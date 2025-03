L’OT Côte du Midi lance une offre dédiée au voyage d'affaires

D’abord, parce que nous étions inconnus dans le monde du tourisme d'affaires.



Jusqu’à présent, notre manque de compétitivité par rapport à de grandes communes comme Montpellier et Toulouse nous freinait. Et puis finalement, on s'est dit que le tourisme d'affaires, est assez large. Il ne comprend pas que de gros événements.



Nous avons souhaité mettre en avant notre situation géographique stratégique proche de trois aéroports internationaux, Perpignan, Carcassonne et Béziers, des autoroutes A9 et A75 et de la gare de Narbonne qui est maintenant la quatrième gare la plus fréquentée d'Occitanie.



Notre département de l'Aude, et principalement son littoral de 45km, a échappé aux grandes missions d'aménagement des années 60, qui ont contribué à une bétonisation importante de la côte.



En plus d’un littoral plutôt préservé, le territoire compte plusieurs réserves naturelles peuplée d'oiseaux migrateurs, mais aussi des petits villages assez exceptionnels, sans oublier le canal du Midi, des musées, etc…



La ville de Narbonne est une ville moyenne de 55 000 habitants très agréable, avec un patrimoine historique et architectural, un climat intéressant et entourée de petits villages viticoles.



Nous avons une offre intéressante, qui peut correspondre à ce que recherche certaines sociétés qui organisent du tourisme d'affaires, avec toute une offre de loisirs de pleine nature ou de plaisance. La destination est également engagée dans une démarche Green Destination.



Nous ciblons des événements entre 5 et 300 personnes. Au-dessus, nous ne pourrons pas nous positionner. Nous n’avons pas la capacité hôtelière pour accueillir dans un même lieu 500 personnes.