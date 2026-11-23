C'est souvent le plus difficile pour un dirigeant qui a construit son agence et en connaît chaque rouage. « Il faut accepter que déléguer ne signifie pas perdre le contrôle, mais au contraire se donner les moyens de développer son entreprise » , estime Laetitia Tonnelier. Elle ajoute qu'il faut accepter que les choses soient parfois moins bien réalisées et apprendre à faire confiance en posant un cadre.



Hélène Botté conseille également de se former au management. Elle s'est entourée de son mari, qu'elle décrit comme un très bon manager et qui doit prochainement rejoindre l'équipe pour accompagner le développement de l'agence.



Michelle Laget-Herbaut recommande, elle aussi, de ne pas reprendre systématiquement les missions confiées. « Quand on lâche quelque chose, on lâche le sujet. »



Pour elle, la transmission doit permettre au collaborateur de gagner progressivement en autonomie, tout en laissant au dirigeant la possibilité de prendre du recul. Son dernier conseil : « Il faut savoir s'arrêter et ne pas faire une année de trop, pour soi comme pour la société. »