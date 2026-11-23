Dirigeant d'agence : comment sortir de l'opérationnel sans perdre le contrôle ? - Depositphotos.com studiostock
Pour certains dirigeants, le déclic intervient lorsque l'activité commence à leur échapper.
C'est ce qui est arrivé à Laetitia Tonnelier, directrice de Voyage Libre : « J'ai commencé à perdre des dossiers par manque de temps. »
Même constat chez Hélène Botté, présidente de Beautiful Travel. « Quand on est toujours débordée et qu'on ne peut plus faire face aux demandes, c'est-à-dire aux devis », explique-t-elle.
La première étape consiste alors à identifier les missions qui peuvent être confiées à un collaborateur.
Chez Voyage Libre, Laetitia Tonnelier a commencé par déléguer la réalisation des carnets de voyage, la vérification des réservations et la création des programmes dans l'outil de production. Elle a également d’abord confié à sa collaboratrice les dossiers moins importants, comme les week-ends et les courts séjours.
Chez Beautiful Travel, Hélène Botté a choisi de déléguer la vente individuelle. Mais certaines missions restent difficiles à abandonner. Les deux dirigeantes citent notamment la relation client et la vente.
Pour Michelle Laget-Herbaut, PDG de Voyages C. Mathez, la transmission s'est organisée sur plusieurs années.
Sa fille, Fanny Herbaut Chauveau, présente dans l'entreprise depuis 14 ans, a progressivement repris l'événementiel, puis le commercial, les ventes et une partie du management de la billetterie. Nommée directrice générale adjointe, elle supervise également les ressources humaines, la communication et le marketing.
Sa mère conserve la finance, la comptabilité et la gestion. « Je voulais qu'elle maîtrise complètement les sujets. Nous avons procédé par paliers », explique-t-elle.
C'est ce qui est arrivé à Laetitia Tonnelier, directrice de Voyage Libre : « J'ai commencé à perdre des dossiers par manque de temps. »
Même constat chez Hélène Botté, présidente de Beautiful Travel. « Quand on est toujours débordée et qu'on ne peut plus faire face aux demandes, c'est-à-dire aux devis », explique-t-elle.
La première étape consiste alors à identifier les missions qui peuvent être confiées à un collaborateur.
Chez Voyage Libre, Laetitia Tonnelier a commencé par déléguer la réalisation des carnets de voyage, la vérification des réservations et la création des programmes dans l'outil de production. Elle a également d’abord confié à sa collaboratrice les dossiers moins importants, comme les week-ends et les courts séjours.
Chez Beautiful Travel, Hélène Botté a choisi de déléguer la vente individuelle. Mais certaines missions restent difficiles à abandonner. Les deux dirigeantes citent notamment la relation client et la vente.
Pour Michelle Laget-Herbaut, PDG de Voyages C. Mathez, la transmission s'est organisée sur plusieurs années.
Sa fille, Fanny Herbaut Chauveau, présente dans l'entreprise depuis 14 ans, a progressivement repris l'événementiel, puis le commercial, les ventes et une partie du management de la billetterie. Nommée directrice générale adjointe, elle supervise également les ressources humaines, la communication et le marketing.
Sa mère conserve la finance, la comptabilité et la gestion. « Je voulais qu'elle maîtrise complètement les sujets. Nous avons procédé par paliers », explique-t-elle.
S'appuyer sur une équipe de confiance
Déléguer suppose de pouvoir compter sur des collaborateurs fiables.
Chez Beautiful Travel, Hélène Botté s'appuie sur une équipe soudée, composée notamment de sa fille et de sa meilleure amie, une ancienne cliente. « C'est une question de confiance », résume-t-elle.
Laetitia Tonnelier a, de son côté, choisi sa collaboratrice sur recommandation.
Pour Michelle Laget-Herbaut, la transmission repose aussi sur les salariés déjà en place. Les équipes de la comptabilité, du business travel et des ventes constituent autant de relais pour sa fille. « On ne peut pas tout faire seul sans équipe. Il faut mettre les postes clés auprès de personnes en qui l'on a confiance et qui sont professionnelles », souligne-t-elle.
Elle souligne aussi l’importance de laisser au repreneur ou collaborateurs la liberté d’apporter leur propre vision : « J'ai mes acquis, mais ils ne sont pas forcément excellents. Ma fille apporte également son point de vue. »
Chez Beautiful Travel, Hélène Botté s'appuie sur une équipe soudée, composée notamment de sa fille et de sa meilleure amie, une ancienne cliente. « C'est une question de confiance », résume-t-elle.
Laetitia Tonnelier a, de son côté, choisi sa collaboratrice sur recommandation.
Pour Michelle Laget-Herbaut, la transmission repose aussi sur les salariés déjà en place. Les équipes de la comptabilité, du business travel et des ventes constituent autant de relais pour sa fille. « On ne peut pas tout faire seul sans équipe. Il faut mettre les postes clés auprès de personnes en qui l'on a confiance et qui sont professionnelles », souligne-t-elle.
Elle souligne aussi l’importance de laisser au repreneur ou collaborateurs la liberté d’apporter leur propre vision : « J'ai mes acquis, mais ils ne sont pas forcément excellents. Ma fille apporte également son point de vue. »
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Garder le contrôle grâce aux outils et aux indicateurs
Confier des missions ne signifie pas renoncer au suivi. Laetitia Tonnelier utilise un CRM pour centraliser les informations et assurer le suivi des clients. Elle a également instauré des appels au retour de voyage.
Chez Beautiful Travel, Hélène Botté s'appuie sur le CRM, MB3M pour suivre les dossiers et contrôler le travail de ses collaborateurs.
Chez Voyages C. Mathez, le suivi repose notamment sur un rendez-vous hebdomadaire entre Michelle Laget-Herbaut et sa fille. « Elle me dit : j'ai fait ça, qu'est-ce que tu en penses ? ou tu devrais faire ça. C'est assez fluide », raconte-t-elle.
Côté pilotage, Laetitia Tonnelier surveille les retours clients et le chiffre d'affaires. Hélène Botté consulte les ventes quotidiennes. Des indicateurs simples pour conserver une vision de l'activité sans intervenir dans chaque dossier.
Chez Beautiful Travel, Hélène Botté s'appuie sur le CRM, MB3M pour suivre les dossiers et contrôler le travail de ses collaborateurs.
Chez Voyages C. Mathez, le suivi repose notamment sur un rendez-vous hebdomadaire entre Michelle Laget-Herbaut et sa fille. « Elle me dit : j'ai fait ça, qu'est-ce que tu en penses ? ou tu devrais faire ça. C'est assez fluide », raconte-t-elle.
Côté pilotage, Laetitia Tonnelier surveille les retours clients et le chiffre d'affaires. Hélène Botté consulte les ventes quotidiennes. Des indicateurs simples pour conserver une vision de l'activité sans intervenir dans chaque dossier.
Accepter de lâcher prise
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C'est souvent le plus difficile pour un dirigeant qui a construit son agence et en connaît chaque rouage. « Il faut accepter que déléguer ne signifie pas perdre le contrôle, mais au contraire se donner les moyens de développer son entreprise », estime Laetitia Tonnelier. Elle ajoute qu'il faut accepter que les choses soient parfois moins bien réalisées et apprendre à faire confiance en posant un cadre.
Hélène Botté conseille également de se former au management. Elle s'est entourée de son mari, qu'elle décrit comme un très bon manager et qui doit prochainement rejoindre l'équipe pour accompagner le développement de l'agence.
Michelle Laget-Herbaut recommande, elle aussi, de ne pas reprendre systématiquement les missions confiées. « Quand on lâche quelque chose, on lâche le sujet. »
Pour elle, la transmission doit permettre au collaborateur de gagner progressivement en autonomie, tout en laissant au dirigeant la possibilité de prendre du recul. Son dernier conseil : « Il faut savoir s'arrêter et ne pas faire une année de trop, pour soi comme pour la société. »
Hélène Botté conseille également de se former au management. Elle s'est entourée de son mari, qu'elle décrit comme un très bon manager et qui doit prochainement rejoindre l'équipe pour accompagner le développement de l'agence.
Michelle Laget-Herbaut recommande, elle aussi, de ne pas reprendre systématiquement les missions confiées. « Quand on lâche quelque chose, on lâche le sujet. »
Pour elle, la transmission doit permettre au collaborateur de gagner progressivement en autonomie, tout en laissant au dirigeant la possibilité de prendre du recul. Son dernier conseil : « Il faut savoir s'arrêter et ne pas faire une année de trop, pour soi comme pour la société. »
Publié par Caroline Lelievre Journaliste - TourMaG.com
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