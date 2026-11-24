Situation économique
La Bourse américaine a baissé sept séances de suite. Son indice principal, le S&P 500, a abandonné 8,6 % depuis lundi dernier, et le Nasdaq 10 %.
Les investisseurs se demandent si les sommes englouties dans l'intelligence artificielle seront un jour rentables. Nvidia a chuté de près de 23 % sur la semaine : le gendarme boursier américain enquête sur ses comptes.
Quand les Bourses chutent, l'argent cherche un abri. Cette fois, c'est le yen qui a servi de refuge : face à lui, l'euro a perdu 1,40 %, et seulement 0,46 % face au franc suisse. Il faut désormais 174,35 yens pour un euro. Un voyage au Japon réglé en yens coûte donc plus cher qu'il y a huit jours, et le mouvement continuerait probablement si les actions baissaient encore.
Le dollar a moins profité de cette peur. Un euro valait 1,0990 dollar en fin de semaine, contre 1,1052 sept jours avant. Mercredi, il est même descendu à 1,0950, du jamais vu depuis avril 2025, avant de se reprendre.
Selon nous, l'explication se trouve dans les taux américains : un placement sur deux ans y rapporte 4,63 %, contre 4,88 % auparavant. Les investisseurs pensent que la Fed, la banque centrale des États-Unis, augmentera ses taux en décembre mais peu ensuite.
En face, la Banque centrale européenne devrait porter son taux de 2,50 % à 2,75 % le 17 décembre : les 71 économistes sondés par Reuters l'annoncent tous. Si la Fed ralentit, l'avantage du dollar sur l'euro se réduit. Le pétrole a aidé aussi : le baril de Brent a reculé de 3,4 %, à 92,57 dollars, ce qui rend l'énergie moins coûteuse pour la zone euro.
Mais Téhéran dit avoir frappé samedi des bases américaines à Bahreïn, et le baril peut vite remonter. Les budgets d'achat se construisent donc toujours avec un dollar cher, et le poste carburant n'est pas à l'abri.
Les investisseurs se demandent si les sommes englouties dans l'intelligence artificielle seront un jour rentables. Nvidia a chuté de près de 23 % sur la semaine : le gendarme boursier américain enquête sur ses comptes.
Quand les Bourses chutent, l'argent cherche un abri. Cette fois, c'est le yen qui a servi de refuge : face à lui, l'euro a perdu 1,40 %, et seulement 0,46 % face au franc suisse. Il faut désormais 174,35 yens pour un euro. Un voyage au Japon réglé en yens coûte donc plus cher qu'il y a huit jours, et le mouvement continuerait probablement si les actions baissaient encore.
Le dollar a moins profité de cette peur. Un euro valait 1,0990 dollar en fin de semaine, contre 1,1052 sept jours avant. Mercredi, il est même descendu à 1,0950, du jamais vu depuis avril 2025, avant de se reprendre.
Selon nous, l'explication se trouve dans les taux américains : un placement sur deux ans y rapporte 4,63 %, contre 4,88 % auparavant. Les investisseurs pensent que la Fed, la banque centrale des États-Unis, augmentera ses taux en décembre mais peu ensuite.
En face, la Banque centrale européenne devrait porter son taux de 2,50 % à 2,75 % le 17 décembre : les 71 économistes sondés par Reuters l'annoncent tous. Si la Fed ralentit, l'avantage du dollar sur l'euro se réduit. Le pétrole a aidé aussi : le baril de Brent a reculé de 3,4 %, à 92,57 dollars, ce qui rend l'énergie moins coûteuse pour la zone euro.
Mais Téhéran dit avoir frappé samedi des bases américaines à Bahreïn, et le baril peut vite remonter. Les budgets d'achat se construisent donc toujours avec un dollar cher, et le poste carburant n'est pas à l'abri.
Taux de change : le point technique
Le yen pourrait toutefois rendre une partie de ses gains. D'après le régulateur américain des marchés, les fonds spéculatifs détenaient au 17 novembre 116 317 contrats pariant sur sa hausse, et 142 710 pariant sur la baisse de l'euro.
Les paris sur le yen rapportent : nous pensons que leurs auteurs encaisseront leurs gains dès que les actions cesseront de baisser, ce qui ferait reculer la monnaie japonaise.
Pour l'euro face au dollar, tout dépendra des prix américains publiés mercredi. Plus élevés que prévu, ils relanceraient l'idée de nouvelles hausses de taux après décembre, et l'euro pourrait glisser vers 1,0880 dollar. Sans surprise, et avec des Bourses stabilisées, il remonterait plutôt vers 1,1100. Ailleurs, peu de mouvement : 0,8374 livre sterling, 1,5723 dollar canadien et 0,9223 franc suisse pour un euro. Au Royaume-Uni, les prix ont augmenté de 3,6 % sur un an en octobre, un peu moins que prévu, ce qui rend moins probable une nouvelle hausse des taux britanniques.
L'Afrique du Sud, en pleine saison d'été austral, devient un peu plus abordable. Le rand fait partie des monnaies que les investisseurs vendent quand ils ont peur. Il souffre en plus du dollar fort et du recul de l'or, que le pays exporte.
Le cours de référence de la Banque centrale européenne donnait un euro à 18,9948 rands le 19 novembre, contre 18,4769 un mois plus tôt, soit près de 3 % de plus. Un safari ou un circuit facturé en rands revient donc moins cher à l'acheteur européen.
Les paris sur le yen rapportent : nous pensons que leurs auteurs encaisseront leurs gains dès que les actions cesseront de baisser, ce qui ferait reculer la monnaie japonaise.
Pour l'euro face au dollar, tout dépendra des prix américains publiés mercredi. Plus élevés que prévu, ils relanceraient l'idée de nouvelles hausses de taux après décembre, et l'euro pourrait glisser vers 1,0880 dollar. Sans surprise, et avec des Bourses stabilisées, il remonterait plutôt vers 1,1100. Ailleurs, peu de mouvement : 0,8374 livre sterling, 1,5723 dollar canadien et 0,9223 franc suisse pour un euro. Au Royaume-Uni, les prix ont augmenté de 3,6 % sur un an en octobre, un peu moins que prévu, ce qui rend moins probable une nouvelle hausse des taux britanniques.
L'Afrique du Sud, en pleine saison d'été austral, devient un peu plus abordable. Le rand fait partie des monnaies que les investisseurs vendent quand ils ont peur. Il souffre en plus du dollar fort et du recul de l'or, que le pays exporte.
Le cours de référence de la Banque centrale européenne donnait un euro à 18,9948 rands le 19 novembre, contre 18,4769 un mois plus tôt, soit près de 3 % de plus. Un safari ou un circuit facturé en rands revient donc moins cher à l'acheteur européen.
|SUPPORTS HEBDO
|RÉSISTANCES HEBDO
|S2
|S1
|R1
|R2
|EUR/USD
|1,0880
|1,0950
|1,1030
|1,1100
|EUR/GBP
|0,8300
|0,8340
|0,8400
|0,8440
|EUR/CHF
|0,9130
|0,9180
|0,9270
|0,9320
|EUR/CAD
|1,5560
|1,5650
|1,5800
|1,5890
|EUR/JPY
|171,80
|173,00
|175,80
|177,00
Les supports et résistances affichés ci-dessous indiquent respectivement les points bas et hauts au sein desquels les cours devraient évoluer dans le courant de la semaine.
Les annonces à suivre
La semaine sera raccourcie par Thanksgiving : les marchés américains ferment jeudi. Avec peu d'acheteurs et de vendeurs, une opération de change coûte plus cher que d'habitude et les cours bougent plus brusquement.
Trois dates comptent.
Lundi, des enquêtes auprès des entreprises diront comment se porte l'activité de novembre, en Europe comme outre-Atlantique.
Mercredi à 14h30 paraît la hausse des prix américains d'octobre, mesurée par l'indice que la Fed regarde en priorité : c'est l'un des derniers chiffres dont elle disposera pour sa réunion des 8 et 9 décembre. Vendredi, les premiers chiffres de novembre pour les prix en France et en Espagne donneront une idée de l'inflation européenne, avant la décision de la Banque centrale européenne. La nuit précédente, l'inflation de Tokyo pourra faire bouger le yen.
Trois dates comptent.
Lundi, des enquêtes auprès des entreprises diront comment se porte l'activité de novembre, en Europe comme outre-Atlantique.
Mercredi à 14h30 paraît la hausse des prix américains d'octobre, mesurée par l'indice que la Fed regarde en priorité : c'est l'un des derniers chiffres dont elle disposera pour sa réunion des 8 et 9 décembre. Vendredi, les premiers chiffres de novembre pour les prix en France et en Espagne donneront une idée de l'inflation européenne, avant la décision de la Banque centrale européenne. La nuit précédente, l'inflation de Tokyo pourra faire bouger le yen.
|Jour
|Heure
|Pays
|Indicateur
|À quoi s'attendre ?
|Lun. 23/11
|10:00
|Zone euro
|Indices PMI préliminaires (novembre)
|Manufacturier à 52,7 et services à 51,4 en octobre ; stabilité attendue.
|Lun. 23/11
|15:45
|États-Unis
|Indices PMI préliminaires (novembre)
|Manufacturier à 54,9 et services à 56,1 en octobre ; léger tassement attendu.
|Mer. 25/11
|14:30
|États-Unis
|Indice des prix PCE (octobre)
|Sous-jacent attendu à +0,3 % sur le mois, comme en septembre.
|Ven. 27/11
|00:30
|Japon
|Inflation de Tokyo (novembre)
|Sous-jacente attendue à 3,0 % sur un an, après 2,6 %.
|Ven. 27/11
|08:45
|France
|Inflation de novembre (estimation provisoire)
|Premier aperçu pour la zone euro, suivi de l'Espagne à 09:00. Clôture anticipée à Wall Street (19:00).
Les informations présentées sur cette publication vous sont communiquées à titre purement informatif et ne constituent ni un conseil d’investissement, ni une offre de vente, ni une sollicitation d’achat, et ne doivent en aucun cas servir de base ou être pris en compte comme une incitation à s’engager dans un quelconque investissement.
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Mondial Change est un établissement financier français, fondé en 2015, spécialisé dans la gestion des paiements internationaux et du risque de change.
Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...
www.mondialchange.com
Contact : nicolas@mondialchange.com
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