Marriott International va ajouter huit hôtels aux Pays-Bas

C’est un accord qui va faire croître le portefeuille de Marriott aux Pays-Bas.
D’un coup d’un seul, 700 chambres et huit hôtels vont venir garnir l’impressionnant portefeuille du groupe hôtelier, grâce à la signature d’un accord avec Townhouse Hotels.
L’accord porte sur une collection d’hôtels urbains répartis dans cinq villes néerlandaises et soutient l’expansion du groupe à Amsterdam, Breda et La Haye. Il devrait également marquer l’arrivée de Marriott à Maastricht et Eindhoven.
D’un coup d’un seul, 700 chambres et huit hôtels vont venir garnir l’impressionnant portefeuille du groupe hôtelier, grâce à la signature d’un accord avec Townhouse Hotels.
L’accord porte sur une collection d’hôtels urbains répartis dans cinq villes néerlandaises et soutient l’expansion du groupe à Amsterdam, Breda et La Haye. Il devrait également marquer l’arrivée de Marriott à Maastricht et Eindhoven.
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"Cet accord représente une étape importante pour Marriott International aux Pays-Bas, avec l’intégration de huit hôtels à notre portefeuille et l’introduction de Series by Marriott sur le marché néerlandais.
Ces projets proposent une combinaison d’expériences hôtelières indépendantes dans des destinations très recherchées, tout en permettant notre entrée à Maastricht et Eindhoven. Avec Townhouse Hotels, nous sommes impatients d’offrir à nos clients encore davantage d’expériences de voyage attractives à travers les Pays-Bas", a déclaré Jerome Briet, Chief Development Officer Europe, Moyen-Orient et Afrique chez Marriott International.
Cette signature annonce aussi le lancement de Series by Marriott aux Pays-Bas.
Ces projets proposent une combinaison d’expériences hôtelières indépendantes dans des destinations très recherchées, tout en permettant notre entrée à Maastricht et Eindhoven. Avec Townhouse Hotels, nous sommes impatients d’offrir à nos clients encore davantage d’expériences de voyage attractives à travers les Pays-Bas", a déclaré Jerome Briet, Chief Development Officer Europe, Moyen-Orient et Afrique chez Marriott International.
Cette signature annonce aussi le lancement de Series by Marriott aux Pays-Bas.
Voici les hôtels qui vont rejoindre Marriott :
- Townhouse Amsterdam WTC, Series by Marriott
- Townhouse The Hague, Series by Marriott
- Townhouse Maastricht, Series by Marriott
- Townhouse Mabi Maastricht, Series by Marriott
- Townhouse Kaboom Maastricht, Series by Marriott
- Townhouse Breda, Series by Marriott
- The Ald Hotel The Hague, a Tribute Portfolio Hotel
- Hotel Mariënhage Eindhoven, a Tribute Portfolio Hotel