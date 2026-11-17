Sébastien Gea prend la direction générale du Luxembourg Marriott Hotel Alfa.
Annoncée le 9 novembre 2026 par Marriott International, cette nomination le place à la tête de l’ensemble des activités de l’établissement et de sa Brasserie Alfa.
Il occupait précédemment le poste de directeur général du Méridien N’Fis, à Marrakech, où il a supervisé les opérations et piloté la rénovation de l’hôtel.
Son parcours comprend également la direction du Marriott Riviera La Porte de Monaco, du Courtyard Paris Saint-Denis et du Renaissance Paris Country Club, dont il a accompagné l’ouverture.
Annoncée le 9 novembre 2026 par Marriott International, cette nomination le place à la tête de l’ensemble des activités de l’établissement et de sa Brasserie Alfa.
Il occupait précédemment le poste de directeur général du Méridien N’Fis, à Marrakech, où il a supervisé les opérations et piloté la rénovation de l’hôtel.
Son parcours comprend également la direction du Marriott Riviera La Porte de Monaco, du Courtyard Paris Saint-Denis et du Renaissance Paris Country Club, dont il a accompagné l’ouverture.
La Brasserie Alfa au cœur de ses priorités
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Le nouveau directeur général souhaite renforcer la place de la Brasserie Alfa auprès des résidents luxembourgeois et des clients de l’hôtel. Située au rez-de-chaussée, elle dispose de 120 couverts et d’un bar Art déco de 25 places.
Ouvert en 1932 et classé monument national en 1991, le Luxembourg Marriott Hotel Alfa compte 153 chambres, dont 31 suites. Il a rouvert sous l’enseigne Marriott Hotels en mai 2025.
A lire aussi : Marriott International va ajouter huit hôtels aux Pays-Bas
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