Autre témoignage, celui de Mathieu Chauvin, patron d’OptionWay, spécialiste de la vente de billets d’avion, qui a développé dès 2022 avec l’ONG allemande Atmosfair un calculateur des émissions des vols. Il affiche les émissions en valeur absolue et permet de trier les vols selon leur impact.



La démarche n’a pas convaincu tous les partenaires. Lors d’un appel d’offres, un aéroport a ainsi refusé l’outil estimant qu’il était contre-productif d’afficher les émissions. Et il reconnait que les utilisateurs ne sont encore que très peu à choisir le vol en fonction de ce paramètre.



OptionWay ne s’est pas pour autant découragée : l’entreprise a rejoint la Convention des entreprises pour le climat (CEC) en 2023. Le parcours a aidé l’entreprise à bâtir une feuille de route autour de deux leviers : orienter les voyageurs vers des options moins polluantes et soutenir les efforts environnementaux et sociaux du secteur.



Parmi les actions engagées figurent le suivi des émissions par partenaire et une contribution à la préservation d’une forêt en Auvergne proposée au moment de la réservation.



Un parcours fait de « joies et de peines » témoigne Mathieu Chauvin. Parmi les difficultés, le constat parfois rude des impacts de l’entreprise puis la nécessité de partager cette prise de conscience avec les équipes. OptionWay a choisi des ateliers interactifs et des fresques pour ouvrir la discussion.