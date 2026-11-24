" Ce que j'ai lu et appris sur ce qui s'est passé la semaine dernière me terrifie.



JBoss 4, ce serait comme si, en 2026, tout le monde parlait français, mais que le mec qui fait les lois parlait, lui, latin. Nous avons un tronc commun et des bases sérieuses, mais les choses ont évolué en profondeur.



Ils ont donc continué d'utiliser une langue qui s'est arrêtée il y a plusieurs siècles. De plus, il y a un problème d'architecture.



La plateforme n'est pas maintenue, redéveloppée, ni alignée sur les standards de sécurité qui évoluent sur le marché, " nous explique l'un des patrons irrités.



Et c'est toute la zone d'ombre que tentent d'éclaircir les services technologiques des opérateurs du tourisme.



Car s'il est toléré que de vieux langages et codes se retrouvent dans des outils qui ont de nombreuses années, ce qui interpelle, c'est le fait que l'entreprise ayant racheté JBoss 4 signale, dès juillet 2017, une faille de sécurité critique permettant à un pirate de s'introduire dans des systèmes.



De son côté Christian Sabbagh reconnait le problème.



" C'est un serveur d'applications assez ancien. Il est soit lié à des clients, soit périphérique. Il ne se trouve donc pas au cœur de la plateforme, il est annexe et spécifique.



Après il n'empêche qu'il existe quelque part dans l'infrastructure.



Il n'aurait pas fallu le laisser traîner, en effet, mais comme c'est périphérique, ce n'était pas au cœur de la plateforme.



Peu de clients ont été touchés sur l'ensemble de notre portefeuille et il n'y a pas d'éléments critiques qui ont été piratés. Finalement, c'est notre décision qui a entraîné le principal impact, " nous explique le PDG de Travelsoft.



Une sorte de mea culpa qui ne calmera sans doute pas toutes les frustrations et crispations générées par le géant français du tourisme. Les professionnels interrogés s'inquiètent de voir que, depuis le LBO, cette question de la sécurité informatique ne semble plus être la priorité du groupe.



Et les alertes des acteurs du tourisme sur de possibles failles ne paraissent pas toujours prises en compte par les équipes, voire semblent balayées d'un revers de la main, avec un certain dédain.



" En plus de ne pas être considérés, les professionnels sont régulièrement traités de manière arrogante. La direction donne plutôt l'impression d'être en place pour faire rentrer le plus d'argent possible et de ne rien écouter, " tempête un dirigeant interrogé.



Et face à cette situation exceptionnelle, mais aussi pour calmer la grogne, le fondateur et PDG d'Orchestra a promis de renforcer encore plus ses investissements et dispositifs liés à la sécurité.