Narbonne : Cap Soleil pousse les murs réceptif et MICE [ABO]

TourMaG - Vous développez également votre activité de réceptif...



Cécile Eglessies : En plus de notre métier d'agence de voyages pour les individuels et d'agence organisatrice de congrès, de séminaires pour les entreprises ou pour les groupes, nous avons toujours fait du réceptif, à la marge.



Depuis maintenant un an, nous travaillons en collaboration avec l'Office de tourisme de Narbonne, nous venons de signer un partenariat pour être l'agence référente réceptive de la Côte du Midi, c’est-à-dire de tout le Grand Narbonne.



L’OT gère la promotion et redirige les clients vers l’agence pour l’organisation et la logistique.



TourMaG - Comment se répartit votre activité entre ces trois volets ?



Cécile Eglessies : Le loisir représente deux tiers de l’activité, quand le groupe et le MICE correspondent à un tiers.



Nous avons recruté une personne pour développer l’activité réceptive. Le potentiel est fort dans notre région, avec des structures, un littoral hyper attrayant, mais aussi à l'intérieur des terres, notamment avec les Corbières. C'est une région qui n'est pas assez connue à notre goût.