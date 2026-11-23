Il est bon de reparler de tourisme responsable [ABO]

L'édito de Laurent Guéna

Réunis en Bretagne pour leur séminaire annuel, les adhérents d’Agir pour un tourisme responsable (ATR) ont remis au centre du jeu une thématique qui ne tient plus le haut de l’affiche dans les enjeux abordés par les conventions et les agents de voyages. Elle est pourtant centrale à l’heure où le dérèglement climatique a déjà des conséquences bien concrètes sur l’activité touristique.

Rédigé par Laurent Guéna le Lundi 23 Novembre 2026 à 07:32

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