassurance et de confiance de la part de nos clients. Nous pourrons aussi sortir d'autres produits mieux adaptés au marché français et européen dans le futur, notamment sur la partie retail.
Nous recrutons beaucoup en France sur différents postes et nous allons prendre possession de notre siège en début d'année prochaine", nous détaille-t-elle.
Le choix de Paris n'a pas pour but d'être seulement un élément marketing, puisque l'Hexagone est son premier marché dans l'Union européenne, depuis que le Royaume-Uni l'a quittée.
La banque afficherait aussi une forte croissance, alors même que Revolut Business a été, selon sa responsable, l'application la plus téléchargée en 2025 dans ce secteur.
"Nous sommes une solution financière pour répondre aux besoins à la fois des micro-business, des solopreneurs, des entreprises et des grandes entreprises.
Nous avons tous les services bancaires dédiés aux entreprises, y compris à l'international. On fait le change directement sur la plateforme aux taux interbancaires.
On se connecte aussi aux outils comptables des entreprises et nous pouvons gérer les encaissements, puisque nous avons les terminaux de paiement."
Ces derniers ont été baptisés Revolut Register.
Revolut : taux de change, cashback... "cela permet d'augmenter sa marge"
Et après s'être fait son trou grâce aux voyages dans la partie BtoC, la néobanque entend faire croître sa clientèle business grâce... au tourisme.
"Il y a beaucoup de liens entre Revolut et le tourisme, du fait de l'activité internationale.
Toutes les problématiques de taux de change et de monnaie font partie de notre ADN. Nous nous différencions nettement sur ce sujet par rapport à toutes nos concurrentes.
Et ensuite, nos produits répondent plutôt bien aux besoins de l'ensemble de l'industrie, que ce soit un tour-opérateur, une agence de voyages ou un gros réseau, mais aussi des acteurs comme Booking.com ou encore Wizz Air.
Nous adressons toute la chaîne de valeur. Ce sont des entreprises qui ont besoin d'une infrastructure financière permettant d'effectuer des opérations rapides dans un contexte international. Les banques traditionnelles sont particulièrement lentes et n'offrent pas toutes les solutions sur une même plateforme", estime Clémence Fredenucci, responsable de la croissance chez Revolut Business.
Il est possible de gérer sa trésorerie et surtout de la faire travailler lorsqu'elle est abondante, ou encore d'automatiser les paiements avec des cartes virtuelles.
Tout comme les autres banques, Revolut a mis en place un système de cashback, permettant de générer des intérêts en fonction du volume de transactions.
"Là où nous tirons notre épingle du jeu, c'est sur le taux de change, car nous appliquons le taux interbancaire. Donc, en fonction du volume, les acteurs peuvent réaliser des économies très importantes.
À l'image du cashback, cela permet de protéger, voire d'augmenter sa marge, d'autant plus dans un secteur où chaque centime compte."
De plus, pour chaque paiement effectué sur l'un de ses terminaux physiques ou digitaux, les fonds arrivent sur le compte du commerçant en moins de 24 heures, quand cela peut prendre deux ou trois jours ailleurs.
"Il y a beaucoup de liens entre Revolut et le tourisme, du fait de l'activité internationale.
Toutes les problématiques de taux de change et de monnaie font partie de notre ADN. Nous nous différencions nettement sur ce sujet par rapport à toutes nos concurrentes.
Et ensuite, nos produits répondent plutôt bien aux besoins de l'ensemble de l'industrie, que ce soit un tour-opérateur, une agence de voyages ou un gros réseau, mais aussi des acteurs comme Booking.com ou encore Wizz Air.
Nous adressons toute la chaîne de valeur. Ce sont des entreprises qui ont besoin d'une infrastructure financière permettant d'effectuer des opérations rapides dans un contexte international. Les banques traditionnelles sont particulièrement lentes et n'offrent pas toutes les solutions sur une même plateforme", estime Clémence Fredenucci, responsable de la croissance chez Revolut Business.
Il est possible de gérer sa trésorerie et surtout de la faire travailler lorsqu'elle est abondante, ou encore d'automatiser les paiements avec des cartes virtuelles.
Tout comme les autres banques, Revolut a mis en place un système de cashback, permettant de générer des intérêts en fonction du volume de transactions.
"Là où nous tirons notre épingle du jeu, c'est sur le taux de change, car nous appliquons le taux interbancaire. Donc, en fonction du volume, les acteurs peuvent réaliser des économies très importantes.
À l'image du cashback, cela permet de protéger, voire d'augmenter sa marge, d'autant plus dans un secteur où chaque centime compte."
De plus, pour chaque paiement effectué sur l'un de ses terminaux physiques ou digitaux, les fonds arrivent sur le compte du commerçant en moins de 24 heures, quand cela peut prendre deux ou trois jours ailleurs.
La carte Titan de Revolut arrive bientôt en France comme concurrente d'Air France KLM – American Express
La carte Titan de Revolut arrive bientôt en France comme concurrente des cartes Air France KLM – American Express.- DR
Ce qui permet de payer les fournisseurs en ayant l'argent dans la caisse et non en avançant les sommes.
L'industrie touristique est stratégique pour la fintech, notamment pour son offre business, qui entend poursuivre son déploiement ici en France, mais aussi partout en Europe.
"Nous sommes de plus en plus présents sur les salons, que ce soit l'IFTM, le World Travel Market ou encore l'ITB à Berlin.
Ensuite, on fera aussi des événements un peu plus petits. C'est vraiment un axe clé, car notre produit répond aux besoins de tous les types d'acteurs", nous confie-t-elle.
Et si Revolut entend conquérir les acteurs du tourisme, elle veut accélérer aussi auprès des grands voyageurs, en se voulant une sérieuse candidate face aux cartes Gold ou encore aux cartes Air France KLM – American Express.
Alors que la néobanque développe de plus en plus de services pour des clients premium, de son côté la carte adossée à la compagnie française a fait parler d'elle, l'année passée en raison de changements de moins en moins avantageux.
"C'est très similaire à ce genre de proposition, sauf qu'on ne se limite pas uniquement aux compagnies aériennes.
Il est possible d'accumuler des points dès lors qu'on fait des transactions par carte. Ils sont utilisables sur Air France ou Emirates, mais il est possible aussi d'acheter une eSIM sur l'application Revolut.
Par rapport à nos concurrentes, nous offrons des services beaucoup plus poussés, tout en restant sur la même application. Après, nous nous diversifions beaucoup sur la partie tourisme. Par exemple, il est possible de réserver des expériences et des hôtels.
D'ailleurs, au Royaume-Uni, nous avons la carte Titan dédiée aux professionnels. Elle offre l'accès aux lounges des aéroports, des RevPoints pour chaque livre sterling dépensée, une eSIM et aussi plein d'avantages pour les voyages d'affaires du dirigeant et de ses collaborateurs.
Elle arrivera en France prochainement", nous explique-t-elle.
Il y a un an, nous revenions sur l'acquisition d'une agence de voyages basée sur l'IA, par Revolut, démontrant ses ambitions dans notre industrie.
L'industrie touristique est stratégique pour la fintech, notamment pour son offre business, qui entend poursuivre son déploiement ici en France, mais aussi partout en Europe.
"Nous sommes de plus en plus présents sur les salons, que ce soit l'IFTM, le World Travel Market ou encore l'ITB à Berlin.
Ensuite, on fera aussi des événements un peu plus petits. C'est vraiment un axe clé, car notre produit répond aux besoins de tous les types d'acteurs", nous confie-t-elle.
Et si Revolut entend conquérir les acteurs du tourisme, elle veut accélérer aussi auprès des grands voyageurs, en se voulant une sérieuse candidate face aux cartes Gold ou encore aux cartes Air France KLM – American Express.
Alors que la néobanque développe de plus en plus de services pour des clients premium, de son côté la carte adossée à la compagnie française a fait parler d'elle, l'année passée en raison de changements de moins en moins avantageux.
"C'est très similaire à ce genre de proposition, sauf qu'on ne se limite pas uniquement aux compagnies aériennes.
Il est possible d'accumuler des points dès lors qu'on fait des transactions par carte. Ils sont utilisables sur Air France ou Emirates, mais il est possible aussi d'acheter une eSIM sur l'application Revolut.
Par rapport à nos concurrentes, nous offrons des services beaucoup plus poussés, tout en restant sur la même application. Après, nous nous diversifions beaucoup sur la partie tourisme. Par exemple, il est possible de réserver des expériences et des hôtels.
D'ailleurs, au Royaume-Uni, nous avons la carte Titan dédiée aux professionnels. Elle offre l'accès aux lounges des aéroports, des RevPoints pour chaque livre sterling dépensée, une eSIM et aussi plein d'avantages pour les voyages d'affaires du dirigeant et de ses collaborateurs.
Elle arrivera en France prochainement", nous explique-t-elle.
Il y a un an, nous revenions sur l'acquisition d'une agence de voyages basée sur l'IA, par Revolut, démontrant ses ambitions dans notre industrie.
Revolut : "nous concentrer sur le commerce agentique"
Et c'est aussi à ce niveau-là que Revolut se distingue des autres, par ses capacités à investir dans les nouvelles technologies et donc à disrupter le marché.
"On innove aussi beaucoup avec des services comme Pay with Smile, qui permet, lors du check-out, de régler sans sortir sa carte ni son téléphone, juste en croisant notre registre de clients avec celui des professionnels utilisant Revolut Business.
Nous allons aussi nous concentrer sur le commerce agentique. Nous travaillons dessus actuellement, notamment avec Google, dans l'optique de sortir un produit dédié quand nous serons prêts.
D'ailleurs, nous avons collaboré avec Visa sur le côté retail dans le cadre d'un test de paiement via l'IA", conclut Clémence Fredenucci, responsable de la croissance chez Revolut Business.
Pay with Smile permet aussi d'effectuer le paiement dans les commerces équipés de Revolut Register, la machine de paiement maison qui embarque une caméra.
Ainsi, plus besoin de saisir de code, il suffit de regarder le terminal pour régler la note. Afin de développer cette pratique outre-Manche, les commerçants sont exonérés de frais de règlement.
La banque est actuellement valorisée à hauteur de 110 milliards d’euros et bouscule l'ordre bancaire traditionnel.
"On innove aussi beaucoup avec des services comme Pay with Smile, qui permet, lors du check-out, de régler sans sortir sa carte ni son téléphone, juste en croisant notre registre de clients avec celui des professionnels utilisant Revolut Business.
Nous allons aussi nous concentrer sur le commerce agentique. Nous travaillons dessus actuellement, notamment avec Google, dans l'optique de sortir un produit dédié quand nous serons prêts.
D'ailleurs, nous avons collaboré avec Visa sur le côté retail dans le cadre d'un test de paiement via l'IA", conclut Clémence Fredenucci, responsable de la croissance chez Revolut Business.
Pay with Smile permet aussi d'effectuer le paiement dans les commerces équipés de Revolut Register, la machine de paiement maison qui embarque une caméra.
Ainsi, plus besoin de saisir de code, il suffit de regarder le terminal pour régler la note. Afin de développer cette pratique outre-Manche, les commerçants sont exonérés de frais de règlement.
La banque est actuellement valorisée à hauteur de 110 milliards d’euros et bouscule l'ordre bancaire traditionnel.
Publié par Romain Pommier Journaliste - TourMaG.com
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