Un réceptif doit prouver, pas promettre

Les 10 premières minutes

Le voyageur arrive à l'aube, après une journée entière de voyage. À la descente de l'avion, Tahiti l'accueille : des ukulélés, une première fleur de tiare glissée dans la main. Cela, c'est le don de l'île. Nous n'en réclamons pas le mérite.



Notre part commence juste après. Quelqu'un l'attend, dit son nom, prend en charge les bagages. La voiture démarre sans qu'il ait eu à demander quoi que ce soit. En moins de dix minutes, il a perdu la seule inquiétude qui compte : être seul, si loin de chez lui. C'est ce que votre client retiendra en premier, et c'est ce qui rendra le reste du voyage plus facile à vivre, et à vous, plus facile à vendre.