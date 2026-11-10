TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Avant le premier cap, après le dernier : ce que la croisière en Polynésie ne montre pas


Au large de Papeete, les navires de luxe se préparent pour 2027. Mais le voyage de leurs passagers commence bien avant l’appareillage, et ne s’arrête pas à la passerelle. Une soirée face à Moorea, un dernier matin sans horaire, une île qu’on découvre sans avoir à la quitter au coucher du soleil : pour les agences, la vraie vente d’une croisière polynésienne se joue à terre. Regard d’un réceptif sur ce que la mer ne peut pas offrir.


Rédigé par Tahiti Travel Services le Mardi 10 Novembre 2026 à 09:40

© Tahiti Travel Services
© Tahiti Travel Services
Marriott Mauritius

La veille du départ


Papeete, fin d’après-midi. Le soleil descend derrière Moorea, dont la silhouette découpée passe du rose au violet. Sur la terrasse d’un hôtel, un couple venu de Lyon, encore étourdi par onze heures de décalage, regarde un voilier rentrer au mouillage. Demain, il embarque pour sept nuits. Ce soir, il n’a rien à faire.

C’est exactement ce que son agence lui a vendu. Cette soirée ne figure dans aucune brochure de croisière. C’est pourtant elle qui donne au voyage son premier souvenir, celui qu’on raconte avant même d’avoir vu le bateau.

Ce que la mer ne peut pas offrir

Une croisière montre les îles. Elle ne les habite pas. On découvre un village entre le petit-déjeuner et le dîner, puis la lumière tombe, le bateau repart et l’île redevient celle de ses habitants.

Une nuit à terre, c’est tout ce qui se passe quand le bateau n’est plus là : les coqs au lever du jour, la pluie sur un toit, le lagon qui change de couleur avant huit heures. Le client ne les cherche pas toujours, mais il s’en souvient. C’est ce que le séjour d’avant et d’après ajoute à la croisière : le temps de poser son regard.

« Le bateau donne la mer. Nous essayons de donner la terre, c’est-à-dire le temps de respirer avant et après. C’est ce que les clients ne savent pas toujours demander. »
Loic Troupel, directeur général de Tahiti Travel Services

© Myles Mc Guinness
© Myles Mc Guinness

Le dernier matin

Le débarquement est un moment fragile. Le navire accoste tôt, les passagers récupèrent leurs valises, et la plupart filent vers l’aéroport. Pour eux, le voyage se termine comme il a commencé : dans une file d’attente.

Ceux qui ont prévu autre chose le vivent autrement. Une chambre les attend, ou un transfert vers une autre île. Une journée entière devant eux, sans horaire, avec cette sensation rare de ne plus avoir à courir. C’est parfois la partie du voyage dont ils parlent le plus.

Orchestrer l’invisible

Ce qui se joue sur le quai est le fruit d’un travail que personne ne voit. Il faut connaître les calendriers des compagnies, souvent arrêtés très tôt, prévoir l’accueil à l’aéroport, les transferts, les nuits avant et après, les extensions sur les îles, et savoir quoi faire si un vol arrive en retard la veille d’un départ. C’est le travail d’un réceptif : une conciergerie qui anticipe et une permanence d’urgence en dehors des heures de bureau.

Les chambres, elles, sont comptées. Selon Tahiti Tourisme, cinq hôtels ferment en 2026 pour rénovation (487 clés) pour trois ouvertures (238 clés), soit un solde de 162 clés en moins. Pour réserver une nuit avant un embarquement, il faut s’y prendre tôt.

Il faut aussi reconnaître les limites. Tous les passagers ne veulent pas d’extension, certains arrivent avec un forfait déjà construit par la compagnie, et la rentabilité dépend du bon calage entre vols, chambres et dates. Rien n’est automatique.

« Une croisière réussie se prépare des mois avant.
Ce que le client voit à bord n’est que la partie visible. »
Natalie Meynard, directrice générale adjointe
© Hélène Havard
© Hélène Havard

2027, la saison des départs

Vendre un bateau, c’est vendre un trajet. Vendre aussi la veille et le lendemain, c’est vendre ce que le client emportera avec lui.

« La croisière amène les clients en Polynésie.
Ce qu’on construit autour décide de ce qu’ils en racontent. »
Loic Troupel, directeur général



Lu 201 fois

Tags : Tahiti Travel Services
Notez

Brand News DestiMaG

Dix ans au Sri Lanka : Worldia célèbre l’île avec un éductour exclusif

Dix ans au Sri Lanka : Worldia célèbre l’île avec un éductour exclusif
Il est des îles qui condensent tout un continent. Rochers sacrés surgissant de la jungle, collines...
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Avant le premier cap, après le dernier : ce que la croisière en Polynésie ne montre pas

Avant le premier cap, après le dernier : ce que la croisière en Polynésie ne montre pas
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Avant le premier cap, après le dernier : ce que la croisière en Polynésie ne montre pas

Corsair : Abbas Jaber en perte d'influence ? [ABO]

Hôtellerie de plein air : la transformation des métiers au cœur de la stratégie de Sunêlia [ABO]

TAP Air Portugal et LATAM : conquérantes, concurrentes, et complémentaires !

Dark tourism : phénomène de mode ou véritable enjeu pour les professionnels du tourisme ?

Brand News

Départs des Régions, Magie de Noël : La Laponie suédoise de Quartier Libre pour vivre une semaine féerique et enneigée

Départs des Régions, Magie de Noël : La Laponie suédoise de Quartier Libre pour vivre une semaine féerique et enneigée
Quartier Libre est engagé pendant trois mois avec 3 vols directs/semaine pour Luleå au départ de...
Vidéo à la une
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
Publi-news

Publi-news

Red Online Marketing, l'agence européenne de marketing de la performance 100% tourisme & loisirs !

Red Online Marketing, l'agence européenne de marketing de la performance 100% tourisme &amp; loisirs !

DESTINATIONS NATURE : 40 ans d’expertise et de passion au service des acteurs de l’outdoor

DESTINATIONS NATURE : 40 ans d’expertise et de passion au service des acteurs de l’outdoor
AirMaG

AirMaG

TAP Air Portugal et LATAM : conquérantes, concurrentes, et complémentaires !

TAP Air Portugal et LATAM : conquérantes, concurrentes, et complémentaires !
CruiseMaG

CruiseMaG

À Sète, le Tunoscope mise sur les croisiéristes

À Sète, le Tunoscope mise sur les croisiéristes
Distribution

Distribution

Mômes Trotteurs : 10 ans à rendre le voyage scolaire accessible à tous

Mômes Trotteurs : 10 ans à rendre le voyage scolaire accessible à tous
Futuroscopie

Futuroscopie

Tourisme bien-être : et pourquoi pas la Bulgarie ? [ABO]

Tourisme bien-être : et pourquoi pas la Bulgarie ? [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Le groupe Advenn se diversifie dans l'hôtellerie

Le groupe Advenn se diversifie dans l'hôtellerie
La Travel Tech

La Travel Tech

Tripadvisor : changement de direction et suppression de postes sur l’activité hôtels

Tripadvisor : changement de direction et suppression de postes sur l’activité hôtels
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Baie de Somme : le groupe North Bay ouvre Robin’s Manor et mise sur la privatisation

Baie de Somme : le groupe North Bay ouvre Robin’s Manor et mise sur la privatisation
Partez en France

Partez en France

Porto-Vecchio organise ses 6es Ateliers du Tourisme Durable

Porto-Vecchio organise ses 6es Ateliers du Tourisme Durable
Production

Production

Explora Project placée en redressement judiciaire

Explora Project placée en redressement judiciaire
Transport

Transport

SNCF : Marseille, Nice, les Alpes... c'est (enfin!) parti pour le TGV M (Vidéo)

SNCF : Marseille, Nice, les Alpes... c'est (enfin!) parti pour le TGV M (Vidéo)
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Train en Europe : SAP Concur intègre ÖBB, Trenitalia en phase pilote

Train en Europe : SAP Concur intègre ÖBB, Trenitalia en phase pilote
Voyages responsables

Voyages Responsables

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité
TravelJobs

Emploi & Formation

Amplitudes recrute 100 CDI et vise plus du double de son volume d’affaires en 2028

Amplitudes recrute 100 CDI et vise plus du double de son volume d’affaires en 2028
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias