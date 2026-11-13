Le Panoramique des Dômes dépasse son objectif annuel de fréquentation

Le Panoramique des Dômes a dépassé son objectif annuel de 404 416 voyageurs dès octobre 2026 - DepositPhotos.com, Gilles_Paire
Le Panoramique des Dômes a dépassé son objectif annuel de fréquentation dès le mois d’octobre 2026.
Fixé à 404 416 voyageurs, ce seuil a été franchi avant la fin de l’année, confirmant la dynamique observée sur le site touristique.
Selon le communiqué du département, ce résultat s’inscrit dans une fréquentation soutenue tout au long de l’année et s’appuie notamment sur le renouvellement de l’offre et la diversification des animations proposées aux visiteurs.
Le site entend ainsi renforcer son attractivité au-delà de la seule saison estivale.
Fixé à 404 416 voyageurs, ce seuil a été franchi avant la fin de l’année, confirmant la dynamique observée sur le site touristique.
Selon le communiqué du département, ce résultat s’inscrit dans une fréquentation soutenue tout au long de l’année et s’appuie notamment sur le renouvellement de l’offre et la diversification des animations proposées aux visiteurs.
Le site entend ainsi renforcer son attractivité au-delà de la seule saison estivale.
Plus de 20 000 visiteurs pendant les vacances de la Toussaint
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Plus de 20 000 personnes ont participé à ces animations pendant les vacances scolaires.
Pour clôturer l’année, le Panoramique des Dômes organisera les Hivernales du 19 décembre 2026 au 3 janvier 2027.
Au programme : une patinoire en glace, une exposition photographique intitulée « L’hiver au sommet » et un jeu de piste destiné aux enfants.
A noter : le Panoramique des Dômes sera fermé du lundi 16 au vendredi 20 novembre inclus, dans le cadre de sa maintenance annuelle. Cette période sera consacrée à des opérations de maintenance sur les appareils de voie, indispensables au bon fonctionnement.
Les espaces de visite au sommet et les services de restauration seront également fermés.
Réouverture du site le samedi 21 novembre 2026, avec un départ toutes les heures de 10h à 17h et une dernière descente à 17h30.
A lire aussi : Auvergne : le Puy de Dôme, sommet de tous les exploits !
Plus de 20 000 personnes ont participé à ces animations pendant les vacances scolaires.
Pour clôturer l’année, le Panoramique des Dômes organisera les Hivernales du 19 décembre 2026 au 3 janvier 2027.
Au programme : une patinoire en glace, une exposition photographique intitulée « L’hiver au sommet » et un jeu de piste destiné aux enfants.
A noter : le Panoramique des Dômes sera fermé du lundi 16 au vendredi 20 novembre inclus, dans le cadre de sa maintenance annuelle. Cette période sera consacrée à des opérations de maintenance sur les appareils de voie, indispensables au bon fonctionnement.
Les espaces de visite au sommet et les services de restauration seront également fermés.
Réouverture du site le samedi 21 novembre 2026, avec un départ toutes les heures de 10h à 17h et une dernière descente à 17h30.
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