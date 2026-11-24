La Bourse américaine a baissé sept séances de suite. Son indice principal, le S&P 500, a abandonné 8,6 % depuis lundi dernier, et le Nasdaq 10 %.



Les investisseurs se demandent si les sommes englouties dans l'intelligence artificielle seront un jour rentables. Nvidia a chuté de près de 23 % sur la semaine : le gendarme boursier américain enquête sur ses comptes.



Quand les Bourses chutent, l'argent cherche un abri. Cette fois, c'est le yen qui a servi de refuge : face à lui, l'euro a perdu 1,40 %, et seulement 0,46 % face au franc suisse. Il faut désormais 174,35 yens pour un euro. Un voyage au Japon réglé en yens coûte donc plus cher qu'il y a huit jours, et le mouvement continuerait probablement si les actions baissaient encore.



Le dollar a moins profité de cette peur. Un euro valait 1,0990 dollar en fin de semaine, contre 1,1052 sept jours avant. Mercredi, il est même descendu à 1,0950, du jamais vu depuis avril 2025, avant de se reprendre.



Selon nous, l'explication se trouve dans les taux américains : un placement sur deux ans y rapporte 4,63 %, contre 4,88 % auparavant. Les investisseurs pensent que la Fed, la banque centrale des États-Unis, augmentera ses taux en décembre mais peu ensuite.



En face, la Banque centrale européenne devrait porter son taux de 2,50 % à 2,75 % le 17 décembre : les 71 économistes sondés par Reuters l'annoncent tous. Si la Fed ralentit, l'avantage du dollar sur l'euro se réduit. Le pétrole a aidé aussi : le baril de Brent a reculé de 3,4 %, à 92,57 dollars, ce qui rend l'énergie moins coûteuse pour la zone euro.



Mais Téhéran dit avoir frappé samedi des bases américaines à Bahreïn, et le baril peut vite remonter. Les budgets d'achat se construisent donc toujours avec un dollar cher, et le poste carburant n'est pas à l'abri.