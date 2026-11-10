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Perk va intégrer l’API d’Airbnb

Les nuitées réservées via Perk ont progressé de 84 % en deux ans


Perk va intégrer l’API d’Airbnb à sa plateforme de voyages d’affaires, permettant aux utilisateurs de rechercher et réserver des logements avec des tarifs et disponibilités en temps réel. En France, les séjours réservés sur Airbnb via Perk durent six nuits en moyenne, contre deux à l’hôtel, et le nombre de nuitées a progressé de 84 % en deux ans.


Rédigé par le Mardi 10 Novembre 2026 à 14:00

Perk va intégrer l’API d’Airbnb. DepositPhotos.com/ibphoto
Perk va intégrer l’API d’Airbnb. DepositPhotos.com/ibphoto
Marriott Mauritius
Les déplacements professionnels de longue durée prennent une place croissante dans les réservations de voyages d’affaires.

En France, les séjours réservés sur Airbnb via Perk, plateforme de gestion des voyages et des dépenses professionnels, durent six nuits en moyenne, contre deux nuits pour une réservation hôtelière classique.

Selon les données internes de Perk, le nombre de nuitées Airbnb a progressé de 84 % en deux ans.

Perk intègre l’API d’Airbnb

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Cette évolution concerne notamment les missions projet, les interventions chez des clients et les déplacements de plusieurs semaines.

Pour répondre à ces usages, Perk annonce l’intégration de l’API d’Airbnb à sa plateforme. L’entreprise revendique le statut de première plateforme de voyages d’affaires à proposer cette intégration.

Les voyageurs pourront rechercher et réserver des logements Airbnb avec les tarifs et disponibilités en temps réel, depuis le même environnement que leurs réservations de vols, trains et hôtels. Pour les directions financières, l’objectif est également d’intégrer ces séjours aux politiques de voyage et au suivi des dépenses de l’entreprise.

A lire aussi : Airbnb va lancer un agent IA de planification et de réservation

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Tags : airbnb
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