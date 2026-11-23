L’hébergement constitue l’un des principaux axes de développement. Avec sa marque Les Astérides, Cassiopée exploite aujourd’hui sept établissements : trois en Vendée, deux dans les Alpes et deux dans les Pyrénées. L’offre comprend deux hôtels accueillant notamment des groupes, ainsi que des centres de vacances aux capacités et aux formats variés.



« Pour assurer la qualité de service proposée, on a fait le choix de disposer de nos propres hébergements » , explique Boris Cadu.



Le modèle repose d’abord sur les groupes, qui représentent 50 à 60 % de la clientèle des hôtels. Les voyageurs individuels permettent ensuite de compléter le remplissage selon les périodes. La fréquentation reste donc étroitement liée à l’activité touristique des destinations et à leur saisonnalité.



Une centrale de réservation Les Astérides a également été créée, avec pour vocation de travailler avec les agences de voyages.



Les ambitions sont clairement chiffrées. « Aujourd’hui, nous avons sept hébergements et, dans cinq ans, nous souhaitons en avoir douze. Nous travaillons sur l’ouverture de trois nouveaux établissements en France l’année prochaine », précise le directeur général du groupe.