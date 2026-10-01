TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo Voyages Responsables  
Recherche avancée

Voyages de groupes : ATR lance un outil pour évaluer les offres responsables

Un scoring pour comparer les propositions selon cinq grands critères


Agir pour un Tourisme Responsable (ATR) enrichit son guide consacré aux voyages de groupes avec un nouvel outil de scoring. Destiné notamment aux CSE, COS, associations et amicales, il permet d’analyser et de comparer les offres touristiques à partir de critères environnementaux et sociaux.


Rédigé par le Mardi 6 Octobre 2026 à 16:20

Aer Lingus
ATR a lancé en septembre un scoring d’analyse des offres destiné aux organisateurs de voyages de groupes.

Cet outil complète le guide pratique publié en avril 2026 à la suite d’une enquête menée entre juin et décembre 2025 auprès de 148 structures, majoritairement des CSE et COS.

Il doit permettre de disposer d’une base commune pour évaluer les propositions reçues et intégrer progressivement des critères responsables dans les appels d’offres.

Le scoring repose sur cinq piliers : l’impact environnemental, l’impact humain, l’empreinte carbone, la communication responsable, ainsi que l’inclusivité et l’accessibilité.

Un outil d’aide à la comparaison

ATR complète son guide dédié aux voyages de groupe avec un outil de scoring pour comparer les offres selon différents critères responsables - Photo : ATR
ATR complète son guide dédié aux voyages de groupe avec un outil de scoring pour comparer les offres selon différents critères responsables - Photo : ATR
Les critères prennent notamment en compte le respect des écosystèmes, l’ancrage local du programme, les choix de transport, la qualité des expériences, la transparence carbone, la lutte contre le greenwashing ou encore l’accessibilité.

ATR précise que l’objectif n’est pas d’obtenir un score parfait, mais de disposer d’un repère pour identifier les points forts et les axes d’amélioration des différentes propositions.

L’outil doit également permettre aux organisateurs de questionner les voyagistes et les prestataires sur leurs pratiques et leurs engagements.

Le guide recommande par ailleurs d’intégrer les critères sociaux et environnementaux dès les appels d’offres et cahiers des charges, notamment en privilégiant, lorsque cela est possible, le train et les transports collectifs, des hébergements engagés et ancrés localement ou des activités respectueuses de l’environnement et des populations locales.

A lire aussi : ATR met le cap sur le Golfe du Morbihan pour son séminaire annuel


Lu 303 fois

Tags : atr
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 1 Octobre 2026 - 14:43 Trophées Horizons 2026 : les 20 finalistes sélectionnées sont...

Mercredi 30 Septembre 2026 - 07:37 Greenwashing : fini les voyages et les avions "trop" verts !

Civitatis
Dernière heure

Tivoli Avenida Liberdade dévoile ses chambres rénovées

Aérien : le préavis de grève nationale pourrait-il être levé ?

Voyages de groupes : ATR lance un outil pour évaluer les offres responsables

« Rien que la Normandie », une nouvelle campagne quatre saisons

Japon : un nouveau terminal de croisière ouvrira à Okinawa en 2028

Brand News

La République dominicaine avec Air Europa : de Saint-Domingue à Punta Cana - bien plus que les Caraïbes !

La République dominicaine avec Air Europa : de Saint-Domingue à Punta Cana - bien plus que les Caraïbes !
Plages de sable blanc, eaux turquoise, cocotiers et douceur tropicale… La République dominicaine...
Les annonces

VOYAGES PLUS - Commerciaux Groupes H/F - CDI - (Ile de France et Province)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

VOYAGES PLUS - Technicien Billetiste Groupes H/F - CDI - (Ile de France)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

DOUBLE SENS - Responsable de Production H/F - CDI - (Grenoble (38))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

LES SALONS DU TOURISME : Un temps fort pour booster votre activité !

LES SALONS DU TOURISME : Un temps fort pour booster votre activité !

Civitatis Pro : huit ans à l'écoute des professionnels du tourisme pour transformer la façon de vendre des expériences

Civitatis Pro : huit ans à l'écoute des professionnels du tourisme pour transformer la façon de vendre des expériences
Distribution

Distribution

Valérie Boned précise ses priorités pour les Entreprises du Voyage en 2027

Valérie Boned précise ses priorités pour les Entreprises du Voyage en 2027
Partez en France

Partez en France

« Rien que la Normandie », une nouvelle campagne quatre saisons

« Rien que la Normandie », une nouvelle campagne quatre saisons
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Monténégro : une nouvelle ambition touristique au-delà du balnéaire

Monténégro : une nouvelle ambition touristique au-delà du balnéaire
Production

Production

Exotismes met le cap sur les Canaries pour diversifier son offre

Exotismes met le cap sur les Canaries pour diversifier son offre
AirMaG

AirMaG

Aérien : le préavis de grève nationale pourrait-il être levé ?

Aérien : le préavis de grève nationale pourrait-il être levé ?
Transport

Transport

Michel Messager publie un nouveau livre : "Plaidoyer pour la recherche spatiale"

Michel Messager publie un nouveau livre : "Plaidoyer pour la recherche spatiale"
La Travel Tech

La Travel Tech

IA, location de ski, recommandations... Airbnb dévoile une série de nouveautés

IA, location de ski, recommandations... Airbnb dévoile une série de nouveautés
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Tivoli Avenida Liberdade dévoile ses chambres rénovées

Tivoli Avenida Liberdade dévoile ses chambres rénovées
HotelMaG

Hébergement

RIU rénove le Riu Touareg et renforce son offre familiale au Cap-Vert

RIU rénove le Riu Touareg et renforce son offre familiale au Cap-Vert
Futuroscopie

Futuroscopie

L’homo-festivus est-il un pèlerin en puissance ? [ABO]

L’homo-festivus est-il un pèlerin en puissance ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Voyages de groupes : ATR lance un outil pour évaluer les offres responsables

Voyages de groupes : ATR lance un outil pour évaluer les offres responsables
CruiseMaG

CruiseMaG

Japon : un nouveau terminal de croisière ouvrira à Okinawa en 2028

Japon : un nouveau terminal de croisière ouvrira à Okinawa en 2028
TravelJobs

Emploi & Formation

ESCAET : recruter un alternant en octobre, c’est encore possible !

ESCAET : recruter un alternant en octobre, c’est encore possible !
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Amex GBT rachetée par Long Lake, spécialisée dans l'IA

Amex GBT rachetée par Long Lake, spécialisée dans l'IA
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias
/****************** *** OCTOBRE ROSE ** ******************/