La semaine dernière s'est terminée dans la douleur.
Au moment d'ouvrir les agences et d'accéder aux canaux de réservation d'Orchestra, les agents se sont retrouvés... sans produit. Du moins, toutes les offres qui passent par les canaux de l'entreprise de Christian Sabbagh ont été débranchées, semant la panique dans l'industrie.
Les sites de Carrefour, Havas, Leclerc Voyages, Selectour et bien d'autres n'étaient plus accessibles, faute de produits de tour-opérateurs à proposer.
Pour certains, c'était aussi la double peine, puisque non seulement les produits n'étaient plus distribués par le site BtoC, mais leur B2B se retrouvait aussi à l'arrêt.
Bref, "l'industrie est devenue aveugle", d'un coup d'un seul, nous résumait un producteur.
Et cette situation de blocage total a perduré jusqu'à vendredi 22 h. La reprise a été lente et laborieuse, car appuyer sur le bouton power n'a pas réenclenché la machine immédiatement.
"Carrefour était toujours bloqué, ce lundi matin. Nous avons 2 ou 3 clients, des OTA, qui n'ont pas encore rouvert, mais le reste est en train de rouvrir.
Nous poursuivons les échanges de mots de passe avec les agents de voyages, comme demandé par Orchestra.
Nous sommes incapables de dire tout ce qui a été touché chez Orchestra. C'est embêtant parce que c'est quand même assez opaque et nul ne sait ce que cela va donner à l'avenir," déplore un patron.
Au moment d'ouvrir les agences et d'accéder aux canaux de réservation d'Orchestra, les agents se sont retrouvés... sans produit. Du moins, toutes les offres qui passent par les canaux de l'entreprise de Christian Sabbagh ont été débranchées, semant la panique dans l'industrie.
Les sites de Carrefour, Havas, Leclerc Voyages, Selectour et bien d'autres n'étaient plus accessibles, faute de produits de tour-opérateurs à proposer.
Pour certains, c'était aussi la double peine, puisque non seulement les produits n'étaient plus distribués par le site BtoC, mais leur B2B se retrouvait aussi à l'arrêt.
Bref, "l'industrie est devenue aveugle", d'un coup d'un seul, nous résumait un producteur.
Et cette situation de blocage total a perduré jusqu'à vendredi 22 h. La reprise a été lente et laborieuse, car appuyer sur le bouton power n'a pas réenclenché la machine immédiatement.
"Carrefour était toujours bloqué, ce lundi matin. Nous avons 2 ou 3 clients, des OTA, qui n'ont pas encore rouvert, mais le reste est en train de rouvrir.
Nous poursuivons les échanges de mots de passe avec les agents de voyages, comme demandé par Orchestra.
Nous sommes incapables de dire tout ce qui a été touché chez Orchestra. C'est embêtant parce que c'est quand même assez opaque et nul ne sait ce que cela va donner à l'avenir," déplore un patron.
Cyberattaque Orchestra : des millions d'euros de réservations envolés ?
Ce lundi 23 novembre 2026, le site de Carrefour Voyages n'affichait que son moteur de vol sur sa page principale, les autres services étant indisponibles.
En tout, la panne aura duré au minimum 24 h et, pour les moins chanceux, plus de 72 h, avec un manque à gagner qui se chiffre à plusieurs millions d'euros pour toute l'industrie.
Pour l'un des professionnels interrogés, la perte se chiffre à plusieurs centaines de milliers d'euros pour les 48 h d'arrêt total d'activité. S'en est suivie une remise en route chaotique.
"Nous ne retrouverons sans doute pas une activité normale avant mardi, donc 96 heures d'activité auront été affectées par la panne.
C'est environ 1 % du chiffre d'affaires de l'industrie. Quand on se bagarre pour une croissance de seulement quelques pour cent, ce genre d'évènement peut nous faire basculer dans un mauvais exercice.
Dans un écosystème qui réalise 1,5 à 1,8 milliard d'euros de volume d'affaires, l'impact pourrait atteindre jusqu'à 18 millions d'euros," déplore un autre dirigeant excédé par l'affaire.
Dans la réalité, le montant doit être moindre, puisque le Black Friday n'a pas encore commencé, qu'une partie des sites ont pu redémarrer le week-end et qu'il y a sans doute des périodes plus propices que la fin novembre pour réserver.
L'impact doit plutôt être de plusieurs millions d'euros de volume d'affaires non réalisé, et rien ne dit qu'il le sera à l'avenir.
"La dépendance technologique de tous les clients d'Orchestra, elle est factuelle. Et la moindre faille au sein de l'écosystème de cet acteur incontournable génère des failles systémiques qui vont avoir une incidence économique gigantesque.
Les ventes qui n'ont pas été faites le week-end dernier, on ne les fera pas demain ou après-demain. Les clients n'attendent pas, ils réservent chez Booking ou Voyage Privé, ou ailleurs.
Pour en avoir parlé avec des confrères, l'impact est fort pour tout le monde et ils considèrent que le retour à la normale n'est pas encore optimal, à l'heure où nous parlons," poursuit ce même patron, hier matin (lundi 23 novembre 2026).
En tout, la panne aura duré au minimum 24 h et, pour les moins chanceux, plus de 72 h, avec un manque à gagner qui se chiffre à plusieurs millions d'euros pour toute l'industrie.
Pour l'un des professionnels interrogés, la perte se chiffre à plusieurs centaines de milliers d'euros pour les 48 h d'arrêt total d'activité. S'en est suivie une remise en route chaotique.
"Nous ne retrouverons sans doute pas une activité normale avant mardi, donc 96 heures d'activité auront été affectées par la panne.
C'est environ 1 % du chiffre d'affaires de l'industrie. Quand on se bagarre pour une croissance de seulement quelques pour cent, ce genre d'évènement peut nous faire basculer dans un mauvais exercice.
Dans un écosystème qui réalise 1,5 à 1,8 milliard d'euros de volume d'affaires, l'impact pourrait atteindre jusqu'à 18 millions d'euros," déplore un autre dirigeant excédé par l'affaire.
Dans la réalité, le montant doit être moindre, puisque le Black Friday n'a pas encore commencé, qu'une partie des sites ont pu redémarrer le week-end et qu'il y a sans doute des périodes plus propices que la fin novembre pour réserver.
L'impact doit plutôt être de plusieurs millions d'euros de volume d'affaires non réalisé, et rien ne dit qu'il le sera à l'avenir.
"La dépendance technologique de tous les clients d'Orchestra, elle est factuelle. Et la moindre faille au sein de l'écosystème de cet acteur incontournable génère des failles systémiques qui vont avoir une incidence économique gigantesque.
Les ventes qui n'ont pas été faites le week-end dernier, on ne les fera pas demain ou après-demain. Les clients n'attendent pas, ils réservent chez Booking ou Voyage Privé, ou ailleurs.
Pour en avoir parlé avec des confrères, l'impact est fort pour tout le monde et ils considèrent que le retour à la normale n'est pas encore optimal, à l'heure où nous parlons," poursuit ce même patron, hier matin (lundi 23 novembre 2026).
Cyberattaque Orchestra : "nous sommes un peu énervés"
À noter que plusieurs personnes interrogées ont loué le travail des équipes d'Orchestra qui ont bien géré la situation et travaillé quasiment non-stop pendant trois jours pour rétablir en sécurité les instances.
Si dans la distribution physique, l'activité a redémarré sans trop de problèmes, cela semble plus compliqué chez les tour-opérateurs et les agences en ligne qui, pour certaines, produisent ou alors proposent des packages.
"Chez les distributeurs, Orchestra bénéficie d'une certaine clémence, c'est peut-être le fait que ce soit technologique," nous confie un patron.
Du côté des producteurs, le ressenti n'est pas le même.
Patrice Caradec nous explique que les "tour-opérateurs ont été frustrés, mais compréhensifs", car cela s'inscrit dans un contexte général de piratages à grande échelle qui touchent même des acteurs comme le FBI dernièrement.
Malgré cette compréhension de façade, la grogne est bien réelle, même si elle ne concerne pas tout le monde bien évidemment.
Un TO nous parle d'un carnage qui a duré 24 heures, tout en redoutant les campagnes de phishing à venir, les fuites de données potentielles et les autres menaces qui pèseront suite à cette intrusion.
Un autre patron s'alarme du peu d'informations transmises par les équipes du géant français, car si des mots de passe ont été subtilisés, il se peut que les agents de voyages aient mis le même mot de passe pour Amadeus ou une bed bank ou ailleurs.
"Cela pourrait être très embêtant."
Outre ce risque, d'après nos informations, quelques acteurs pourraient porter l'affaire en justice pour récupérer les sommes perdues, mais pas seulement.
"Comme d'autres, nous sommes un peu énervés.
Ça tombe au moment où des géants ont connu des pannes ou des attaques, donc c'est un peu noyé.
Mais si on apprend que la faille ayant permis au pirate de s'introduire était connue depuis 2017 et que nous sommes concernés, mais pas tous les clients d'Orchestra, alors oui, ça va chauffer," peste un responsable de la technologie du secteur.
Si dans la distribution physique, l'activité a redémarré sans trop de problèmes, cela semble plus compliqué chez les tour-opérateurs et les agences en ligne qui, pour certaines, produisent ou alors proposent des packages.
"Chez les distributeurs, Orchestra bénéficie d'une certaine clémence, c'est peut-être le fait que ce soit technologique," nous confie un patron.
Du côté des producteurs, le ressenti n'est pas le même.
Patrice Caradec nous explique que les "tour-opérateurs ont été frustrés, mais compréhensifs", car cela s'inscrit dans un contexte général de piratages à grande échelle qui touchent même des acteurs comme le FBI dernièrement.
Malgré cette compréhension de façade, la grogne est bien réelle, même si elle ne concerne pas tout le monde bien évidemment.
Un TO nous parle d'un carnage qui a duré 24 heures, tout en redoutant les campagnes de phishing à venir, les fuites de données potentielles et les autres menaces qui pèseront suite à cette intrusion.
Un autre patron s'alarme du peu d'informations transmises par les équipes du géant français, car si des mots de passe ont été subtilisés, il se peut que les agents de voyages aient mis le même mot de passe pour Amadeus ou une bed bank ou ailleurs.
"Cela pourrait être très embêtant."
Outre ce risque, d'après nos informations, quelques acteurs pourraient porter l'affaire en justice pour récupérer les sommes perdues, mais pas seulement.
"Comme d'autres, nous sommes un peu énervés.
Ça tombe au moment où des géants ont connu des pannes ou des attaques, donc c'est un peu noyé.
Mais si on apprend que la faille ayant permis au pirate de s'introduire était connue depuis 2017 et que nous sommes concernés, mais pas tous les clients d'Orchestra, alors oui, ça va chauffer," peste un responsable de la technologie du secteur.
Cyberattaque Orchestra : une faille connue depuis près de 10 ans ?
Et c'est l'une des grandes questions qui pèsent au-dessus de ce piratage.
Car en fouillant un peu, nous apprenons donc qu'une intrusion a eu lieu dans les systèmes d'Orchestra, dans la nuit du jeudi 19 au vendredi 20 novembre 2026, à 23 h 45.
Après cinq heures d'exploration et d'exécution de commandes, c'est vers 4 h 30 que les équipes de Christian Sabbagh détectent l'effraction. Que s'est-il passé durant ce laps de temps ? Nul ne le sait pour le moment.
Quinze minutes plus tard, l'attaque serait bloquée.
Malgré tout, au petit matin (7 h 30), la décision est prise de couper les catalogues, donc toute l'offre des tour-opérateurs, puis finalement, à 10 h, une coupure totale a lieu pour endiguer la crise et éviter que le malfrat ne subtilise (trop) de données.
À partir de ce moment-là, les tour-opérateurs clients d'Orchestra n'ont plus accès à rien. Mais que s'est-il passé pour qu'une décision aussi radicale ait été prise ?
Les équipes techniques procèdent à un renouvellement des identifiants de bases de données, des clés d'encodage des mots de passe et de certains accès partenaires.
Selon nos informations, l'intrusion a eu lieu par l’un de ses serveurs, via l’exploitation d’une faille de sécurité du serveur d’applications JBoss 4. C'est un vieux logiciel sorti en 2004 qui permet de faire tourner le code développé dans le cadre d'une application web.
Ainsi, JBoss 4 exécute le code qui permet d'afficher les pages web et de gérer les utilisateurs. Sauf que dès l'été 2008, cet outil n'est plus mis à jour. Il est considéré comme obsolète depuis le début des années 2010.
Car en fouillant un peu, nous apprenons donc qu'une intrusion a eu lieu dans les systèmes d'Orchestra, dans la nuit du jeudi 19 au vendredi 20 novembre 2026, à 23 h 45.
Après cinq heures d'exploration et d'exécution de commandes, c'est vers 4 h 30 que les équipes de Christian Sabbagh détectent l'effraction. Que s'est-il passé durant ce laps de temps ? Nul ne le sait pour le moment.
Quinze minutes plus tard, l'attaque serait bloquée.
Malgré tout, au petit matin (7 h 30), la décision est prise de couper les catalogues, donc toute l'offre des tour-opérateurs, puis finalement, à 10 h, une coupure totale a lieu pour endiguer la crise et éviter que le malfrat ne subtilise (trop) de données.
À partir de ce moment-là, les tour-opérateurs clients d'Orchestra n'ont plus accès à rien. Mais que s'est-il passé pour qu'une décision aussi radicale ait été prise ?
Les équipes techniques procèdent à un renouvellement des identifiants de bases de données, des clés d'encodage des mots de passe et de certains accès partenaires.
Selon nos informations, l'intrusion a eu lieu par l’un de ses serveurs, via l’exploitation d’une faille de sécurité du serveur d’applications JBoss 4. C'est un vieux logiciel sorti en 2004 qui permet de faire tourner le code développé dans le cadre d'une application web.
Ainsi, JBoss 4 exécute le code qui permet d'afficher les pages web et de gérer les utilisateurs. Sauf que dès l'été 2008, cet outil n'est plus mis à jour. Il est considéré comme obsolète depuis le début des années 2010.
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"Ce que j'ai lu et appris sur ce qui s'est passé la semaine dernière me terrifie.
JBoss 4, ce serait comme si, en 2026, tout le monde parlait français, mais que le mec qui fait les lois parlait, lui, latin. Nous avons un tronc commun et des bases sérieuses, mais les choses ont évolué en profondeur.
Ils ont donc continué d'utiliser une langue qui s'est arrêtée il y a plusieurs siècles. De plus, il y a un problème d'architecture.
La plateforme n'est pas maintenue, redéveloppée, ni alignée sur les standards de sécurité qui évoluent sur le marché," nous explique l'un des patrons irrités.
Et c'est toute la zone d'ombre que tentent d'éclaircir les services technologiques des opérateurs du tourisme.
Car s'il est toléré que de vieux langages et codes se retrouvent dans des outils qui ont de nombreuses années, ce qui interpelle, c'est le fait que l'entreprise ayant racheté JBoss 4 signale, dès juillet 2017, une faille de sécurité critique permettant à un pirate de s'introduire dans des systèmes.
De son côté Christian Sabbagh reconnait le problème.
"C'est un serveur d'applications assez ancien. Il est soit lié à des clients, soit périphérique. Il ne se trouve donc pas au cœur de la plateforme, il est annexe et spécifique.
Après il n'empêche qu'il existe quelque part dans l'infrastructure.
Il n'aurait pas fallu le laisser traîner, en effet, mais comme c'est périphérique, ce n'était pas au cœur de la plateforme.
Peu de clients ont été touchés sur l'ensemble de notre portefeuille et il n'y a pas d'éléments critiques qui ont été piratés. Finalement, c'est notre décision qui a entraîné le principal impact," nous explique le PDG de Travelsoft.
Une sorte de mea culpa qui ne calmera sans doute pas toutes les frustrations et crispations générées par le géant français du tourisme. Les professionnels interrogés s'inquiètent de voir que, depuis le LBO, cette question de la sécurité informatique ne semble plus être la priorité du groupe.
Et les alertes des acteurs du tourisme sur de possibles failles ne paraissent pas toujours prises en compte par les équipes, voire semblent balayées d'un revers de la main, avec un certain dédain.
"En plus de ne pas être considérés, les professionnels sont régulièrement traités de manière arrogante. La direction donne plutôt l'impression d'être en place pour faire rentrer le plus d'argent possible et de ne rien écouter," tempête un dirigeant interrogé.
Et face à cette situation exceptionnelle, mais aussi pour calmer la grogne, le fondateur et PDG d'Orchestra a promis de renforcer encore plus ses investissements et dispositifs liés à la sécurité.
JBoss 4, ce serait comme si, en 2026, tout le monde parlait français, mais que le mec qui fait les lois parlait, lui, latin. Nous avons un tronc commun et des bases sérieuses, mais les choses ont évolué en profondeur.
Ils ont donc continué d'utiliser une langue qui s'est arrêtée il y a plusieurs siècles. De plus, il y a un problème d'architecture.
La plateforme n'est pas maintenue, redéveloppée, ni alignée sur les standards de sécurité qui évoluent sur le marché," nous explique l'un des patrons irrités.
Et c'est toute la zone d'ombre que tentent d'éclaircir les services technologiques des opérateurs du tourisme.
Car s'il est toléré que de vieux langages et codes se retrouvent dans des outils qui ont de nombreuses années, ce qui interpelle, c'est le fait que l'entreprise ayant racheté JBoss 4 signale, dès juillet 2017, une faille de sécurité critique permettant à un pirate de s'introduire dans des systèmes.
De son côté Christian Sabbagh reconnait le problème.
"C'est un serveur d'applications assez ancien. Il est soit lié à des clients, soit périphérique. Il ne se trouve donc pas au cœur de la plateforme, il est annexe et spécifique.
Après il n'empêche qu'il existe quelque part dans l'infrastructure.
Il n'aurait pas fallu le laisser traîner, en effet, mais comme c'est périphérique, ce n'était pas au cœur de la plateforme.
Peu de clients ont été touchés sur l'ensemble de notre portefeuille et il n'y a pas d'éléments critiques qui ont été piratés. Finalement, c'est notre décision qui a entraîné le principal impact," nous explique le PDG de Travelsoft.
Une sorte de mea culpa qui ne calmera sans doute pas toutes les frustrations et crispations générées par le géant français du tourisme. Les professionnels interrogés s'inquiètent de voir que, depuis le LBO, cette question de la sécurité informatique ne semble plus être la priorité du groupe.
Et les alertes des acteurs du tourisme sur de possibles failles ne paraissent pas toujours prises en compte par les équipes, voire semblent balayées d'un revers de la main, avec un certain dédain.
"En plus de ne pas être considérés, les professionnels sont régulièrement traités de manière arrogante. La direction donne plutôt l'impression d'être en place pour faire rentrer le plus d'argent possible et de ne rien écouter," tempête un dirigeant interrogé.
Et face à cette situation exceptionnelle, mais aussi pour calmer la grogne, le fondateur et PDG d'Orchestra a promis de renforcer encore plus ses investissements et dispositifs liés à la sécurité.
Publié par Romain Pommier Journaliste - TourMaG.com
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