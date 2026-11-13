TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo Partez en France  
Recherche avancée

Le Panoramique des Dômes dépasse son objectif annuel de fréquentation

Plus de 404 416 voyageurs déjà enregistrés sur l'année


Le Panoramique des Dômes a franchi, dès octobre 2026, son objectif annuel de fréquentation, fixé à 404 416 voyageurs. Les vacances de la Toussaint ont notamment contribué à cette dynamique, avec plus de 20 000 visiteurs accueillis autour de l’animation « La Légende des Sorciers ». Le site prépare désormais ses animations de fin d’année, les Hivernales, du 19 décembre au 3 janvier.


Rédigé par le Vendredi 13 Novembre 2026 à 11:50

Le Panoramique des Dômes a dépassé son objectif annuel de 404 416 voyageurs dès octobre 2026 - DepositPhotos.com, Gilles_Paire
Le Panoramique des Dômes a dépassé son objectif annuel de 404 416 voyageurs dès octobre 2026 - DepositPhotos.com, Gilles_Paire
Marriott Mauritius
Le Panoramique des Dômes a dépassé son objectif annuel de fréquentation dès le mois d’octobre 2026.

Fixé à 404 416 voyageurs, ce seuil a été franchi avant la fin de l’année, confirmant la dynamique observée sur le site touristique.

Selon le communiqué du département, ce résultat s’inscrit dans une fréquentation soutenue tout au long de l’année et s’appuie notamment sur le renouvellement de l’offre et la diversification des animations proposées aux visiteurs.

Le site entend ainsi renforcer son attractivité au-delà de la seule saison estivale.

Plus de 20 000 visiteurs pendant les vacances de la Toussaint

Autres articles
Du 24 octobre au 1er novembre, l’animation « La Légende des Sorciers » a proposé aux visiteurs des spectacles de magie, un parcours hanté immersif, des ateliers et un jeu de piste.

Plus de 20 000 personnes ont participé à ces animations pendant les vacances scolaires.

Pour clôturer l’année, le Panoramique des Dômes organisera les Hivernales du 19 décembre 2026 au 3 janvier 2027.

Au programme : une patinoire en glace, une exposition photographique intitulée « L’hiver au sommet » et un jeu de piste destiné aux enfants.

A noter : le Panoramique des Dômes sera fermé du lundi 16 au vendredi 20 novembre inclus, dans le cadre de sa maintenance annuelle. Cette période sera consacrée à des opérations de maintenance sur les appareils de voie, indispensables au bon fonctionnement.

Les espaces de visite au sommet et les services de restauration seront également fermés.

Réouverture du site le samedi 21 novembre 2026, avec un départ toutes les heures de 10h à 17h et une dernière descente à 17h30.

A lire aussi : Auvergne : le Puy de Dôme, sommet de tous les exploits !

Lu 197 fois

Tags : puy de dome
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mardi 10 Novembre 2026 - 11:50 Domaines skiables : 555 M€ investis en 2025

Lundi 9 Novembre 2026 - 11:01 Porto-Vecchio organise ses 6es Ateliers du Tourisme Durable

Dernière heure

Panne Outlook : des agences de voyages plongées dans la galère !

Le Panoramique des Dômes dépasse son objectif annuel de fréquentation

Hôtellerie : les Français font confiance aux hôtels, mais réservent ailleurs...

Les EdV Centre Est organisent leur 40e convention en Colombie

République dominicaine : le Sublime Samana change de direction

Annuaire Partez en France
Les offres France

Les offres Partez en France

Choisissez votre thématique de fin d'année avec Hôtels Circuits France

Choisissez votre thématique de fin d'année avec Hôtels Circuits France
Spécialistes des séjours découvertes et de séjours thématiques tout compris et sur-mesure, organisés à travers les...

Des hôteliers-restaurateurs à la pointe de l'accueil des groupes

Des hôteliers-restaurateurs à la pointe de l'accueil des groupes
Pour redécouvrir la France des régions, au fil de beaux séjours dans des hôtels-restaurants de charme et de caractère....

Un acteur incontournable du tourisme de groupes en France

Un acteur incontournable du tourisme de groupes en France
Depuis plus de 32 ans, Hôtels Circuits France (HCF) s’impose comme un partenaire de référence pour les professionnels...

Brand News

Départs des Régions, Magie de Noël : La Laponie suédoise de Quartier Libre pour vivre une semaine féerique et enneigée

Départs des Régions, Magie de Noël : La Laponie suédoise de Quartier Libre pour vivre une semaine féerique et enneigée
Quartier Libre est engagé pendant trois mois avec 3 vols directs/semaine pour Luleå au départ de...
Les annonces

FITOUR TRAVEL - Chef de produit H/F - CDI - (Brive-la-Gaillarde puis Malemort-en-Corrèze (19))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

VOYAGE PRIVÉ - Business Developer Hôtels – 6 mois Master 2 (H/F) - Stage - (Aix-en-Provence (13))
ALTERNANCE / STAGES TOURISME

VOYAGES PLUS - Technicien Billettiste Groupes H/F - CDI - (Ile de France)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Red Online Marketing, l'agence européenne de marketing de la performance 100% tourisme & loisirs !

Red Online Marketing, l'agence européenne de marketing de la performance 100% tourisme &amp; loisirs !

DESTINATIONS NATURE : 40 ans d’expertise et de passion au service des acteurs de l’outdoor

DESTINATIONS NATURE : 40 ans d’expertise et de passion au service des acteurs de l’outdoor
Distribution

Distribution

Séjours collectifs : l’Unat veut remettre le droit aux vacances au cœur des débats

Séjours collectifs : l’Unat veut remettre le droit aux vacances au cœur des débats
Partez en France

Partez en France

Le Panoramique des Dômes dépasse son objectif annuel de fréquentation

Le Panoramique des Dômes dépasse son objectif annuel de fréquentation
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Les EdV Centre Est organisent leur 40e convention en Colombie

Les EdV Centre Est organisent leur 40e convention en Colombie
Production

Production

Explora Project placée en redressement judiciaire

Explora Project placée en redressement judiciaire
AirMaG

AirMaG

easyJet : les actionnaires approuvent le rachat par Apollo

easyJet : les actionnaires approuvent le rachat par Apollo
Transport

Transport

Train : le trafic ferroviaire européen bat un record en 2025

Train : le trafic ferroviaire européen bat un record en 2025
La Travel Tech

La Travel Tech

Panne Outlook : des agences de voyages plongées dans la galère !

Panne Outlook : des agences de voyages plongées dans la galère !
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

République dominicaine : le Sublime Samana change de direction

République dominicaine : le Sublime Samana change de direction
HotelMaG

Hébergement

Hôtellerie : les Français font confiance aux hôtels, mais réservent ailleurs...

Hôtellerie : les Français font confiance aux hôtels, mais réservent ailleurs...
Futuroscopie

Futuroscopie

Route, rail, aérien : la sécurité des transports, le grand défi européen [ABO]

Route, rail, aérien : la sécurité des transports, le grand défi européen [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité
CruiseMaG

CruiseMaG

MSC Croisières programme quatre navires au départ de Miami cet hiver

MSC Croisières programme quatre navires au départ de Miami cet hiver
TravelJobs

Emploi & Formation

Amplitudes recrute 100 CDI et vise plus du double de son volume d’affaires en 2028

Amplitudes recrute 100 CDI et vise plus du double de son volume d’affaires en 2028
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Train en Europe : SAP Concur intègre ÖBB, Trenitalia en phase pilote

Train en Europe : SAP Concur intègre ÖBB, Trenitalia en phase pilote
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias