Le Panoramique des Dômes dépasse son objectif annuel de fréquentation

« La Légende des Sorciers »

« L’hiver au sommet »

A noter

Du, l’animationa proposé aux visiteurs des spectacles de magie, un parcours hanté immersif, des ateliers et un jeu de piste.Plus deont participé à ces animations pendant les vacances scolaires.Pour clôturer l’année, le Panoramique des Dômes organiseraAu programme : une patinoire en glace, une exposition photographique intituléeet un jeu de piste destiné aux enfants.: le Panoramique des Dômes seradans le cadre de sa maintenance annuelle. Cette période sera consacrée à des opérations de maintenance sur les appareils de voie, indispensables au bon fonctionnement.Les espaces de visite au sommet et les services de restauration seront également fermés.