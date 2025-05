Gironde : La Bulle Verte ouvre une première station de mobilité douce à la gare de Cérons !

La station met à disposition douze vélos à assistance électrique en libre-service. Équipée également d’un service de bagagerie et de sièges enfants (sur réservation), la station est pensée comme un relais de proximité. Son design modulaire, sans béton ni enrobé, limite l’impact sur les sols. Des panneaux photovoltaïques lui permettront d'être à terme autonome.



Ce projet entend répondre à un défi structurel du tourisme responsable : l’accès au dernier kilomètre en itinérance douce. Trop souvent, le trajet entre la gare et les sites d’intérêt constitue un frein à l’itinérance sans voiture.



Accessible via une application dédiée, La Bulle Verte va plus loin que la simple location de vélos à assistances électriques. Elle propose également 6 parcours de découverte autour des vignobles, du patrimoine, de la gastronomie et des savoir-faire locaux sur la Route des Vins de Bordeaux en Graves et Sauternes ! Les itinéraires couvrent un territoire qui s'étend de Péssac-Léognan à Sauternes et qui longe en partie la Garonne.



L’ensemble des parcours s’inscrit dans une logique de tourisme bas-carbone, avec des offres disponibles à la demi-journée ou à la journée, et une livraison des bagages en option pour les visiteurs en itinérance.



Cette offre ne s’adresse pas uniquement aux visiteurs de passage : les habitants de la région peuvent également profiter de ces parcours pour redécouvrir leur territoire autrement, à leur rythme, et en toute liberté.



Cérons n'est que la première étape d'un déploiement national... Rendez-vous dans quelques mois pour la suite !