Le lendemain, les participants poursuivront le travail sur leurs projets avant de les présenter à un jury.Une présentation des solutions à la presse est prévue à 16h, puis les projets lauréats seront annoncés à 17h15.Les organisateurs souhaitent prolonger les réflexions au-delà de l’événement et inscrire ce rendez-vous dans la durée.