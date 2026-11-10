Avant le premier cap, après le dernier : ce que la croisière en Polynésie ne montre pas

« Le bateau donne la mer. Nous essayons de donner la terre, c’est-à-dire le temps de respirer avant et après. C’est ce que les clients ne savent pas toujours demander. »

Loic Troupel, directeur général de Tahiti Travel Services

Une croisière montre les îles. Elle ne les habite pas. On découvre un village entre le petit-déjeuner et le dîner, puis la lumière tombe, le bateau repart et l’île redevient celle de ses habitants.Une nuit à terre, c’est tout ce qui se passe quand le bateau n’est plus là : les coqs au lever du jour, la pluie sur un toit, le lagon qui change de couleur avant huit heures. Le client ne les cherche pas toujours, mais il s’en souvient. C’est ce que le séjour d’avant et d’après ajoute à la croisière : le temps de poser son regard.