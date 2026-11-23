ATR a choisi le Morbihan, facilement accessible en train, pour organiser son dernier séminaire @Nomia Studio
Il y a encore quelques mois, le tourisme responsable tenait le haut de l’affiche dans les conventions des agences de voyages.
Aujourd’hui, il a reculé de quelques rangs. L’intelligence artificielle occupe le devant de la scène. Ainsi va la vie des congrès, qui suivent l’actualité et les préoccupations du moment.
Et quand la vie des affaires se durcit, on comprend qu’un patron d’agence s’intéresse d’abord à la rentabilité de son activité. Une randonnée à vélo dans le Périgord vert et un voyage long-courrier ne dégagent pas la même marge.
L'exception qui confirme la règle : la dernière convention interne d'Eden Tour, qui s'est déroulée à Parigné près de Fougères, en Bretagne, a donné la part belle à cette thématique à la faveur, par exemple, d'une intervention de François Gemenne, auteur principal du 6e rapport du GIEC et spécialiste des transformations économiques liées à la transition écologique.
C’est pourtant l’inflation et cette crise économique qui se profile qui pourraient pousser au retour en grâce du tourisme dit responsable.
Comme l’a rappelé Jean-Christophe Guérin, président d’ATR, une hausse du prix du baril pourrait obliger assez vite les organisateurs de voyages à revoir leur offre. À partir de quel prix un long-courrier sort-il du budget d’une famille ? Et qu’a-t-on à lui proposer quand cela arrive ?
Aujourd’hui, il a reculé de quelques rangs. L’intelligence artificielle occupe le devant de la scène. Ainsi va la vie des congrès, qui suivent l’actualité et les préoccupations du moment.
Et quand la vie des affaires se durcit, on comprend qu’un patron d’agence s’intéresse d’abord à la rentabilité de son activité. Une randonnée à vélo dans le Périgord vert et un voyage long-courrier ne dégagent pas la même marge.
L'exception qui confirme la règle : la dernière convention interne d'Eden Tour, qui s'est déroulée à Parigné près de Fougères, en Bretagne, a donné la part belle à cette thématique à la faveur, par exemple, d'une intervention de François Gemenne, auteur principal du 6e rapport du GIEC et spécialiste des transformations économiques liées à la transition écologique.
C’est pourtant l’inflation et cette crise économique qui se profile qui pourraient pousser au retour en grâce du tourisme dit responsable.
Comme l’a rappelé Jean-Christophe Guérin, président d’ATR, une hausse du prix du baril pourrait obliger assez vite les organisateurs de voyages à revoir leur offre. À partir de quel prix un long-courrier sort-il du budget d’une famille ? Et qu’a-t-on à lui proposer quand cela arrive ?
Des conditions de visite qui se dégradent
Au moment où les adhérents d’ATR planchaient sur ces questions, paraissait cette semaine une vaste étude - Destination Climate RiskScan - qui analyse l’évolution des risques climatiques de près de 2 600 régions réparties dans 263 pays, afin de les aider à s’adapter.
Dans un scénario intermédiaire d’émissions de gaz à effet de serre, environ un tiers des destinations étudiées pourraient, d’ici au milieu du siècle, voir se dégrader à la fois les risques climatiques et les conditions de pratique des activités touristiques.
En Asie du Sud-Est, la période propice à la plage et à la baignade passerait de huit mois en 2010 à six en 2080.
En Méditerranée, les conditions favorables aux visites et aux activités de plein air se réduiraient d’un mois. Cartographier ces risques, comme l’ont proposé des adhérents d’ATR, permettrait déjà de revoir les dates de départ et les itinéraires.
Dans un scénario intermédiaire d’émissions de gaz à effet de serre, environ un tiers des destinations étudiées pourraient, d’ici au milieu du siècle, voir se dégrader à la fois les risques climatiques et les conditions de pratique des activités touristiques.
En Asie du Sud-Est, la période propice à la plage et à la baignade passerait de huit mois en 2010 à six en 2080.
En Méditerranée, les conditions favorables aux visites et aux activités de plein air se réduiraient d’un mois. Cartographier ces risques, comme l’ont proposé des adhérents d’ATR, permettrait déjà de revoir les dates de départ et les itinéraires.
Donner une raison de changer ses habitudes
Les compagnies fluviales connaissent la question. Sur le Rhin comme sur le Danube, les basses eaux les ont déjà contraintes à modifier des parcours qu’elles avaient vendus.
D’autres pistes ont été avancées au cours des ateliers. Le voyage virtuel, par exemple, pourrait-il soulager les sites les plus fréquentés ? Pour un voyagiste, la question a quelque chose de provocateur. Mais voilà au moins un débat qui aurait sa place dans une prochaine convention avant qu’un acteur de la tech s’empare du sujet.
Les adhérents ont aussi évoqué la mise en place de tarifs qui inciteraient à séjourner plus longtemps sur place quand on part loin. À Lorient, l’office de tourisme joue déjà sur le prix pour encourager d’autres habitudes.
D’autres pistes ont été avancées au cours des ateliers. Le voyage virtuel, par exemple, pourrait-il soulager les sites les plus fréquentés ? Pour un voyagiste, la question a quelque chose de provocateur. Mais voilà au moins un débat qui aurait sa place dans une prochaine convention avant qu’un acteur de la tech s’empare du sujet.
Les adhérents ont aussi évoqué la mise en place de tarifs qui inciteraient à séjourner plus longtemps sur place quand on part loin. À Lorient, l’office de tourisme joue déjà sur le prix pour encourager d’autres habitudes.
La Bretagne plutôt que le bout du monde
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Son président a présenté le dispositif Ker Lorient, qui donne accès à des réductions ou à des avantages chez des partenaires locaux.
Les visiteurs peuvent en bénéficier en arrivant en train. Les familles venues en voiture peuvent aussi en profiter en la laissant au stationnement le temps d’une journée.
ATR, de son côté, a choisi la Bretagne à la mi-novembre pour réunir ses adhérents. Il y aurait eu quelque chose de cocasse à prendre un long-courrier pour aller débattre de la façon d’en prendre moins, ce qui, et c’est heureux, se fait bien plus rare.
Pour gagner la bataille de l’opinion et de l’image, les professionnels du tourisme, régulièrement pointés du doigt pour leur contribution à l’impact carbone, n’ont pas d’autres choix que montrer l’exemple.
Les visiteurs peuvent en bénéficier en arrivant en train. Les familles venues en voiture peuvent aussi en profiter en la laissant au stationnement le temps d’une journée.
ATR, de son côté, a choisi la Bretagne à la mi-novembre pour réunir ses adhérents. Il y aurait eu quelque chose de cocasse à prendre un long-courrier pour aller débattre de la façon d’en prendre moins, ce qui, et c’est heureux, se fait bien plus rare.
Pour gagner la bataille de l’opinion et de l’image, les professionnels du tourisme, régulièrement pointés du doigt pour leur contribution à l’impact carbone, n’ont pas d’autres choix que montrer l’exemple.
Publié par Laurent Guéna Rédacteur CruiseMaG - TourMaG.com
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