Œnotourisme : La Bulle Verte primée par l’ONU Tourisme

Cette reconnaissance accompagne le développement de la start-up, qui vient d’ouvrir une nouvelle station de vélos à assistance électrique à l’Abbaye de Valsaintes, à Simiane-la-Rotonde, dans les Alpes-de-Haute-Provence.



Onze vélos électriques sont proposés en libre-service, réservables depuis l’application mobile de l’entreprise. Trois circuits géolocalisés, de 18 à 30 kilomètres, permettent de découvrir les paysages provençaux, les villages de caractère et les producteurs locaux.



Les tarifs s’élèvent à 25 euros pour une demi-journée et 35 euros pour une journée, avec accès aux parcours. Les visiteurs équipés de leur propre vélo peuvent accéder aux itinéraires pour 4 euros.



Fondée en 2020, La Bulle Verte conçoit des expériences de découverte à pied ou à vélo, associant contenus numériques, patrimoine et rencontres avec les acteurs locaux.