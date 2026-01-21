Beautiful Travel : d'apporteuse d'affaires à l'ouverture d'une agence de voyages !

Beautiful Travel : Hélène Botté, un parcours entrepreneurial construit sur le terrain - Photo Beautiful Travel
Sans formation touristique initiale, rien de prédisposait Hélène Botté a réalisé sa carrière dans l'univers du voyage.
Et pourtant ! Après son baccalauréat, elle part en Angleterre comme jeune fille au pair, où elle acquiert une maîtrise de l’anglais devenue, selon elle, « un atout clé dans un secteur de plus en plus tourné vers les échanges directs avec les réceptifs ».
Installée ensuite en Normandie, elle débute chez Concept Voyage, puis Partir, au début des années 1990. Elle commence au back-office avant d’évoluer vers le commercial, se spécialisant dans les voyages de groupe et les CSE.
Son parcours continue ensuite chez Camelia Welcome, réseau de 24 agences reconnu pour son exigence. « J’applique encore aujourd’hui les méthodes commerciales de Camelia Welcome pour faire vivre mon agence : opérations locales, salons, animations.
L’objectif est de s’ancrer durablement dans le tissu local. À la quinzaine commerciale, par exemple on a offert un week-end en Hollande », explique-t-elle.
De salariée à entrepreneure : un grand saut
À la suite des rachats de Camelia Welcome par Fram, puis Promovacances Hélène Botté décide alors de créer sa propre structure.
Garantie financière : un frein majeur
L’obtention de la garantie financière constitue l’obstacle principal. « Le parcours est très anxiogène, mal fléché. Nous avons perdu près de six mois et l’on vous parle rapidement d’engager votre maison, ce qui peut décourager », souligne-t-elle.
Ouverture de l’agence et modèle d’expertise
Une fois ces obstacles franchis, l'entreprise passe à une nouvelle étape, avec l'ouverture en septembre 2025 à Pavilly (Seine-Maritime) de son agence physique. Pour la dirigeante c'est l'occasion de s'ancrer de manière concrète dans le tissus local, notamment auprès des collectivités et des CSE.
Bilan 2025 et perspectives
Beautiful Travel clôture 2025 avec un chiffre d’affaires d’un million d’euros. Pour 2026, la projection se situe entre 1,5 et 1,7 million d’euros, avec un objectif à moyen terme de deux millions d'euros.
Publié par Caroline Lelievre
