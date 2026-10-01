Voyages de groupes : ATR lance un outil pour évaluer les offres responsables

Les critères prennent notamment en compteATR précise que l’objectif n’est pas d’obtenir un score parfait, mais dedes différentes propositions.L’outil doit également permettre aux organisateurs desur leurs pratiques et leurs engagements.Le guide recommande par ailleurs d’intégrer les critères sociaux et environnementaux, notamment en privilégiant, lorsque cela est possible, le train et les transports collectifs, des hébergements engagés et ancrés localement ou des activités respectueuses de l’environnement et des populations locales.