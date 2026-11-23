Anne-Geneviève Richard, directrice de Civi-Ling et Boris Cadu, directeur général du Groupe Cassiopée. @cassiopée
Groupe multi-activités, Cassiopée s’est construit au fil des opportunités saisies par son fondateur, Ghislain Chaigne, une figure connue des professionnels du tourisme, qui a notamment présidé les EDV Grand Ouest.
Aujourd’hui, le groupe compte une douzaine de sociétés et près de 300 salariés, répartis entre quatre pôles : le transport, les agences de voyages, l’hébergement et l’immobilier.
Depuis deux ans, Boris Cadu en assure la direction générale, aux côtés d’Olivier Chaigne, fils du fondateur et président du groupe.
Issu du secteur informatique, il a rejoint une organisation dont il entend consolider les différentes activités.
« Aujourd’hui, l’objectif est de les maintenir, de les développer et d’en faire grandir certaines », résume Boris Cadu.
Aujourd’hui, le groupe compte une douzaine de sociétés et près de 300 salariés, répartis entre quatre pôles : le transport, les agences de voyages, l’hébergement et l’immobilier.
Depuis deux ans, Boris Cadu en assure la direction générale, aux côtés d’Olivier Chaigne, fils du fondateur et président du groupe.
Issu du secteur informatique, il a rejoint une organisation dont il entend consolider les différentes activités.
« Aujourd’hui, l’objectif est de les maintenir, de les développer et d’en faire grandir certaines », résume Boris Cadu.
Quatre pôles d’activité complémentaires
Dans le tourisme, le groupe s’appuie sur quatre agences de voyages aux positionnements distincts.
Odyssée Sport (La Roche-sur-Yon) est spécialisée dans les séjours de groupes à vocation sportive, tandis qu’Objectif Séjour propose des voyages de groupes, de loisirs et adaptés. Ces derniers représentent environ 50% de son activité.
Civi-ling (Lille, Saint-Brieuc, Nantes, La Roche-sur-Yon) et SILC (Angoulême), rachetée il y a deux ans et demi, se concentrent sur les voyages scolaires et linguistiques. Le groupe dispose également de la marque Maripop, dédiée aux voyages scolaires.
Lire aussi : Voyages scolaires et séjours linguistiques : comment se lancer sur ce marché de niche ?
Le pôle transport est porté par Rev Evas'Yon, qui assure notamment le transport scolaire d’enfants en situation de handicap. L’entreprise compte environ 150 véhicules et 150 chauffeurs en Vendée. Les minibus sont aussi mobilisés, pendant les week-ends et les vacances scolaires, pour d’autres activités, notamment au bénéfice des agences du groupe.
Le troisième pôle est consacré à l’hébergement. Le quatrième concerne l’immobilier et la maintenance des établissements, avec une société dédiée, AMTH, dirigée par Olivier Chaigne. « On a fait le choix d’internaliser la maintenance de nos différents hébergements. Nous travaillons pour le groupe à 70 % », précise Boris Cadu.
Odyssée Sport (La Roche-sur-Yon) est spécialisée dans les séjours de groupes à vocation sportive, tandis qu’Objectif Séjour propose des voyages de groupes, de loisirs et adaptés. Ces derniers représentent environ 50% de son activité.
Civi-ling (Lille, Saint-Brieuc, Nantes, La Roche-sur-Yon) et SILC (Angoulême), rachetée il y a deux ans et demi, se concentrent sur les voyages scolaires et linguistiques. Le groupe dispose également de la marque Maripop, dédiée aux voyages scolaires.
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Le pôle transport est porté par Rev Evas'Yon, qui assure notamment le transport scolaire d’enfants en situation de handicap. L’entreprise compte environ 150 véhicules et 150 chauffeurs en Vendée. Les minibus sont aussi mobilisés, pendant les week-ends et les vacances scolaires, pour d’autres activités, notamment au bénéfice des agences du groupe.
Le troisième pôle est consacré à l’hébergement. Le quatrième concerne l’immobilier et la maintenance des établissements, avec une société dédiée, AMTH, dirigée par Olivier Chaigne. « On a fait le choix d’internaliser la maintenance de nos différents hébergements. Nous travaillons pour le groupe à 70 % », précise Boris Cadu.
Les Astérides : de sept à douze établissements en cinq ans
L’hébergement constitue l’un des principaux axes de développement. Avec sa marque Les Astérides, Cassiopée exploite aujourd’hui sept établissements : trois en Vendée, deux dans les Alpes et deux dans les Pyrénées. L’offre comprend deux hôtels accueillant notamment des groupes, ainsi que des centres de vacances aux capacités et aux formats variés.
« Pour assurer la qualité de service proposée, on a fait le choix de disposer de nos propres hébergements », explique Boris Cadu.
Le modèle repose d’abord sur les groupes, qui représentent 50 à 60 % de la clientèle des hôtels. Les voyageurs individuels permettent ensuite de compléter le remplissage selon les périodes. La fréquentation reste donc étroitement liée à l’activité touristique des destinations et à leur saisonnalité.
Une centrale de réservation Les Astérides a également été créée, avec pour vocation de travailler avec les agences de voyages.
Les ambitions sont clairement chiffrées. « Aujourd’hui, nous avons sept hébergements et, dans cinq ans, nous souhaitons en avoir douze. Nous travaillons sur l’ouverture de trois nouveaux établissements en France l’année prochaine », précise le directeur général du groupe.
« Pour assurer la qualité de service proposée, on a fait le choix de disposer de nos propres hébergements », explique Boris Cadu.
Le modèle repose d’abord sur les groupes, qui représentent 50 à 60 % de la clientèle des hôtels. Les voyageurs individuels permettent ensuite de compléter le remplissage selon les périodes. La fréquentation reste donc étroitement liée à l’activité touristique des destinations et à leur saisonnalité.
Une centrale de réservation Les Astérides a également été créée, avec pour vocation de travailler avec les agences de voyages.
Les ambitions sont clairement chiffrées. « Aujourd’hui, nous avons sept hébergements et, dans cinq ans, nous souhaitons en avoir douze. Nous travaillons sur l’ouverture de trois nouveaux établissements en France l’année prochaine », précise le directeur général du groupe.
"On pourrait se passer d’agences"
La commercialisation des hébergements par les agences du groupe constitue un axe de travail. « Nos agences de voyages ne remplissent pas à 100% nos centres », reconnaît Boris Cadu.
Cassiopée s’appuie donc également sur des agences partenaires. Pour mieux faire connaître les établissements, des éductours sont régulièrement organisés.
Le groupe conserve par ailleurs ses agences physiques (citées plus haut), implantées notamment à Lille, Saint-Brieuc, Nantes, La Roche-sur-Yon, Angoulême et à proximité de Lourdes, à Agos-Vidalos au sein même de l'hôtel du groupe "Chez Pierre Dagos".
Même si leur fréquentation en présentiel reste limitée, Boris Cadu ne souhaite pas les supprimer. « On pourrait se passer d’agences, mais pour le peu de clients que nous avons en présentiel, nous pensons que c’est important.
Ça l’est également pour nos collaborateurs. Nous sommes 300 au sein de l’entreprise, le gros de la masse salariale concerne le transport. Le tourisme regroupe plusieurs PME d’une dizaine de salariés », affirme-t-il.
Cassiopée s’appuie donc également sur des agences partenaires. Pour mieux faire connaître les établissements, des éductours sont régulièrement organisés.
Le groupe conserve par ailleurs ses agences physiques (citées plus haut), implantées notamment à Lille, Saint-Brieuc, Nantes, La Roche-sur-Yon, Angoulême et à proximité de Lourdes, à Agos-Vidalos au sein même de l'hôtel du groupe "Chez Pierre Dagos".
Même si leur fréquentation en présentiel reste limitée, Boris Cadu ne souhaite pas les supprimer. « On pourrait se passer d’agences, mais pour le peu de clients que nous avons en présentiel, nous pensons que c’est important.
Ça l’est également pour nos collaborateurs. Nous sommes 300 au sein de l’entreprise, le gros de la masse salariale concerne le transport. Le tourisme regroupe plusieurs PME d’une dizaine de salariés », affirme-t-il.
Des marges sous pression et des coûts à maîtriser
Comme d’autres acteurs du tourisme, Cassiopée doit composer avec la hausse des charges, notamment dans l’hébergement et le transport. Le groupe travaille beaucoup avec le public, dont les budgets restent contraints.
« Nous ne pouvons pas augmenter nos prix à la vitesse à laquelle nos charges augmentent, que ce soit les charges de salaire ou les charges d’énergie », souligne Boris Cadu.
Il observe également une pression croissante sur les tarifs, certains clients privilégiant des établissements moins qualitatifs pour économiser quelques euros par nuit. Pour préserver ses marges, Cassiopée mise sur la mutualisation et l’optimisation des ressources.
Dans les Pyrénées, par exemple, les repas destinés à un centre situé en altitude sont préparés dans la vallée, puis acheminés en liaison froide. Le groupe cherche également à mutualiser certains transports entre donneurs d’ordre publics, sans toujours parvenir à convaincre les collectivités.
« Nous ne pouvons pas augmenter nos prix à la vitesse à laquelle nos charges augmentent, que ce soit les charges de salaire ou les charges d’énergie », souligne Boris Cadu.
Il observe également une pression croissante sur les tarifs, certains clients privilégiant des établissements moins qualitatifs pour économiser quelques euros par nuit. Pour préserver ses marges, Cassiopée mise sur la mutualisation et l’optimisation des ressources.
Dans les Pyrénées, par exemple, les repas destinés à un centre situé en altitude sont préparés dans la vallée, puis acheminés en liaison froide. Le groupe cherche également à mutualiser certains transports entre donneurs d’ordre publics, sans toujours parvenir à convaincre les collectivités.
L’intelligence artificielle intégrée aux outils métiers
Autre chantier engagé par le groupe : l’intégration de l’intelligence artificielle dans ses logiciels. Cassiopée utilise déjà ces outils comme assistants pour rédiger des courriers, effectuer des recherches ou retrouver des informations en interne. Mais Boris Cadu estime que leur déploiement doit encore être préparé.
« Aujourd’hui, l' IA n’est pas mature. Ce qui est valable aujourd’hui le sera encore davantage dans trois mois, mais à des coûts dix fois moindres », observe-t-il. Il pointe également la question des données, indispensables pour exploiter ces technologies, ainsi que les enjeux de sécurité et de confidentialité.
Le groupe travaille donc à la refonte de ses logiciels métiers pour faciliter leur intégration et automatiser certaines tâches répétitives. L’objectif est notamment de faire gagner du temps aux équipes dans la préparation des propositions commerciales.
« Grosso modo, l’IA sera pratiquement capable de faire un devis », anticipe-t-il. Une première version de ces évolutions est attendue en janvier 2027, avant une deuxième étape en juin.
Pour les prochaines années, Cassiopée entend ainsi poursuivre le développement de ses activités existantes, tout en restant ouvert à de nouvelles opportunités. « On est plutôt sur une philosophie de croissance externe », conclut Boris Cadu.
Le groupe n’exclut pas de développer un cinquième pôle, mais préfère pour l’instant se concentrer sur la consolidation de son organisation.
« Aujourd’hui, l' IA n’est pas mature. Ce qui est valable aujourd’hui le sera encore davantage dans trois mois, mais à des coûts dix fois moindres », observe-t-il. Il pointe également la question des données, indispensables pour exploiter ces technologies, ainsi que les enjeux de sécurité et de confidentialité.
Le groupe travaille donc à la refonte de ses logiciels métiers pour faciliter leur intégration et automatiser certaines tâches répétitives. L’objectif est notamment de faire gagner du temps aux équipes dans la préparation des propositions commerciales.
« Grosso modo, l’IA sera pratiquement capable de faire un devis », anticipe-t-il. Une première version de ces évolutions est attendue en janvier 2027, avant une deuxième étape en juin.
Pour les prochaines années, Cassiopée entend ainsi poursuivre le développement de ses activités existantes, tout en restant ouvert à de nouvelles opportunités. « On est plutôt sur une philosophie de croissance externe », conclut Boris Cadu.
Le groupe n’exclut pas de développer un cinquième pôle, mais préfère pour l’instant se concentrer sur la consolidation de son organisation.
Publié par Caroline Lelievre Journaliste - TourMaG.com
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