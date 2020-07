Cyclotourisme : remettez-vous en selle à Argelès-sur-Mer ! deux nouveaux itinéraires et des kilomètres de routes pittoresques

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

En famille, entre amis ou en couple, Argelès-sur-Mer et ses alentours se découvrent aussi à deux roues, de l’intérieur des terres jusqu’au bord de mer. Cet été, cap sur la station phare des Pyrénées Orientales pour une aventure unique à bicyclette !

Rédigé par La Rédaction le Vendredi 17 Juillet 2020

Moins cher, plus écologique, avec une dose de liberté en plus… il existe mille et une raisons de découvrir Argelès-sur-Mer à vélo.



Que ce soit pour se déplacer au cœur de la ville, pour découvrir les sites incontournables de la région sur les pistes cyclables en mobilité douce, ou pour les plus sportifs, en VTT sur les pentes du massif des Albères ; les multiples facettes d’Argelès-sur-Mer offrent de nombreuses possibilités de pratiques cyclistes, pour découvrir la station et ses alentours au fil des paysages colorés.



Plus qu’une nouvelle tendance de voyage, une expérience de cyclotourisme au cœur de l’Occitanie promet une aventure insolite et mémorable pour tous les amateurs de dépaysement.



La région se découvre alors sur plusieurs jours, avec une grande facilité pour s’arrêter où on veut, pour une nuit (ou plus), dans l’un des nombreux hébergements de plein air à disposition à Argelès-sur-Mer.



Au programme, les vacanciers traverseront les sympathiques villages qui composent la Côte Vermeille.



Des kilomètres de routes pittoresques constituent le réseau d’itinéraires cyclables local. Idéalement situé au croisement de deux grands parcours dédiés au cyclotourisme, Argelès-sur-Mer est un paradis pour les cyclistes !

Un guide des pistes cyclables de la région Autres articles Dégriftour Selection se moque... la Grande Motte et Palavas prêts à aller en justice !



Caractérisée par ses sentiers calmes au dénivelé faible, la Vélittorale permet aussi de rejoindre les criques naturelles situées entre la plage du Racou et le village voisin de Collioure.



Cet itinéraire est également un des tronçons de l’Eurovéloroute 8 qui longe la Méditerranée d’Athènes à Cadix.



Située aux pieds du massif des Albères, la Voie Verte Pyrénées-Méditerranée est un itinéraire d’une quinzaine de kilomètres de pistes cyclables sans grande difficulté, qui relie Argelès-sur-Mer et Le Boulou, en passant par les petits villages.



L’itinéraire s’étendra bientôt jusqu’à la ville côtière catalane de Sant-Feliu-de-Guixols, en passant par village du Perthus ou le massif du Vallespir.



Pour les curieux, les débutants, les confirmés, ou les simples amoureux de la nature, l’Office de Tourisme d’Argelès-sur-Mer met à la disposition des voyageurs un guide des pistes cyclables de la région, où retrouver tous les circuits et pistes de VTT de la région.



www.argeles-sur-mer.com Pour le plus grand plaisir des voyageurs, la Véloroute Vélittorale s’étend jusqu’à la Réserve Naturelle Nationale du Mas Larrieu.Caractérisée par ses sentiers calmes au dénivelé faible, la Vélittorale permet aussi de rejoindre les criques naturelles situées entre la plage du Racou et le village voisin de Collioure.Cet itinéraire est également un des tronçons de l’Eurovéloroute 8 qui longe la Méditerranée d’Athènes à Cadix.Située aux pieds du massif des Albères, la Voie Verte Pyrénées-Méditerranée est un itinéraire d’une quinzaine de kilomètres de pistes cyclables sans grande difficulté, qui relie Argelès-sur-Mer et Le Boulou, en passant par les petits villages.L’itinéraire s’étendra bientôt jusqu’à la ville côtière catalane de Sant-Feliu-de-Guixols, en passant par village du Perthus ou le massif du Vallespir.Pour les curieux, les débutants, les confirmés, ou les simples amoureux de la nature, l’Office de Tourisme d’Argelès-sur-Mer met à la disposition des voyageurs un guide des pistes cyclables de la région, où retrouver tous les circuits et pistes de VTT de la région.

Lu 175 fois

Notez





Dans la même rubrique : < > Gironde, Finistère, Annecy... 3 croisières originales made in France Livre : Michel Durrieu et Gustavo Santos sortent "L’APRÈS: Tourisme et humanité"