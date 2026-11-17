prend la direction générale duAnnoncée le 9 novembre 2026 par Marriott International, cette nomination le place à la tête de l’ensemble des activités de l’établissement et de sa Brasserie Alfa.Il occupait précédemment le poste de directeur général du, à Marrakech, où il a supervisé les opérations et piloté la rénovation de l’hôtel.Son parcours comprend également la direction du, dont il a accompagné l’ouverture.