De la pluie, du vent et du soleil. À la mi-novembre, le temps breton a quelque chose de la vie d’une entreprise qui peut connaître des jours au beau fixe avant que le ciel ne lui tombe sur la tête.
Et quand le monde des affaires se durcit, les enjeux de responsabilité sociale et environnementale passent souvent au second plan.
À l’ouverture du congrès d’Agir pour un tourisme responsable (ATR), qui rassemble principalementd es opérateurs de voyage - à ne pas confondre avec les Acteurs du tourisme durable - Jean-Christophe Guérin (Compagnie du voyage), son président, a fait ce constat : face aux crises à répétition, les entreprises se concentrent sur la gestion du lendemain au risque de délaisser le long terme.
Et quand le monde des affaires se durcit, les enjeux de responsabilité sociale et environnementale passent souvent au second plan.
À l’ouverture du congrès d’Agir pour un tourisme responsable (ATR), qui rassemble principalementd es opérateurs de voyage - à ne pas confondre avec les Acteurs du tourisme durable - Jean-Christophe Guérin (Compagnie du voyage), son président, a fait ce constat : face aux crises à répétition, les entreprises se concentrent sur la gestion du lendemain au risque de délaisser le long terme.
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Sortir du culte de la performance
Comment construire une entreprise agile, robuste et durable alors qu'elle navigue dans l'incertitude ?
Nicolas Schmitt, consultant membre du collectif La Robustesse, invite à sortir du culte de la performance et à préserver des marges de manœuvre. Il prend l’exemple de la lionne dont les temps de repos - 20 heures de sommeil - participent à sa capacité à performer au moment où il faut chasser.
Une robustesse qui passe par une interrogation sur leur modèle économique. Céline Crosnier et Clémence Bea (groupe Rocher) ont présenté le travail de la Convention des entreprises pour le climat (CEC Ouest) qui accompagne des dirigeants dans le passage d’une économie extractive à une économie régénérative.
Il invite à distinguer les activités à transformer, celles qui sont compatibles avec les conditions d’habitabilité et celles auxquelles il faudra renoncer.
Nicolas Schmitt, consultant membre du collectif La Robustesse, invite à sortir du culte de la performance et à préserver des marges de manœuvre. Il prend l’exemple de la lionne dont les temps de repos - 20 heures de sommeil - participent à sa capacité à performer au moment où il faut chasser.
Une robustesse qui passe par une interrogation sur leur modèle économique. Céline Crosnier et Clémence Bea (groupe Rocher) ont présenté le travail de la Convention des entreprises pour le climat (CEC Ouest) qui accompagne des dirigeants dans le passage d’une économie extractive à une économie régénérative.
Il invite à distinguer les activités à transformer, celles qui sont compatibles avec les conditions d’habitabilité et celles auxquelles il faudra renoncer.
Le Covid, électrochoc pour Eden Tour
Yvon Peltanche, patron du réseau d’agences Eden Tour, en a fait l’expérience pendant la crise sanitaire. En 2020, l’activité du groupe a chuté de 95 % sur l’année. Elle restait inférieure de 75 % à celle de 2019 en 2021.
Pour préserver l’entreprise et les emplois, le réseau a développé des activités complémentaires notamment dans le tourisme scolaire et le réceptif. Cette diversification, née sous la contrainte, reste modeste sur le plan économique. Eden Tour continue néanmoins d’explorer ces pistes.
La transition se heurte aussi à l’équation économique. Un client en voyage à vélo en itinérance génère, selon lui, une marge brute cinq fois inférieure à celle d’un client en séjour classique.
Le responsable souligne aussi le décalage entre les projections d’un tourisme fait de voyages moins fréquents mais plus longs et les pratiques qu’il observe, notamment les courts séjours des jeunes dans les villes desservies par les low cost.
Pour préserver l’entreprise et les emplois, le réseau a développé des activités complémentaires notamment dans le tourisme scolaire et le réceptif. Cette diversification, née sous la contrainte, reste modeste sur le plan économique. Eden Tour continue néanmoins d’explorer ces pistes.
La transition se heurte aussi à l’équation économique. Un client en voyage à vélo en itinérance génère, selon lui, une marge brute cinq fois inférieure à celle d’un client en séjour classique.
Le responsable souligne aussi le décalage entre les projections d’un tourisme fait de voyages moins fréquents mais plus longs et les pratiques qu’il observe, notamment les courts séjours des jeunes dans les villes desservies par les low cost.
Comment Option Way s’engage dans la voie de la décarbonation
Mathieu Chauvin (Option Way) est venu témoigner de la stratégie de son entreprise pour préparer l'avenir @LG
Autre témoignage, celui de Mathieu Chauvin, patron d’OptionWay, spécialiste de la vente de billets d’avion, qui a développé dès 2022 avec l’ONG allemande Atmosfair un calculateur des émissions des vols. Il affiche les émissions en valeur absolue et permet de trier les vols selon leur impact.
La démarche n’a pas convaincu tous les partenaires. Lors d’un appel d’offres, un aéroport a ainsi refusé l’outil estimant qu’il était contre-productif d’afficher les émissions. Et il reconnait que les utilisateurs ne sont encore que très peu à choisir le vol en fonction de ce paramètre.
OptionWay ne s’est pas pour autant découragée : l’entreprise a rejoint la Convention des entreprises pour le climat (CEC) en 2023. Le parcours a aidé l’entreprise à bâtir une feuille de route autour de deux leviers : orienter les voyageurs vers des options moins polluantes et soutenir les efforts environnementaux et sociaux du secteur.
Parmi les actions engagées figurent le suivi des émissions par partenaire et une contribution à la préservation d’une forêt en Auvergne proposée au moment de la réservation.
Un parcours fait de « joies et de peines » témoigne Mathieu Chauvin. Parmi les difficultés, le constat parfois rude des impacts de l’entreprise puis la nécessité de partager cette prise de conscience avec les équipes. OptionWay a choisi des ateliers interactifs et des fresques pour ouvrir la discussion.
La démarche n’a pas convaincu tous les partenaires. Lors d’un appel d’offres, un aéroport a ainsi refusé l’outil estimant qu’il était contre-productif d’afficher les émissions. Et il reconnait que les utilisateurs ne sont encore que très peu à choisir le vol en fonction de ce paramètre.
OptionWay ne s’est pas pour autant découragée : l’entreprise a rejoint la Convention des entreprises pour le climat (CEC) en 2023. Le parcours a aidé l’entreprise à bâtir une feuille de route autour de deux leviers : orienter les voyageurs vers des options moins polluantes et soutenir les efforts environnementaux et sociaux du secteur.
Parmi les actions engagées figurent le suivi des émissions par partenaire et une contribution à la préservation d’une forêt en Auvergne proposée au moment de la réservation.
Un parcours fait de « joies et de peines » témoigne Mathieu Chauvin. Parmi les difficultés, le constat parfois rude des impacts de l’entreprise puis la nécessité de partager cette prise de conscience avec les équipes. OptionWay a choisi des ateliers interactifs et des fresques pour ouvrir la discussion.
ATR, de Leclerc aux spécialistes des voyages à vélo
L’entreprise teste également l’intégration d’options ferroviaires, malgré les difficultés d’accès aux offres, les coûts et les contraintes techniques. La coopération avec les autres acteurs du tourisme constitue un autre axe de travail. Avec sa toute récente adhésion à ATR, Option Way entend contribuer à des actions communes.
Objectif affiché : avancer vers un futur fiable avec « 90% des voyageurs qui réservent le vol ayant la plus faible empreinte carbone ».
Précisons qu’ATR accueille des entreprises de profils variés, du réseau Voyages Leclerc aux spécialistes du voyage à vélo, à condition qu’elles démontrent leur engagement à agir en faveur d’un tourisme responsable.
L’association travaille par ailleurs à la labellisation de ses membres avec Travelife, un référentiel spécialisé dans le voyage et à dimension internationale, qui prend le relais d’Ecocert. Et après la pluie…
Objectif affiché : avancer vers un futur fiable avec « 90% des voyageurs qui réservent le vol ayant la plus faible empreinte carbone ».
Précisons qu’ATR accueille des entreprises de profils variés, du réseau Voyages Leclerc aux spécialistes du voyage à vélo, à condition qu’elles démontrent leur engagement à agir en faveur d’un tourisme responsable.
L’association travaille par ailleurs à la labellisation de ses membres avec Travelife, un référentiel spécialisé dans le voyage et à dimension internationale, qui prend le relais d’Ecocert. Et après la pluie…
Publié par Laurent Guéna Rédacteur CruiseMaG - TourMaG.com
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