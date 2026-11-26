Christophe Jacquet : "il faut que 100% des volumes, soit des volumes faits par des acteurs référencés. Il faut que l'unité soit totale sinon on sera des Don Quichotte devant des moulins à vent" - Photo FDL
6,5 milliards de volumes d'affaires, plus de 1 500 agences de voyage et plus de 5 000 agents de voyage, c'est ce que représente le GIE ASHA, l'alliance de Selectour et de Havas Voyages.
Et pourtant, avec ce poids, le GIE est-il là où il devrait être ? Pas tout à fait répond Christophe Jacquet, président du GIE ASHA : « Nous n'obtenons pas tout à fait ce que l'on veut. L'ambition du GIE en 2027, c'est d'être plus fort, toujours plus fort. ».
« L'unicité, réussir à parler et agir d'une seule voix, n'est pas totale » ajoute t-il.
Christophe Jacquet cite en exemple le cas de Leclerc passé du rôle de challenger au rôle de leader dans la grande distribution : « Leclerc qui est un réseau coopératif, suit au millimètre la voie qui est donnée dans la politique commerciale. »
Et pourtant, avec ce poids, le GIE est-il là où il devrait être ? Pas tout à fait répond Christophe Jacquet, président du GIE ASHA : « Nous n'obtenons pas tout à fait ce que l'on veut. L'ambition du GIE en 2027, c'est d'être plus fort, toujours plus fort. ».
« L'unicité, réussir à parler et agir d'une seule voix, n'est pas totale » ajoute t-il.
Christophe Jacquet cite en exemple le cas de Leclerc passé du rôle de challenger au rôle de leader dans la grande distribution : « Leclerc qui est un réseau coopératif, suit au millimètre la voie qui est donnée dans la politique commerciale. »
"Le réseau n'exploite qu'un tiers de son potentiel"
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Il estime que le GIE n'exploite qu'un tiers de son potentiel. Il rappelle l'importance du pilotage des ventes. Objectif : « il faut que 100% des volumes, soit des volumes faits par des acteurs référencés. Il faut que l'unité soit totale sinon on sera des Don Quichotte devant des moulins à vent. »
Pour renforcer le poids du GIE, Christophe Jacquet souhaite également développer les relations avec les partenaires historiques et fidèles du groupement, qu'il qualifie d'« unions sacrées ». Il cite notamment Amadeus, avec lequel le GIE travaille chaque année à élargir les sujets de collaboration.
Autre règle : tout ce qui est vendu doit être commissionné. Le dirigeant a notamment salué les avancées obtenues auprès des loueurs de voitures, qui rémunèrent désormais les tarifs corporate depuis 2026.
Il estime que le GIE n'exploite qu'un tiers de son potentiel. Il rappelle l'importance du pilotage des ventes. Objectif : « il faut que 100% des volumes, soit des volumes faits par des acteurs référencés. Il faut que l'unité soit totale sinon on sera des Don Quichotte devant des moulins à vent. »
Pour renforcer le poids du GIE, Christophe Jacquet souhaite également développer les relations avec les partenaires historiques et fidèles du groupement, qu'il qualifie d'« unions sacrées ». Il cite notamment Amadeus, avec lequel le GIE travaille chaque année à élargir les sujets de collaboration.
Autre règle : tout ce qui est vendu doit être commissionné. Le dirigeant a notamment salué les avancées obtenues auprès des loueurs de voitures, qui rémunèrent désormais les tarifs corporate depuis 2026.
Intégrer de nouveaux fourinisseurs
La compétitivité constitue un autre axe prioritaire. Le GIE doit continuer à intégrer de nouveaux fournisseurs, contenus et accords à l'image des partenariats noués avec Trenitalia, Cytric d'Amadeus ou encore Flexible Auto.
Enfin, le président du GIE ASHA ne veut plus faire « preuve de complaisance face aux pratiques jugées défavorables aux agences. » En ligne de mire des sujets récurrents : les ventes directes qui contournent les distributeurs et les pratiques qui empêchent les agences de bénéficier d'une parité tarifaire sur le marché.
Autre sujet évoqué à de nombreux congrès : celui des comités d'entreprises. « Laurent (Abitbol ndlr) est déterminé à ce qu'à partir du premier trimestre de l'année prochaine, une décision tranchée soit présente. »
Enfin, le président du GIE ASHA ne veut plus faire « preuve de complaisance face aux pratiques jugées défavorables aux agences. » En ligne de mire des sujets récurrents : les ventes directes qui contournent les distributeurs et les pratiques qui empêchent les agences de bénéficier d'une parité tarifaire sur le marché.
Autre sujet évoqué à de nombreux congrès : celui des comités d'entreprises. « Laurent (Abitbol ndlr) est déterminé à ce qu'à partir du premier trimestre de l'année prochaine, une décision tranchée soit présente. »