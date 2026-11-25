20ᵉ navire construit par les Chantiers de l’Atlantique pour MSC Croisières, le MSC Asia affiche un indice de rendement énergétique inférieur de 50 % à la référence internationale de l’OMI @MSC
Sa construction aura mobilisé à Saint-Nazaire plus de 500 fournisseurs français. Le MSC Asia, paquebot de 333 mètre, doit sortir de la forme-écluse Joubert jeudi 26 novembre, tôt le matin.
Après les World Europa et World America, les Chantiers de l’Atlantique ont revu la carène, la propulsion et la production d’énergie sur le troisième paquebot de la série.
« C’est en fait un prototype en machine », résume Henri Doyer, directeur des affaires et de l’ingénierie navires aux Chantiers de l’Atlantique, lors de la cérémonie.
Le navire embarque des moteurs bicarburants alimentés au gaz naturel liquéfié (GNL), dont un prototype conçu pour limiter les rejets de méthane imbrûlé.
Après les World Europa et World America, les Chantiers de l’Atlantique ont revu la carène, la propulsion et la production d’énergie sur le troisième paquebot de la série.
« C’est en fait un prototype en machine », résume Henri Doyer, directeur des affaires et de l’ingénierie navires aux Chantiers de l’Atlantique, lors de la cérémonie.
Le navire embarque des moteurs bicarburants alimentés au gaz naturel liquéfié (GNL), dont un prototype conçu pour limiter les rejets de méthane imbrûlé.
Une empreinte carbone considérablement réduite
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Henri Doyer annonce une empreinte carbone inférieure de 25 % à celle du MSC World Europa, livré quatre ans plus tôt. De plus, l'indice nominal de rendement énergétique du World Asia est inférieur de 50 % à la valeur de référence de l’Organisation maritime internationale pour les navires de même type et de même taille.
Laurent Castaing, directeur général des Chantiers de l’Atlantique, plaide de son côté pour que les recettes du marché européen du carbone servent à développer la production et l’usage de carburants alternatifs en Europe.
Les moteurs du World Asia pourront utiliser du bio-GNL ou du GNL de synthèse, selon la disponibilité et le coût de ces carburants.
Laurent Castaing, directeur général des Chantiers de l’Atlantique, plaide de son côté pour que les recettes du marché européen du carbone servent à développer la production et l’usage de carburants alternatifs en Europe.
Les moteurs du World Asia pourront utiliser du bio-GNL ou du GNL de synthèse, selon la disponibilité et le coût de ces carburants.
Saint-Nazaire a encore cinq paquebots World à livrer
Devant Pierfrancesco Vago, président exécutif de la division croisières du groupe MSC, Laurent Castaing a chiffré à plus de 100 millions d’heures de travail pour le territoire les retombées de plus de vingt-cinq ans de collaboration.
La croissance de MSC, a-t-il reconnu, appelle au moins deux chantiers. La compagnie a choisi l’allemand Meyer Werft, à Papenburg, pour sa nouvelle classe New Frontier.
« Nous souhaitons rester votre chantier préféré », a lancé Laurent Castaing. Lors de la cérémonie, Pierfrancesco Vago a plaidé pour un meilleur accès au crédit afin de préserver les savoir-faire européens. « Investir dans ce secteur sur le long terme est essentiel pour que l’Europe conserve sa position de premier plan dans la construction de navires complexes », souligne-t-il.
À Saint-Nazaire, la suite est connue. Le MSC World Atlantic doit être livré en octobre 2027.
Quatre autres paquebots de la classe World ont été commandés aux Chantiers de l’Atlantique avec des livraisons prévues jusqu’en 2031.
La croissance de MSC, a-t-il reconnu, appelle au moins deux chantiers. La compagnie a choisi l’allemand Meyer Werft, à Papenburg, pour sa nouvelle classe New Frontier.
« Nous souhaitons rester votre chantier préféré », a lancé Laurent Castaing. Lors de la cérémonie, Pierfrancesco Vago a plaidé pour un meilleur accès au crédit afin de préserver les savoir-faire européens. « Investir dans ce secteur sur le long terme est essentiel pour que l’Europe conserve sa position de premier plan dans la construction de navires complexes », souligne-t-il.
À Saint-Nazaire, la suite est connue. Le MSC World Atlantic doit être livré en octobre 2027.
Quatre autres paquebots de la classe World ont été commandés aux Chantiers de l’Atlantique avec des livraisons prévues jusqu’en 2031.
Les agents de voyages français à bord avant le baptême
Parmi les nouveautés du MSC World Asia, Cliffhanger, une balançoire suspendue à 50 mètres au-dessus de la mer @MSC Croisières
Jeudi 26 novembre au soir, entre Saint-Nazaire et Le Havre, MSC Croisières récompensera à bord ses agents de voyages français les plus performants lors de la soirée All Stars of the Sea.
Ils pourront découvrir les nouveautés du paquebot, dont une offre de restauration panasiatique, deux nouveaux espaces LEGO et une suite royale en duplex au MSC Yacht Club.
Les vendeurs pourront proposer des croisières de sept nuits en Méditerranée avec embarquement à Marseille dès le 5 décembre.
À l’hiver 2027-2028, le paquebot rejoindra les Caraïbes du Sud pour des itinéraires de sept ou quatorze nuits au départ de Fort-de-France et Pointe-à-Pitre. Une trajectoire très française pour le nouveau fleuron de MSC.
Ils pourront découvrir les nouveautés du paquebot, dont une offre de restauration panasiatique, deux nouveaux espaces LEGO et une suite royale en duplex au MSC Yacht Club.
Les vendeurs pourront proposer des croisières de sept nuits en Méditerranée avec embarquement à Marseille dès le 5 décembre.
À l’hiver 2027-2028, le paquebot rejoindra les Caraïbes du Sud pour des itinéraires de sept ou quatorze nuits au départ de Fort-de-France et Pointe-à-Pitre. Une trajectoire très française pour le nouveau fleuron de MSC.
Publié par Laurent Guéna Rédacteur CruiseMaG - TourMaG.com
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