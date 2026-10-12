Pour un professionnel qui conçoit ou commercialise des séjours, le principal levier ne se situe pas forcément dans ses locaux. Il peut aussi résider dans la manière de construire les itinéraires, de sélectionner les activités et de conseiller les clients.



Jean-Christophe Guérin prend l’exemple des safaris en Afrique commercialisés par sa marque Vie Sauvage. Le coût journalier des parcs incite souvent les voyageurs à y concentrer leur séjour sur un nombre limité de jours. Son approche consiste à enrichir le programme avec d’autres expériences : immersion locale, découverte de la faune et de la flore en dehors des parcs, rencontres avec des ONG ou encore activités à vélo.



L’objectif est notamment d’inciter les clients à prolonger leur séjour et à mieux découvrir le territoire. « On regarde la moyenne de nos séjours par destination, et on s'objective sur le fait de vendre plus de journées » , explique-t-il.



Le raisonnement est aussi économique : le vol long-courrier ayant déjà été effectué, prolonger le séjour peut permettre de générer davantage de valeur sur place sans ajouter un nouveau vol international. L’impact total dépend toutefois des transports, de l’hébergement et des activités supplémentaires.



Le conseil pratique : passez en revue les itinéraires du catalogue. Peut-on limiter les trajets inutiles, éviter les allers-retours, favoriser les étapes plus longues ou intégrer des activités accessibles sans transport supplémentaire ? L’enjeu est de proposer des séjours cohérents, plutôt que d’ajouter des expériences simplement pour afficher une démarche responsable.