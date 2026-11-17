Argelès-sur-Mer organisera la première édition des Journées de l’innovation touristique - DepositPhotos.com, Christian
La Ville et l’Office de Tourisme d’Argelès-sur-Mer, la Communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris et son Office de Tourisme, ainsi que le Pays Pyrénées Méditerranée, organisent, les 10 et 11 décembre 2026, la première édition des Journées de l’innovation touristique.
L’événement se tiendra à la Maison de la Mer, dans le cadre du projet de recherche GRANULAR.
Cette première édition sera consacrée aux mobilités touristiques durables.
Le programme débutera le 10 décembre par des conférences, notamment avec Christian Delom, secrétaire général d’A World for Travel, et Pierre-Louis Desprez, expert en innovation collaborative.
L’après-midi sera consacré à des ateliers en équipes pour élaborer des propositions adaptées aux réalités locales, avec l’accompagnement de coachs.
L’événement se tiendra à la Maison de la Mer, dans le cadre du projet de recherche GRANULAR.
Cette première édition sera consacrée aux mobilités touristiques durables.
Le programme débutera le 10 décembre par des conférences, notamment avec Christian Delom, secrétaire général d’A World for Travel, et Pierre-Louis Desprez, expert en innovation collaborative.
L’après-midi sera consacré à des ateliers en équipes pour élaborer des propositions adaptées aux réalités locales, avec l’accompagnement de coachs.
Des laboratoires de solutions sur deux jours
Le lendemain, les participants poursuivront le travail sur leurs projets avant de les présenter à un jury.
Une présentation des solutions à la presse est prévue à 16h, puis les projets lauréats seront annoncés à 17h15.
Les organisateurs souhaitent prolonger les réflexions au-delà de l’événement et inscrire ce rendez-vous dans la durée.
A lire aussi : Argelès-sur-Mer mobilise ses professionnels autour d’un éductour avant la saison
Une présentation des solutions à la presse est prévue à 16h, puis les projets lauréats seront annoncés à 17h15.
Les organisateurs souhaitent prolonger les réflexions au-delà de l’événement et inscrire ce rendez-vous dans la durée.
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