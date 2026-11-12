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MSC Croisières programme quatre navires au départ de Miami cet hiver

Un record pour la compagnie


Avec le Meraviglia, MSC porte à quatre le nombre de navires basés à PortMiami pour l’hiver 2026-2027. Un record pour la compagnie qui poursuit son développement sur le marché américain.


Rédigé par le Jeudi 12 Novembre 2026 à 11:00

Depuis Miami, le MSC Meraviglia, ici à New York,est positionné sur des itinéraires de quatre à quatorze nuits dans les Caraïbes @MSC Croisièrees
Depuis Miami, le MSC Meraviglia, ici à New York,est positionné sur des itinéraires de quatre à quatorze nuits dans les Caraïbes @MSC Croisièrees
Marriott Mauritius
Cet hiver, le MSC Meraviglia rejoint les MSC World America, MSC Seaside et MSC Poesia dans la programmation au départ du MSC Miami Cruise Terminal.

Le MSC World America propose des croisières de sept nuits dans les Caraïbes orientales et occidentales, tandis que le MSC Seaside effectue des escapades de trois ou quatre nuits aux Bahamas. Le MSC Meraviglia est positionné sur des itinéraires de quatre à quatorze nuits dans les Caraïbes.

Le MSC Poesia figure, lui, au programme de croisières plus longues dans les Caraïbes occidentales et méridionales.


Le MSC Poesia toujours bloqué au port de Miami

Autres articles
Pour MSC, Miami est le deuxième port d'embarquement des Français, après Marseille.

L’annonce a été célébrée le 11 novembre, à l’occasion de Veterans Day, avec une réception à bord du MSC Meraviglia associant notamment des salariés du groupe ayant servi dans les forces armées américaines et des représentants du port.

Une actualité heurte cette information : le MSC Poesia a été contraint d’annuler début novembre une croisière au départ de Miami après une inspection des garde-côtes, dont la nature n’a pas été rendue publique. Le navire est pour l'instant immobilisé, la compagnie évoque un problème réglementaire.

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Tags : croisieres, msc
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