6,5 milliards de volumes d'affaires, plus de 1 500 agences de voyage et plus de 5 000 agents de voyage, c'est ce que représente le GIE ASHA, l'alliance de Selectour et de Havas Voyages.



Et pourtant, avec ce poids, le GIE est-il là où il devrait être ? Pas tout à fait répond Christophe Jacquet, président du GIE ASHA : « Nous n'obtenons pas tout à fait ce que l'on veut. L'ambition du GIE en 2027, c'est d'être plus fort, toujours plus fort. » .



« L'unicité, réussir à parler et agir d'une seule voix, n'est pas totale » ajoute t-il.



Christophe Jacquet cite en exemple le cas de Leclerc passé du rôle de challenger au rôle de leader dans la grande distribution : « Leclerc qui est un réseau coopératif, suit au millimètre la voie qui est donnée dans la politique commerciale . »