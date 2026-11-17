Envolée du prix du kérosène, augmentation des taxes aériennes, guerre dans les pays du Golfe et tensions sociales dans l’Hexagone… On se doutait que le transport aérien en France serait soumis à rude épreuve en 2026.
Les premiers chiffres de la DGAC, communiqués par la Fédération Nationale de l’Aviation et de ses Métiers (FNAM), en attestent. Sur les neuf premiers mois de l’année, le trafic en France des compagnies aériennes a reculé de 0,5%, à 139,7 millions de passagers.
La France se démarque alors que dans le même temps, le trafic en Europe a progressé de 2,7%, signe d’une moindre attractivité de notre pays et de ses difficultés économiques.
Les premiers chiffres de la DGAC, communiqués par la Fédération Nationale de l’Aviation et de ses Métiers (FNAM), en attestent. Sur les neuf premiers mois de l’année, le trafic en France des compagnies aériennes a reculé de 0,5%, à 139,7 millions de passagers.
La France se démarque alors que dans le même temps, le trafic en Europe a progressé de 2,7%, signe d’une moindre attractivité de notre pays et de ses difficultés économiques.
Le trafic international ne soutient plus la croissance
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Dans le détail, le trafic intérieur (départements et régions d’outre-mer inclus) affiche un recul de 0,6% de janvier à septembre 2026 (20,4 millions de passagers). Dans l’Hexagone seul, le trafic est stable mais la baisse atteint 26,6% par rapport à 2019 , avec notamment le fort désengagement des compagnies aériennes sur les lignes Paris/province.
Le trafic international ralentit, avec un recul de 0,5% sur les neuf premiers mois de l’année (119,3 millions de passagers), même s’il s’inscrit encore en progression de 5,9% par rapport à 2019. Mais clairement, il ne soutient plus la croissance.
L’Afrique progresse de 3% mais l’Asie-Pacifique, malmenée par la guerre dans le Golfe, décroche de 7,6% et les Amériques reculent de 1,3%.
Au final, et cela peut paraître paradoxal, le pavillon français a repris des parts de marché et représente désormais 38,4% du trafic contre 37,9% en 2025. « Mais ce chiffre est d’abord le signe d’un désengagement des compagnies étrangères en France » nuance Pascal de Izaguirre, P-DG de Corsair et président de la FNAM.
Lire aussi : Secteur aérien : "une situation très grave" selon la FNAM
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Des prix en hausse de 4,1%
Cette baisse de trafic en France est corrélée à une hausse des tarifs. « Le prix du kérosène a doublé en huit mois. Le carburant représente désormais 40 à 45% des coûts des compagnies aériennes, contre 25% l’année dernière » ajoute Pascal de Izaguirre.
Selon l’indice de la DGAC, l’augmentation des prix au départ de la France atteint 4,1% sur les dix premiers mois de 2026, un chiffre finalement modéré. Car si la hausse du kérosène avait été répercutée intégralement (hors couverture en carburant), les prix auraient dû s’envoler de 20%.
Mais dans un contexte de trafic stagnant, les compagnies ont préféré rogner sur leurs marges pour ne pas fragiliser la demande.
Selon l’indice de la DGAC, l’augmentation des prix au départ de la France atteint 4,1% sur les dix premiers mois de 2026, un chiffre finalement modéré. Car si la hausse du kérosène avait été répercutée intégralement (hors couverture en carburant), les prix auraient dû s’envoler de 20%.
Mais dans un contexte de trafic stagnant, les compagnies ont préféré rogner sur leurs marges pour ne pas fragiliser la demande.
Une envolée des prix depuis septembre
Pour autant, les couvertures carburant des compagnies s’érodent au fil du temps et la hausse des prix au départ de France s’amplifie depuis la rentrée : +10,6% en septembre et +13,6% en octobre.
La hausse des tarifs est particulièrement sensible pour les vols internationaux : +4,8% de janvier à octobre 2026 (contre +0,5% pour le réseau intérieur). Mais les hausses sont spectaculaires en octobre : + 19,8% pour les seuls vols moyen-courriers.
Faute de visibilité, la FNAM ne se prononce pas sur les éventuelles augmentations de tarifs des compagnies aériennes dans les prochains mois, chacune menant par ailleurs sa propre politique de couverture en carburant.
La hausse des tarifs est particulièrement sensible pour les vols internationaux : +4,8% de janvier à octobre 2026 (contre +0,5% pour le réseau intérieur). Mais les hausses sont spectaculaires en octobre : + 19,8% pour les seuls vols moyen-courriers.
Faute de visibilité, la FNAM ne se prononce pas sur les éventuelles augmentations de tarifs des compagnies aériennes dans les prochains mois, chacune menant par ailleurs sa propre politique de couverture en carburant.
Une offre de sièges en recul pour cet hiver
La saison d’hiver (novembre à mars) est placée sous le signe de l’incertitude. D’autant que le prix de la tonne de kérosène reste élevé : 1611 $ en octobre, soit davantage qu’en mai.
« Nous anticipons une contraction du marché liée à la hausse des coûts de production et à la fiscalité qui produit ses effets délétères » commente Pascal de Izaguirre.
Les compagnies - françaises et étrangères - font des arbitrages au détriment de la France, suppriment des lignes ou privilégient les vols plus longs.
Ainsi, l’offre en sièges au départ de la France diminue de 1 % cet hiver (seule la Norvège fait pire), alors qu’elle augmente de 1,6% en Europe, avec de fortes hausses en Espagne (+4,9%), Italie (+7,3%) ou Portugal (+3,6%).
« Nous anticipons une contraction du marché liée à la hausse des coûts de production et à la fiscalité qui produit ses effets délétères » commente Pascal de Izaguirre.
Les compagnies - françaises et étrangères - font des arbitrages au détriment de la France, suppriment des lignes ou privilégient les vols plus longs.
Ainsi, l’offre en sièges au départ de la France diminue de 1 % cet hiver (seule la Norvège fait pire), alors qu’elle augmente de 1,6% en Europe, avec de fortes hausses en Espagne (+4,9%), Italie (+7,3%) ou Portugal (+3,6%).
Un appel aux pouvoirs publics
Dans ce contexte morose, et sur ce fond de crise sociale, la FNAM appelle les pouvoirs publics à soutenir le secteur, notamment à travers un assouplissement de l’échéancier du paiement des taxes et cotisations.
La fédération entend également faire entendre sa voix alors que le projet de loi de finances 2027 est toujours en discussion.
Si le transport aérien milite pour une réduction de la fiscalité, il risque toutefois de ne pas être entendu dans un contexte budgétaire difficile.
« Nous attendons les arbitrages » précise Pascale de Izaguirre, qui rappelle qu’en sept ans, la fiscalité des compagnies aériennes est passée de 2 à 3 milliards d’euros par an.
La fédération entend également faire entendre sa voix alors que le projet de loi de finances 2027 est toujours en discussion.
Si le transport aérien milite pour une réduction de la fiscalité, il risque toutefois de ne pas être entendu dans un contexte budgétaire difficile.
« Nous attendons les arbitrages » précise Pascale de Izaguirre, qui rappelle qu’en sept ans, la fiscalité des compagnies aériennes est passée de 2 à 3 milliards d’euros par an.
250 millions de taxes supplémentaires en 2027 ?
Il y voit, pour conséquence, une perte de croissance du trafic et du tourisme en France, une fragilisation de la continuité territoriale dans l’Hexagone et vers les départements d’outre-mer, une baisse de l’offre et l’attrition du pavillon français.
Le projet de loi de finances 2027 alourdit encore le montant de 250 millions d’euros malgré des engagements de stabilité fiscale regrette le président, avec la hausse prévue de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance et du tarif de sécurité et sûreté (T2S).
Outre son opposition à ces hausses, la FNAM souhaite également un retour à l’ancien barème du tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers, augmentée en 2025.
Lire aussi : Projet de loi de finances : le gouvernement va taxer (indirectement) le kérosène !
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Outre son opposition à ces hausses, la FNAM souhaite également un retour à l’ancien barème du tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers, augmentée en 2025.
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Les échanges d’émissions de carbone en discussion
En 2027, la Fédération entend également faire entendre sa voix sur le projet de révision de la directive européenne ETS (échange de quotas d’émissions de carbone).
L’Union Européenne souhaite étendre les obligations à tous les vols au départ de l’Europe dans un rayon de 5000 kms autour de Francfort. Pour l’heure, seuls les vols intra-européens sont concernés.
« C’est une fausse bonne idée qui entraîne une hausse des coûts pour les compagnies européennes. Elle ne répond pas aux problèmes de distorsions de concurrence avec les vols via les pays du Golfe ou la Turquie » regrette Pascal Izaguirre.
L’Union Européenne souhaite étendre les obligations à tous les vols au départ de l’Europe dans un rayon de 5000 kms autour de Francfort. Pour l’heure, seuls les vols intra-européens sont concernés.
« C’est une fausse bonne idée qui entraîne une hausse des coûts pour les compagnies européennes. Elle ne répond pas aux problèmes de distorsions de concurrence avec les vols via les pays du Golfe ou la Turquie » regrette Pascal Izaguirre.
Se faire entendre pour les élections
Autre sujet sur lequel la FNAM entend s'exprimer : le contrôle aérien. La France est la lanterne rouge de l’Europe en la matière avec cinq millions de minutes de retard depuis début 2026, soit un coût estimé à 650 millions d’euros pour les compagnies aériennes.
« Des réformes structurelles sont nécessaires » conclut Pascal Izaguirre, qui plaidera ce sujet et tous les autres auprès des candidats à l’élection présidentielle.
Ainsi, la FNAM participera activement au Grand Oral du Tourisme qu’organisera la Confédération des Acteurs du Tourisme (dont elle est membre), le 1er décembre prochain.
Ele finalise également, avec l’Union des Aéroports Français et IATA, une plateforme afin de mettre en avant les enjeux du secteur et travaille à plusieurs études pour étayer ses propos, qui seront présentées en janvier.
« Des réformes structurelles sont nécessaires » conclut Pascal Izaguirre, qui plaidera ce sujet et tous les autres auprès des candidats à l’élection présidentielle.
Ainsi, la FNAM participera activement au Grand Oral du Tourisme qu’organisera la Confédération des Acteurs du Tourisme (dont elle est membre), le 1er décembre prochain.
Ele finalise également, avec l’Union des Aéroports Français et IATA, une plateforme afin de mettre en avant les enjeux du secteur et travaille à plusieurs études pour étayer ses propos, qui seront présentées en janvier.