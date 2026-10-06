Œnotourisme : La Bulle Verte primée par l’ONU Tourisme

La Bulle Verte a remporté le Wine Tourism Innovation Challenge, organisé à l’initiative de l’ONU Tourisme, dans la catégorie « Solutions intelligentes pour un œnotourisme durable ».
Seule entreprise française distinguée parmi plus de 200 candidatures européennes, elle a reçu son prix les 6 et 7 octobre 2026, à Cognac, lors du salon Destination Vignobles organisé par Atout France.
Cette distinction, qui récompense les innovations rendant l'œnotourisme plus durable, numérique et accessible, lui ouvre les portes du réseau d’innovation de l’ONU Tourisme, avec un accompagnement personnalisé et une visibilité internationale. L’entreprise entend s’appuyer sur cette reconnaissance pour accélérer son déploiement en France et développer son modèle dans les vignobles européens.
« Cela prouve que l’avenir de nos territoires repose sur une mobilité douce, intelligente et connectée au tissu local », a déclaré Cyrielle Nau, cofondatrice et directrice de La Bulle Verte, dans un communiqué.
A lire : Gironde : La Bulle Verte ouvre une première station de mobilité douce à la gare de Cérons !
Seule entreprise française distinguée parmi plus de 200 candidatures européennes, elle a reçu son prix les 6 et 7 octobre 2026, à Cognac, lors du salon Destination Vignobles organisé par Atout France.
Cette distinction, qui récompense les innovations rendant l'œnotourisme plus durable, numérique et accessible, lui ouvre les portes du réseau d’innovation de l’ONU Tourisme, avec un accompagnement personnalisé et une visibilité internationale. L’entreprise entend s’appuyer sur cette reconnaissance pour accélérer son déploiement en France et développer son modèle dans les vignobles européens.
« Cela prouve que l’avenir de nos territoires repose sur une mobilité douce, intelligente et connectée au tissu local », a déclaré Cyrielle Nau, cofondatrice et directrice de La Bulle Verte, dans un communiqué.
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Nouvelle station de vélos à assistance électrique à l'Abbaye de Valsaintes, à Simiane-la-Rotonde
Cette reconnaissance accompagne le développement de la start-up, qui vient d’ouvrir une nouvelle station de vélos à assistance électrique à l’Abbaye de Valsaintes, à Simiane-la-Rotonde, dans les Alpes-de-Haute-Provence.
Onze vélos électriques sont proposés en libre-service, réservables depuis l’application mobile de l’entreprise. Trois circuits géolocalisés, de 18 à 30 kilomètres, permettent de découvrir les paysages provençaux, les villages de caractère et les producteurs locaux.
Les tarifs s’élèvent à 25 euros pour une demi-journée et 35 euros pour une journée, avec accès aux parcours. Les visiteurs équipés de leur propre vélo peuvent accéder aux itinéraires pour 4 euros.
Fondée en 2020, La Bulle Verte conçoit des expériences de découverte à pied ou à vélo, associant contenus numériques, patrimoine et rencontres avec les acteurs locaux.
Onze vélos électriques sont proposés en libre-service, réservables depuis l’application mobile de l’entreprise. Trois circuits géolocalisés, de 18 à 30 kilomètres, permettent de découvrir les paysages provençaux, les villages de caractère et les producteurs locaux.
Les tarifs s’élèvent à 25 euros pour une demi-journée et 35 euros pour une journée, avec accès aux parcours. Les visiteurs équipés de leur propre vélo peuvent accéder aux itinéraires pour 4 euros.
Fondée en 2020, La Bulle Verte conçoit des expériences de découverte à pied ou à vélo, associant contenus numériques, patrimoine et rencontres avec les acteurs locaux.