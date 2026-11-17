La saison d’hiver (novembre à mars) est placée sous le signe de l’incertitude. D’autant que le prix de la tonne de kérosène reste élevé : 1611 $ en octobre, soit davantage qu’en mai.



« Nous anticipons une contraction du marché liée à la hausse des coûts de production et à la fiscalité qui produit ses effets délétères » commente Pascal de Izaguirre.



Les compagnies - françaises et étrangères - font des arbitrages au détriment de la France, suppriment des lignes ou privilégient les vols plus longs.



Ainsi, l’offre en sièges au départ de la France diminue de 1 % cet hiver (seule la Norvège fait pire), alors qu’elle augmente de 1,6% en Europe, avec de fortes hausses en Espagne (+4,9%), Italie (+7,3%) ou Portugal (+3,6%).

