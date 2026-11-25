Henri Doyer annonce une empreinte carbone inférieure de 25 % à celle du MSC World Europa, livré quatre ans plus tôt. De plus, l'indice nominal de rendement énergétique du World Asia est inférieur de 50 % à la valeur de référence de l’Organisation maritime internationale pour les navires de même type et de même taille.



Laurent Castaing, directeur général des Chantiers de l’Atlantique, plaide de son côté pour que les recettes du marché européen du carbone servent à développer la production et l’usage de carburants alternatifs en Europe.



Les moteurs du World Asia pourront utiliser du bio-GNL ou du GNL de synthèse, selon la disponibilité et le coût de ces carburants.