Marriott International va ajouter huit hôtels aux Pays-Bas

" Cet accord représente une étape importante pour Marriott International aux Pays-Bas, avec l’intégration de huit hôtels à notre portefeuille et l’introduction de Series by Marriott sur le marché néerlandais.



Ces projets proposent une combinaison d’expériences hôtelières indépendantes dans des destinations très recherchées, tout en permettant notre entrée à Maastricht et Eindhoven. Avec Townhouse Hotels, nous sommes impatients d’offrir à nos clients encore davantage d’expériences de voyage attractives à travers les Pays-Bas ", a déclaré Jerome Briet, Chief Development Officer Europe, Moyen-Orient et Afrique chez Marriott International.



Cette signature annonce aussi le lancement de Series by Marriott aux Pays-Bas.