MSC Croisières programme quatre navires au départ de Miami cet hiver

Pour MSC, Miami est le deuxième port d'embarquement des Français, après Marseille.



L’annonce a été célébrée le 11 novembre, à l’occasion de Veterans Day, avec une réception à bord du MSC Meraviglia associant notamment des salariés du groupe ayant servi dans les forces armées américaines et des représentants du port.



Une actualité heurte cette information : le MSC Poesia a été contraint d’annuler début novembre une croisière au départ de Miami après une inspection des garde-côtes, dont la nature n’a pas été rendue publique. Le navire est pour l'instant immobilisé, la compagnie évoque un problème réglementaire.

