Voyages de groupes : ATR lance un outil pour évaluer les offres responsables

ATR a lancé en septembre un scoring d’analyse des offres destiné aux organisateurs de voyages de groupes.
Cet outil complète le guide pratique publié en avril 2026 à la suite d’une enquête menée entre juin et décembre 2025 auprès de 148 structures, majoritairement des CSE et COS.
Il doit permettre de disposer d’une base commune pour évaluer les propositions reçues et intégrer progressivement des critères responsables dans les appels d’offres.
Le scoring repose sur cinq piliers : l’impact environnemental, l’impact humain, l’empreinte carbone, la communication responsable, ainsi que l’inclusivité et l’accessibilité.
Cet outil complète le guide pratique publié en avril 2026 à la suite d’une enquête menée entre juin et décembre 2025 auprès de 148 structures, majoritairement des CSE et COS.
Il doit permettre de disposer d’une base commune pour évaluer les propositions reçues et intégrer progressivement des critères responsables dans les appels d’offres.
Le scoring repose sur cinq piliers : l’impact environnemental, l’impact humain, l’empreinte carbone, la communication responsable, ainsi que l’inclusivité et l’accessibilité.
Un outil d’aide à la comparaison
ATR complète son guide dédié aux voyages de groupe avec un outil de scoring pour comparer les offres selon différents critères responsables - Photo : ATR
Les critères prennent notamment en compte le respect des écosystèmes, l’ancrage local du programme, les choix de transport, la qualité des expériences, la transparence carbone, la lutte contre le greenwashing ou encore l’accessibilité.
ATR précise que l’objectif n’est pas d’obtenir un score parfait, mais de disposer d’un repère pour identifier les points forts et les axes d’amélioration des différentes propositions.
L’outil doit également permettre aux organisateurs de questionner les voyagistes et les prestataires sur leurs pratiques et leurs engagements.
Le guide recommande par ailleurs d’intégrer les critères sociaux et environnementaux dès les appels d’offres et cahiers des charges, notamment en privilégiant, lorsque cela est possible, le train et les transports collectifs, des hébergements engagés et ancrés localement ou des activités respectueuses de l’environnement et des populations locales.
A lire aussi : ATR met le cap sur le Golfe du Morbihan pour son séminaire annuel
ATR précise que l’objectif n’est pas d’obtenir un score parfait, mais de disposer d’un repère pour identifier les points forts et les axes d’amélioration des différentes propositions.
L’outil doit également permettre aux organisateurs de questionner les voyagistes et les prestataires sur leurs pratiques et leurs engagements.
Le guide recommande par ailleurs d’intégrer les critères sociaux et environnementaux dès les appels d’offres et cahiers des charges, notamment en privilégiant, lorsque cela est possible, le train et les transports collectifs, des hébergements engagés et ancrés localement ou des activités respectueuses de l’environnement et des populations locales.
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