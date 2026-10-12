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Un réceptif doit prouver, pas promettre

Ce que votre client ressent en dix minutes, ce que vous pouvez vérifier en dix lignes.


Vous l'avez lu cent fois : « luxe », « sur-mesure », « expérience unique ». Ces mots ne vous aident plus à choisir un partenaire, parce que tout le monde les emploie. Un conseiller ne vend pas un lagon. Il vend une confiance, et il l'engage sous son propre nom. Voici donc comment nous la construisons, sans adjectifs.


Rédigé par Tahiti Travel Services le Lundi 12 Octobre 2026 à 00:05

© Tahiti Tourisme - Grégoire Le Bacon
© Tahiti Tourisme - Grégoire Le Bacon
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Les 10 premières minutes


Le voyageur arrive à l'aube, après une journée entière de voyage. À la descente de l'avion, Tahiti l'accueille : des ukulélés, une première fleur de tiare glissée dans la main. Cela, c'est le don de l'île. Nous n'en réclamons pas le mérite.

Notre part commence juste après. Quelqu'un l'attend, dit son nom, prend en charge les bagages. La voiture démarre sans qu'il ait eu à demander quoi que ce soit. En moins de dix minutes, il a perdu la seule inquiétude qui compte : être seul, si loin de chez lui. C'est ce que votre client retiendra en premier, et c'est ce qui rendra le reste du voyage plus facile à vivre, et à vous, plus facile à vendre.

Ce qui se vérifie

Nous préférons vous donner des éléments que vous pouvez contrôler :

Un cadre légal clair : agence réceptive titulaire de la licence A délivrée par le gouvernement de Polynésie française, assurée auprès de Generali France.
Des appartenances reconnues : membre du GIE Tahiti Tourisme et d'Atout France.
Une équipe certifiée GSTC, référentiel international qui nous demande de démontrer notre façon de travailler avec les prestataires, les communautés et les lieux.
Une assistance 24h/24 et 7j/7, avec un service de conciergerie.
Des services premium pensés pour vos clients exigeants, dont l'accueil Fast Track à l'aéroport de Tahiti.
© Myles Mc Guinness
© Myles Mc Guinness

Ce qui ne se fabrique pas

Avant nous, d'autres ont attendu au bord de l'eau ceux qui arrivaient de loin. Nos tupuna savaient recevoir : on nomme celui qui vient, on le nourrit, on lui laisse le temps de reprendre souffle. Le mana désigne ce qui habite un geste quand celui qui le fait y est tout entier. On ne le promet pas, on ne le met pas dans une grille de prix. Il se reconnaît, ou il manque. Votre client ne prononcera jamais ce mot en rentrant. Il dira : « Là-bas, on s'est occupé de nous. »

Quand la réponse dérange

Un partenaire fiable n'est pas celui qui dit toujours oui. Il nous arrive de répondre : « Ce n'est pas le bon moment », ou « Cette île n'est pas la bonne pour ce projet ». Nous préférons une vérité qui contrarie un instant à une promesse que le terrain ne tiendra pas. Votre client ne verra jamais ce refus. Il verra un voyage qui tient parole.

Mettez-nous à l'épreuve

Confiez-nous un dossier exigeant, un client difficile à surprendre, un projet qui sort du cadre. Jugez-nous sur ce qui s'est passé, et sur tout ce que votre client n'a jamais eu à demander. Pensez à indiquer la référence DestiMaG dans vos demandes.
© Hélène Havard
© Hélène Havard



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Tags : Tahiti Travel Services
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