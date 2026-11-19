On avait aussi une branche en France. D'ailleurs, nous opérions avec un IBAN français et nous étions régulés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.



La licence française est une étape supplémentaire dans notre développement. Cela apporte plus de réassurance et de confiance de la part de nos clients. Nous pourrons aussi sortir d'autres produits mieux adaptés au marché français et européen dans le futur, notamment sur la partie retail.



Nous recrutons beaucoup en France sur différents postes et nous allons prendre possession de notre siège en début d'année prochaine

Nous sommes une solution financière pour répondre aux besoins à la fois des micro-business, des solopreneurs, des entreprises et des grandes entreprises.



Nous avons tous les services bancaires dédiés aux entreprises, y compris à l'international. On fait le change directement sur la plateforme aux taux interbancaires.



On se connecte aussi aux outils comptables des entreprises et nous pouvons gérer les encaissements, puisque nous avons les terminaux de paiement.

Ainsi, en 2026,La solution dédiée aux entreprises a vu le jour en 2017, deux ans seulement après la création de la fintech.Et ce n'est pas tout, car si au début elle possédait un agrément bancaire en Lituanie, elle est passée à l'étape supérieure en installant son siège pour l'Europe de l'Ouest à Paris.", nous détaille-t-elle.Le choix de Paris n'a pas pour but d'être seulement un élément marketing, puisque l'Hexagone est son premier marché dans l'Union européenne, depuis que le Royaume-Uni l'a quittée.La banque afficherait aussi une forte croissance, alors même que Revolut Business a été, selon sa responsable, l'application la plus téléchargée en 2025 dans ce secteur.Ces derniers ont été baptisés Revolut Register.