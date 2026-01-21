TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Beautiful Travel : d'apporteuse d'affaires à l'ouverture d'une agence de voyages !

La parole d'agent d'Hélène Botté


Spécialiste du voyage de groupe, Hélène Botté a transformé une solide expérience en un projet entrepreneurial qui s'est concrétisé par l’ouverture de son premier point de vente en septembre dernier.


Jeudi 22 Janvier 2026

Beautiful Travel : Hélène Botté, un parcours entrepreneurial construit sur le terrain - Photo Beautiful Travel
CroisiEurope
Sans formation touristique initiale, rien de prédisposait Hélène Botté a réalisé sa carrière dans l'univers du voyage.

Et pourtant ! Après son baccalauréat, elle part en Angleterre comme jeune fille au pair, où elle acquiert une maîtrise de l’anglais devenue, selon elle, « un atout clé dans un secteur de plus en plus tourné vers les échanges directs avec les réceptifs ».

Installée ensuite en Normandie, elle débute chez Concept Voyage, puis Partir, au début des années 1990. Elle commence au back-office avant d’évoluer vers le commercial, se spécialisant dans les voyages de groupe et les CSE.

Son parcours continue ensuite chez Camelia Welcome, réseau de 24 agences reconnu pour son exigence. « J’applique encore aujourd’hui les méthodes commerciales de Camelia Welcome pour faire vivre mon agence : opérations locales, salons, animations.

L’objectif est de s’ancrer durablement dans le tissu local. À la quinzaine commerciale, par exemple on a offert un week-end en Hollande », explique-t-elle.

De salariée à entrepreneure : un grand saut

À la suite des rachats de Camelia Welcome par Fram, puis Promovacances Hélène Botté décide alors de créer sa propre structure.

« J’ai commencé comme apporteuse d’affaires, en créant ma société avec l’objectif, à terme, d’obtenir une licence et d’ouvrir mon agence. Passer directement du salariat à l’agence aurait été trop brutal pour moi. Quitter le salariat, c’est un vrai plongeon », confie-t-elle.

Elle fonde alors Beautiful Travel sous forme de SASU et travaille d’abord sous licence partenaire. La crise du Covid stoppe l’activité, mais à la reprise post-pandémie, elle accélère dans le but de mener à bien son projet.

Garantie financière : un frein majeur

L’obtention de la garantie financière constitue l’obstacle principal. « Le parcours est très anxiogène, mal fléché. Nous avons perdu près de six mois et l’on vous parle rapidement d’engager votre maison, ce qui peut décourager », souligne-t-elle.

La situation se débloque lorsqu’elle se tourne vers Tourcom, réseau qu’elle connaît déjà. « En quinze jours, tout était réglé. »

Beautiful Travel opte pour une garantie via Arcus Solution. « Nous n’avons pas eu besoin d’hypothéquer notre maison. C’est plus simple et sécurisé. »

L’adhésion à Tourcom lui apporte également un cadre. Elle apprécie notamment l'accompagnement juridique, le référencement fournisseurs, les réceptifs et aussi les outils de gestion.

Ouverture de l’agence et modèle d’expertise

Une fois ces obstacles franchis, l'entreprise passe à une nouvelle étape, avec l'ouverture en septembre 2025 à Pavilly (Seine-Maritime) de son agence physique. Pour la dirigeante c'est l'occasion de s'ancrer de manière concrète dans le tissus local, notamment auprès des collectivités et des CSE.

L’organisation repose sur 3 piliers : sa fille, salariée, accueille les clients en agence, Alison gère le back-office en tant qu’auto-entrepreneure, tandis qu’Hélène Botté pilote la stratégie et la production.

L’agence développe sa propre production en travaillant en direct avec autocaristes et réceptifs référencés via TourCom. Après la période Covid, la gérante a aussi renforcé son offre sur-mesure en s'appuyant sur Mannon Phélippé, fondatrice de Leave & Live, membre du collectif My Way.

Aujourd'hui, l’activité repose sur un modèle hybride : 70 % de voyages de groupe et 30 % d’individuel.

Lire aussi : MyWay, le collectif qui réunit les freelances sous une même immatriculation

Bilan 2025 et perspectives

Beautiful Travel clôture 2025 avec un chiffre d’affaires d’un million d’euros. Pour 2026, la projection se situe entre 1,5 et 1,7 million d’euros, avec un objectif à moyen terme de deux millions d'euros.

Hélène Botté ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. La dirigeante envisage l’ouverture d’une deuxième agence en 2027, puis éventuellement d’une troisième.

En attendant, Beautiful Travel soufflera sa dixième bougies et fêtera le premier anniversaire de l'agence. L'occasion pour la chef d'entreprise : « de réunir ses fournisseurs et ses clients autour d'un week-end festif. »

Dans un contexte économique et géopolitique incertain, Hélène Botté reste confiante. Sa capacité de surfer à la fois sur les groupes et les individuels constitue selon elle un modèle capable de sécuriser et pérenniser l’entreprise. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter !


Tags : beautiful travel, hélène botté, parole d'agent
