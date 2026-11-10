Perk va intégrer l’API d’Airbnb

Cette évolution concerne notamment les, leschez des clients et les déplacements de plusieurs semaines.Pour répondre à ces usages,annonce l’intégration de l’à sa plateforme. L’entreprise revendique le statut de première plateforme de voyages d’affaires à proposer cette intégration.Les voyageurs pourrontetdes logements Airbnb avec les tarifs et disponibilités endepuis le même environnement que leurs réservations de vols, trains et hôtels. Pour les directions financières, l’objectif est également dces séjours auxde voyage et audes dépenses de l’entreprise.