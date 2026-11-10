Avant le premier cap, après le dernier : ce que la croisière en Polynésie ne montre pas

La veille du départ
Papeete, fin d’après-midi. Le soleil descend derrière Moorea, dont la silhouette découpée passe du rose au violet. Sur la terrasse d’un hôtel, un couple venu de Lyon, encore étourdi par onze heures de décalage, regarde un voilier rentrer au mouillage. Demain, il embarque pour sept nuits. Ce soir, il n’a rien à faire.
C’est exactement ce que son agence lui a vendu. Cette soirée ne figure dans aucune brochure de croisière. C’est pourtant elle qui donne au voyage son premier souvenir, celui qu’on raconte avant même d’avoir vu le bateau.
Ce que la mer ne peut pas offrir
Une croisière montre les îles. Elle ne les habite pas. On découvre un village entre le petit-déjeuner et le dîner, puis la lumière tombe, le bateau repart et l’île redevient celle de ses habitants.
Une nuit à terre, c’est tout ce qui se passe quand le bateau n’est plus là : les coqs au lever du jour, la pluie sur un toit, le lagon qui change de couleur avant huit heures. Le client ne les cherche pas toujours, mais il s’en souvient. C’est ce que le séjour d’avant et d’après ajoute à la croisière : le temps de poser son regard.
Une nuit à terre, c’est tout ce qui se passe quand le bateau n’est plus là : les coqs au lever du jour, la pluie sur un toit, le lagon qui change de couleur avant huit heures. Le client ne les cherche pas toujours, mais il s’en souvient. C’est ce que le séjour d’avant et d’après ajoute à la croisière : le temps de poser son regard.
« Le bateau donne la mer. Nous essayons de donner la terre, c’est-à-dire le temps de respirer avant et après. C’est ce que les clients ne savent pas toujours demander. »
Loic Troupel, directeur général de Tahiti Travel Services
Loic Troupel, directeur général de Tahiti Travel Services
Le dernier matin
Le débarquement est un moment fragile. Le navire accoste tôt, les passagers récupèrent leurs valises, et la plupart filent vers l’aéroport. Pour eux, le voyage se termine comme il a commencé : dans une file d’attente.
Ceux qui ont prévu autre chose le vivent autrement. Une chambre les attend, ou un transfert vers une autre île. Une journée entière devant eux, sans horaire, avec cette sensation rare de ne plus avoir à courir. C’est parfois la partie du voyage dont ils parlent le plus.
Ceux qui ont prévu autre chose le vivent autrement. Une chambre les attend, ou un transfert vers une autre île. Une journée entière devant eux, sans horaire, avec cette sensation rare de ne plus avoir à courir. C’est parfois la partie du voyage dont ils parlent le plus.
Orchestrer l’invisible
Ce qui se joue sur le quai est le fruit d’un travail que personne ne voit. Il faut connaître les calendriers des compagnies, souvent arrêtés très tôt, prévoir l’accueil à l’aéroport, les transferts, les nuits avant et après, les extensions sur les îles, et savoir quoi faire si un vol arrive en retard la veille d’un départ. C’est le travail d’un réceptif : une conciergerie qui anticipe et une permanence d’urgence en dehors des heures de bureau.
Les chambres, elles, sont comptées. Selon Tahiti Tourisme, cinq hôtels ferment en 2026 pour rénovation (487 clés) pour trois ouvertures (238 clés), soit un solde de 162 clés en moins. Pour réserver une nuit avant un embarquement, il faut s’y prendre tôt.
Il faut aussi reconnaître les limites. Tous les passagers ne veulent pas d’extension, certains arrivent avec un forfait déjà construit par la compagnie, et la rentabilité dépend du bon calage entre vols, chambres et dates. Rien n’est automatique.
Les chambres, elles, sont comptées. Selon Tahiti Tourisme, cinq hôtels ferment en 2026 pour rénovation (487 clés) pour trois ouvertures (238 clés), soit un solde de 162 clés en moins. Pour réserver une nuit avant un embarquement, il faut s’y prendre tôt.
Il faut aussi reconnaître les limites. Tous les passagers ne veulent pas d’extension, certains arrivent avec un forfait déjà construit par la compagnie, et la rentabilité dépend du bon calage entre vols, chambres et dates. Rien n’est automatique.
« Une croisière réussie se prépare des mois avant.
Ce que le client voit à bord n’est que la partie visible. »
Natalie Meynard, directrice générale adjointe
Ce que le client voit à bord n’est que la partie visible. »
Natalie Meynard, directrice générale adjointe
2027, la saison des départs
Vendre un bateau, c’est vendre un trajet. Vendre aussi la veille et le lendemain, c’est vendre ce que le client emportera avec lui.
« La croisière amène les clients en Polynésie.
Ce qu’on construit autour décide de ce qu’ils en racontent. »
Loic Troupel, directeur général
Ce qu’on construit autour décide de ce qu’ils en racontent. »
Loic Troupel, directeur général
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